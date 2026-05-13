GSR-26 ilk kez Türkiye'de: Dijital gelecek Ankara'da şekilleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GSR-26 ilk kez Türkiye'de: Dijital gelecek Ankara'da şekilleniyor

13.05.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu (GSR-26), BTK ev sahipliğinde Ankara'da ilk kez düzenlendi. 100 ülkeden 1000'den fazla temsilci katıldı. Türkiye, dijital egemenlik ve milli teknoloji vurgusuyla öne çıktı.

(ANKARA) - Teknoloji ve telekomünikasyon alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olan Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu (GSR), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sempozyumun ilk defa Türkiye'de gerçekleştiğini belirterek, "GSR-26 Başkanı" görevini de ülke adına üstlendiğini dile getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşlarından biri olan ve Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin bugüne kadar birçok büyük konferansına Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını aktaran Karagözoğlu,  "İlk defa başkentimiz Ankara'da, Birliğin en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu'na ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

2000 yılından bu yana düzenlenen ve ITU üyesi ülkelerin düzenleyici kurumları, politika yapıcıları ile sektör paydaşlarını bir araya getiren etkinliğe, Türkiye'nin elektronik haberleşme alanındaki düzenleyici kurumu olarak kendi yerleşkelerinde ev sahipliği yapmanın ayrı bir gurur vesilesi olduğunu kaydeden Karagözoğlu, etkinlik kapsamında "GSR-26 Başkanı" görevini de Türkiye adına üstlendiğini söyledi.

Karagözoğlu, "Dijital Sınırları Keşfetmek/ Navigating the Digital Frontier" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 100 ülkeden yerli ve yabancı 1000'i aşkın temsilciyi ağırladıklarını belirtti.

Basın toplantısında, dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin elektronik haberleşme alanındaki düzenleyici kurumlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Karagözoğlu, "Teknolojik ilerlemeye ayak uydurmanın önündeki engelleri azaltmak, net ve sonuç odaklı çerçeveler oluşturmak üzere 'Düzenleyici Kurum Başkanları' toplantısında bir araya geldik" dedi.

Her GSR sonrasında kabul edilen rehber dokümanın, dijital pazarların kamu yararına hizmet etmesini sağlamak amacıyla çalışan düzenleyici kurumların ortak aklını ve uygulamadaki deneyimlerini yansıttığını söyleyen Karagözoğlu, "Bu yılki rehber doküman, düzenleyici kurumların neyi hedeflemesi gerektiğine odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda hızla değişen dijital ortama gerçekçi bir şekilde nasıl yanıt verebileceklerine de değiniyor" diye konuştu.

GSR-26 kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlara da değinen Karagözoğlu, dijital altyapılardan yapay zekaya, afet dayanıklılığından gençlerin dijital ortamda korunmasına kadar birçok başlıkta verimli tartışmalar yapılacağını söyledi. Karagözoğlu, "Bu tartışmaların yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda küresel dijital yönetişim alanında daha güçlü iş birliklerine ve somut çıktılara katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SAYAN: DÜNYADA YENİ BİR KÜRESEL REKABET YAŞANIYOR

Basın toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin dijital çağın ortaya çıkardığı meydan okumaların ancak uluslararası iş birliğiyle etkin şekilde yönetilebileceğine inandığını kaydetti. Sayan, Türkiye ile ITU arasındaki uzun yıllara dayanan ortaklığın yalnızca kurumsal iş birliğini değil, "daha bağlantılı, daha kapsayıcı ve daha dayanıklı bir dijital geleceği birlikte inşa etme iradesini" de yansıttığını söyledi.

ITU tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen GSR etkinliğinin bu yıl ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirten Sayan, bunun Türkiye'nin yalnızca teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknolojiye yön veren, regülasyon üreten ve dijital geleceği şekillendiren ülkeler arasında yükseldiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Dünyanın yeni bir kırılma noktasında bulunduğunu söyleyen Sayan, "Yapay zekadan 5G'ye, veri güvenliğinden siber egemenliğe kadar tüm alanlarda yeni bir küresel rekabet yaşanıyor. ve bu rekabet sadece teknoloji rekabeti değil. Bu rekabet aynı zamanda egemenlik rekabeti" diye konuştu.

SAYAN'DAN "MİLLİ TEKNOLOJİ" VURGUSU

Sayan, veriyi yönetenin ekonomiyi, ekonomiyi yönetenin de küresel siyaseti etkilediği yeni bir dönemin içinde olunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla bu dönüşümün kurucu aktörlerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları en iyi şekilde kullanarak ülkemizi geleceğin üretim altyapılarına kavuşturmakta kararlıyız. Milli Teknoloji Hamlemiz bu vizyonumuzun en somut ifadesidir" sözlerini hatırlatan Sayan, şöyle konuştu:

"İşte bugün GSR-26'ya ev sahipliği yapan Türkiye, bu bakış açısının sahadaki karşılığı. Türkiye artık yalnızca coğrafi olarak kıtaların kesişim noktası değil. Türkiye aynı zamanda dijital koridorların, veri akışlarının, fiber ağların, uydu teknolojilerinin ve yapay zeka temelli dönüşümün merkez ülkelerinden biri haline geldi. Yerli ve milli haberleşme altyapılarımız, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmalarımız, uydu yatırımlarımız, siber güvenlik kapasitemiz, yerli yazılım ve veri egemenliği odaklı politikalarımız; Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefinin somut birer adımı."

"VERİSİNİ KORUYAMAYAN ÜLKELERİN TAM BAĞIMSIZLIĞINI SÜRDÜRMESİ MÜMKÜN OLMAYACAK"

Türkiye'nin artık yalnızca kıtaların kesişim noktası olmadığını dile getiren Sayan, "Türkiye aynı zamanda dijital koridorların, veri akışlarının, fiber ağların, uydu teknolojilerinin ve yapay zeka temelli dönüşümün merkez ülkelerinden biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli haberleşme altyapıları, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik çalışmalar, uydu yatırımları, siber güvenlik kapasitesi ile yerli yazılım ve veri egemenliği odaklı politikaların Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefinin somut adımları olduğunu kaydeden Sayan, günümüzde ülkelerin yalnızca fiziki sınırlarını korumasının yeterli olmadığını vurguladı. Sayan, "Verisini koruyamayan, dijital altyapısını yönetemeyen, yapay zeka kapasitesi geliştiremeyen ülkelerin gelecekte tam bağımsızlığını sürdürmesi pek mümkün olmayacak" dedi.

Geleceğin güçlü devletlerinin yalnızca askeri veya ekonomik kapasitesi yüksek olanlar değil, aynı zamanda dijital kapasitesi güçlü devletler olacağını ifade eden Sayan, GSR-26 gibi platformların teknik detayların ötesinde dijital dünyanın hukukunun, etik ilkelerinin, rekabet kurallarının ve insan odaklı geleceğinin tartışıldığı stratejik platformlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin teknolojiye yaklaşımının net olduğunu ifade eden Sayan, "Teknoloji insanın yerine geçen değil, insanı güçlendiren bir araç olmalı. Yapay zeka insanlığın vicdanından kopmamalı. Dijitalleşme, adaleti, kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini büyütmeli. Türkiye, dijital çağın pasif izleyicisi olmayacak. Türkiye, kendi teknolojisini geliştiren, kendi verisini koruyan, kendi dijital geleceğini inşa eden öncü ülkelerden birisi olacak. Türkiye Yüzyılı'nın güçlü Türkiye'si; aynı zamanda dijital egemenliğini tesis etmiş bir Türkiye olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GSR-26 ilk kez Türkiye'de: Dijital gelecek Ankara'da şekilleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı
Şanlıurfa merkezli 21 ilde ’yasa dışı bahis’ ve ’suç örgütü’ operasyonu: 61 gözaltı Şanlıurfa merkezli 21 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'suç örgütü' operasyonu: 61 gözaltı
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi 5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Ankara’da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
20:49
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
20:16
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:45. #7.13#
SON DAKİKA: GSR-26 ilk kez Türkiye'de: Dijital gelecek Ankara'da şekilleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.