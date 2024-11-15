Brüksel\'de İstanbul Photo Awards Sergisi

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Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10. yılının üçüncü sergisi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de resmi davet etkinliği düzenlendi.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, yarışmada ödül alan tüm fotoğrafçıların eserlerinden oluşan serginin davetinde, "AA olarak görselliğin gücüne her zaman inandık. Uluslararası bir haber fotoğraf yarışması olan İstanbul Photo Awards, fotoğraf dünyasına önemli katkı sağlıyor. Bu yıl bu değerli yarışmanın 10. yılını kutluyoruz." dedi.

Peru, son 10 yılda yarışmada 18 bin fotoğrafçıya ait 185 bin fotoğrafın sergilendiğini belirterek, "Yarışmanın, fotoğrafçıların dünyanın dört bir yanından hayatı nasıl deneyimlediklerini kutlayan bir platforma dönüşmesini görmek onur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın prestijli uluslararası jürisinin 10 kategorinin en iyi anlarını seçmekte zorluk çektiğini dile getiren Peru, yarışmaya dünyanın dört bir yanından 20 binden fazla fotoğrafın katıldığını söyledi.

Peru, İstanbul Photo Awards'un katılımcılarından Filistinli fotoğrafçı Mohammed Salem'in "Filistinli Kadın Yeğeninin Cesedini Kucaklıyor" başlıklı fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görüldüğünü anımsatarak şöyle devam etti:

"7 Ekim'den bu yana Gazze'de 41 binden fazla insan hayatını kaybetti, 150 bin ev tamamen yıkıldı ve 170'ten fazla basın mensubu İsrail saldırılarında öldürüldü. AA olarak Gazze'yi yakından takip etmeye ve insanlığın sesi olmaya devam ediyoruz."

Peru, "Ödüllü fotoğraflar dünyanın acımasız gerçeklerini ortaya koyuyor. Bu fotoğraflar insan acılarını belgeliyor ve insanlığın kolektif hafızasına katkıda bulunuyor." diye konuştu.

İstanbul Photo Awards 2025 başvuruları başlayacak

İstanbul Photo Awards'un vizyonunun güçlü bir küresel gelenek haline gelmek olduğunu vurgulayan Peru, "Zorlu koşullarda mesleklerini icra etmeye çalışan foto muhabirlerini teşvik etmeyi umuyoruz. Bu vesileyle 2025 İstanbul Photo Awards için başvuruların yakında başlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve tüm fotoğrafçıları katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Peru, ödül kazanan 32 fotoğrafçıyı kutladı, yarışmaya ve davete katılanlara teşekkür etti.

Avrupa'nın kalbinde İstanbul Photo Awards sergisi

Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da "Bugün, yetenekli, yaratıcı ve tutkulu fotoğrafçıları çeşitli tarzlarda, konularda ve bakış açılarında bir araya getiren 10 yıllık bir dönüm noktası olan 2024 İstanbul Photo Awards sergisine katıldığınız için teşekkür ederiz." dedi.

İstanbul Photo Awards'un 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren küresel bir haber ajansı olan AA tarafından düzenlenen uluslararası bir haber fotoğrafçılığı yarışması olduğunu hatırlatan Kaymakcı, "Avrupa'nın kalbi Brüksel'de ilk kez düzenlenen bu serginin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Kaymakcı, "Bu sergi aynı zamanda Avrupa'nın geri kalanının vicdanına da büyük bir katkıdır. Tüm Filistinlileri hatırlamak zorundayız. Tüm Ukraynalıları da hatırlamalıyız. Ülkelerini savunmak için can veren herkesi hatırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Kaymakcı, sergide aynı zamanda doğanın ihtişamını yakalayan manzaralardan samimi portrelere, spordan günlük yaşama ve yenilikçi fotoğraflara kadar çeşitli kategorilerdeki eserleri keşfetme şansı bulunduğunu dile getirdi.

"AA, halk için bilgi ve ilham kaynağı"

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal da etkinliği organize ettiği için AA'ya teşekkür ederek, "1920'de kurulan AA, Türkiye'nin en eski ve en güvenilir kurumlarından biri olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Uysal, AA'nın, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine uzanan geçmişini anımsatarak kurumun, halk için bilgi ve ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

"AA, uluslararası alanda tanınan ve saygı duyulan bir ajans haline geldi." diyen Uysal, AA'nın son dönemde saldırı ve abluka altındaki Gazze halkının da sesi haline geldiğine işaret etti.

Uysal, "AA'nın insani krizlerden doğal afetler, siyasi ve toplumsal olaylara kadar güncel gelişmeleri sürekli olarak bildirme taahhüdü takdire şayandır." dedi.

"AA'dan prestijli etkinlik"

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü de "Bir resim bin kelimeye bedeldir." sözüne atıfta bulunarak, "Bunu doğru buluyorum çünkü çoğu zaman, bir anın gerçek anlamını yalnızca kitaplarla yakalamak ve yansıtmak imkansızdır. Onu görmeniz gerekir. Gerçekte ne anlama geldiğini anlamak için onu görselleştirmeniz gerekir." diye konuştu.

Gümrükçü, sergide yer alan fotoğrafların özellikle şu anda Gazze ve Lübnan ile Ukrayna'daki yıkımı, sefaleti ve vahşetin seviyesini gözler önüne serdiğini söyledi.

Foto muhabirlerinin farkındalığı artıran bir görev üstlendiklerinin altını çizen Gümrükçü, bunun için minnettar olunması gerektiğini belirtti.

Gümrükçü, "AA'nın, foto muhabirlerini onurlandırmak, ödüllendirmek, çalışmalarının değerini takdir etmek için böylesine prestijli bir etkinlik düzenlemesinden dolayı çok minnettarım ve çok mutluyum." diye konuştu.

Etkinliğe yoğun ilgi

Davete, AB kurumları, yabancı misyon ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Belçikalı ve uluslararası basın mensubu katıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, davete katılan AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou'ya, AA'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen "Kanıt" kitabını takdim etti.

18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları ise hava yolu sponsoru olarak destek veriyor.

Ödül alan fotoğraflara dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Sergi, 18 Kasım'a kadar Sablon'da yer alan SR Gallery'de ziyarete açık olacak.