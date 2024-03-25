Brüksel'de PKK Yandaşlarından Taşkınlık - Son Dakika
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Brüksel'de PKK Yandaşlarından Taşkınlık

Brüksel\'de PKK Yandaşlarından Taşkınlık

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları, barikatları sökerek polise saldırdı. PKK/YPG destekçisi grup, Lüksemburg Meydanı'nda toplandıktan sonra taşkınlık çıkardı. Polis, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

25.03.2024 19:03  Güncelleme: 19:04
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan terör örgütü PKK yandaşları taşkınlık çıkardı, barikatları sökerek polise saldırdı.

Terör örgütü PKK/ YPG destekçisi 150 kişilik grup, AP önündeki Lüksemburg Meydanı'nda yerel saatle 12.00'de toplandı.

Örgütü simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Öcalan posterleriyle Türkiye aleyhtarı sloganlar atan grup, bir süre sonra taşkınlık çıkardı.

Meydanı çevreleyen barikatları söken grup, bunları polisin üstüne attı. Polis, sandalye ve taşlarla da saldıran terör örgütü yandaşlarına, göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Taşkınlığa, kısa süre içinde daha fazla sayıda kişinin katıldığı görüldü. Güvenlik önlemleri artırıldı, toplumsal olaylara müdahale ekipleri ile TOMA'lar meydana girişleri kapattı.

Bir süre daha slogan atmayı sürdüren kalabalık, 13.30 civarında eylemi sonlandırdı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaştı.

Dünkü olaylar

Dün, Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

Olaylar, gece geç saatlerde kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de PKK Yandaşlarından Taşkınlık - Son Dakika

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