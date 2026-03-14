Brüksel\'de İftar Programı Düzenlendi

Belçika İslam Federasyonu tarafından Brüksel'de iftar programı düzenlendi.

Federasyon Başkanı Muhammed Ünal'ın ev sahipliğindeki programa Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan ve Brüksel merkezdeki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesinin Başkanı Emir Kır'ın yanı sıra Belçika Türk toplumunun temsilcileri ile çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Belçika İslam Federasyonu'nun faaliyetlerine ilişkin tanıtım filmi gösterildi ve ezan okunmasının ardından oruç açıldı.

"Belçika Türk toplumunun güçlü desteğini her zaman hissediyoruz"

Büyükelçi Tantekin, burada yaptığı konuşmada, ramazan coşkusunu ve iftar sofrasının bereketini Belçika Türk toplumunun üyeleriyle paylaşmanın kıymetli olduğunu belirterek, "Bugün aynı zamanda Türkiye-Belçika hattında kurulan güçlü dostluk köprüsünün üzerinde de buluşmuş oluyoruz." dedi.

Brüksel Avrupa Savunma Fuarı ve Konferansı (BEDEX) vesilesiyle Belçika'da bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Durdalı'nın da iftar programında bulunmasının bu davete ayrı bir anlam ve önem kattığını söyleyen Tantekin, şöyle devam etti:

"Türkiye ve Belçika arasında geçmişi 188 yıl öncesine dayanan sağlam, güçlü dostluk ve ittifak ilişkileri var. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde kırılgan koşullarda ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi daha da ileri taşımak, güçlendirmek için elbirliğiyle çalışıyoruz. Bunu yaparken de yalnız değiliz, arkamızda Belçika Türk toplumunun güçlü desteğini, varlığını her zaman hissediyoruz."

Tantekin, mayıs ayında Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında Türkiye'ye düzenlenecek geniş katılımlı Ekonomik Misyon ziyaretinin de ikili ilişkilerde ekonomi, ticaret ve savunma sanayi alanlarında yeni bir milat oluşturacağına inandığını belirtti.

Belçika'da 60 yıldır varlık gösteren Türk toplumunun başarılı rol modeller çıkarmasının önemini vurgulayan Tantekin, "Büyükelçilik, başkonsolosluklarımız ve müşavirliklerimizle her zaman Belçika'daki Türk toplumunun hizmetindeyiz, kapılarımız 24 saat sizlere açık." diye konuştu.

Tantekin, ramazanın ve Ramazan Bayramının huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.

"Barış için çaba göstermeliyiz"

Belçika İslam Federasyonu Başkanı Ünal, ramazanın paylaşma ve birlik ayı olduğunu belirterek, farklı kültürlerden olanların da insanlık noktasında ortaklaştığını ve dünyadaki gelişmeler karşısında insani sorumluluklar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ünal, "Gazze'de, Sudan'da, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da, Yemen'de ve İran'da yaşanan içler acısı utanç verici insani krizler bizlere insan onurunun korunmasının sadece bulunduğumuz yerlerle sınırlı olmadığını, küresel bir mesele olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. Bu acılar coğrafi olarak uzak olsa da vicdanen hepimize yakındır." diye konuştu.

Ne Orta Doğu'da ne de dünyanın herhangi bir yerinde mabed, hastane ve okulların, çocukların, sivillerin ve masum insanların hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Dünyanın neresinde olursa olsun savaşı destekleyenlerin karşısında birlikte durmalı, barış için çaba göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

Ünal, hukukun yanında ve mazlumların safında olmak gerektiğini belirterek, barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesinin herkesin ortak görevi olduğunun altını çizdi.

İftar sofrasına katılanlara teşekkür eden Ünal, ramazan ayının herkes için hayırlı olmasını diledi.

Programda söz alan Brüksel merkezdeki Saint-Josse-ten-Noode Belediyesinin Başkanı Kır, Türk toplumunun Belçika'daki önemine işaret ederek, dünyadaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin bir denge merkezi olduğunu kaydetti.

Kır, kendisinin de Belçika'da ikinci neslin çocuğu olduğunu söyleyerek, toplumun ramazan ayında bir araya geldiği zaman daha güçlü olduğunun altını çizdi.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın, gençlerin içinde bulundukları toplumun vatandaşı olmasının yanı sıra "sadece oy veren değil aynı zamanda oy verilen" de olmasının, toplumda öncü rollerde yer almak için çabalamasının önemini vurguladı.

Aydın, IGMG'nin Gazze'ye desteğini sürdürdüğünü belirterek, dünyanın neresinde bir savaş varsa sona ermesini temenni etti.

Programda ayrıca, Avukat Kürşat Bilge de Avrupa'da din özgürlüğünün sorgulanması, bu süreçte Müslüman kurumların üstlendiği önemli roller ve uluslararası temel bir hak olan din özgürlüğüne ilişkin Belçika'daki yargı organlarının kararlarına dair bir konuşma yaptı.