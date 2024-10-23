Brıcs Zirvesi... Putin ile Görüşen Erdoğan: "İki Ülke Arasındaki Banka Ödemelerindeki Sıkıntıların Çözülmesine Yönelik Çabalar Sürüyor" - Son Dakika
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Brıcs Zirvesi... Putin ile Görüşen Erdoğan: "İki Ülke Arasındaki Banka Ödemelerindeki Sıkıntıların Çözülmesine Yönelik Çabalar Sürüyor"

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BRICS Zirvesi için Kazan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü kaydeden Erdoğan,  "Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde '' dedi.

23.10.2024 20:48
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(ANKARA) - BRICS Zirvesi için Kazan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BRICS Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü kaydeden Erdoğan,  "Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi için bulunduğu Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, konuşmasında, BRICS Zirvesi'nin genişletilmiş liderler oturumuna daveti ve ev sahipliği için teşekkürlerini dile getirdi. TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısını lanetleyen Erdoğan, saldırıda 4 şehidin ve 14 yaralının olduğunu belirterek, şehitlere de rahmet dileklerini iletti.

İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: :

"Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak."

Putin: "Bu yılın ilk 8 ayında Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi yüzde 6.2 artış gösterdi"

Türkiye'nin Batı'yı doğuya bağlayan önemli bir ülke olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak zemin üzerinde gelişmekte olduğunu belirtti. Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin geçen sene 55 milyar dolara ulaştığını bildiren Putin, bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacminin yüzde 6.2 artış gösterdiğini açıkladı.

İki ülke arasında  metalurji, otomotiv, makine ve ağaç işletme sanayisinde önemli ortak yatırımlar olduğuna değinen Putin, Rusya'nın Türkiye'nin önemli bir doğal gaz sevkiyatçısı olduğunu ifade etti. Geçen yıl doğal gaz hatlarında 20.5 milyar metre küp doğal gaz sevk edildiğini belirten Rusya Devlet Başkanı, "Akkuyu santralindeki inşaat tüm bloklarda gece gündüz hiç durmadan devam ediyor. Önümüzdeki sene ilk ünitesinde enerji üretiminin başlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye ve Rusya arasında Turizm alanında önemli bir işbirliğini olduğunu belirten Putin, geçen sene 6.3 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini turizm alanında yüzde 27 artış olduğunu açıkladı. Putin, bu yılın ilk 8 ayında ise 4.5 milyon turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Türkiye ve Rusya'nın uluslararası konularda yakın diyalog içerisinde olduğunu söyleyen Putin, yarınki BRICS zirvesinde özellikle Orta Doğu'daki trajik gelişmelerin ele alacağını ifade etti.  Putin aynı zamanda, " Kafkasya, Suriye konularını ele alacağız . Ukrayna'daki durum hakkında da size bilgilendirme yapacağım" dedi.

Brıcs Zirvesi... Putin ile Görüşen Erdoğan: "İki Ülke Arasındaki Banka Ödemelerindeki Sıkıntıların Çözülmesine Yönelik Çabalar Sürüyor"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Brıcs Zirvesi... Putin ile Görüşen Erdoğan: 'İki Ülke Arasındaki Banka Ödemelerindeki Sıkıntıların Çözülmesine Yönelik Çabalar Sürüyor' - Son Dakika

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