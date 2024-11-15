Bugün 6 Yeni Film Vizyona Girdi!

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(ANKARA) - Sinemalarda bugün 5'i yerli 6 yeni film vizyona giriyor. Dikkat çeken yapımlar arasında yönetmenlik koltuğuna Baran Gündüzalp'in oturduğu ve Cezayir'de düzenlenen Annaba Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü alan "Rosinenta" ile başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen'in paylaştığı ve yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı "Gladyatör 2" yer alıyor.

ROSİNANTE: Film, Salih ve Ayşe çiftinin İstanbul'da yaşadıkları evden kiralarını ödeyememeleri dolayısıyla çıkmalarını, bu yüzden Rosinenta adını verdikleri motorlarıyla taşımacılık işine girmelerini ve motorun çalınmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Baran Gündüzalp

Oyuncular: Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez, Can Demir

GLADYATÖR 2: İdolü Maximus'un ölümünden sonra Lucius, Roma İmparatorluğu'nun dışında güvenli bir yere götürülür. Lucius, Kuzey Afrika'da sakin bir hayat sürer, geçmiş onu ele geçirene kadar. Yeni Numidya evi, General Marcus Acacius liderliğindeki Roma lejyonları tarafından işgal edilir. Ardından Lucius, Roma'ya kaçırılır ve gladyatör ahırının sahibi Macrinus'a satılır. Lucius, halkın ve ortak imparatorlar Geta ile Caracalla'nın eğlenmesi için arenada hayatı için savaşmak zorunda kalır. İmparatorluğa darbe indirmek isteyen Lucius, her şeyden önce en büyük düşmanı olarak gördüğü adamdan intikam almak için harekete geçer.

Tür: Aksiyon, Dram, Epik

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen

TAKINTILAR: Fransız yazar Laurent Baffie'nin "Toc Toc" adlı tiyatro oyunundan uyarlanan film, Obsesif kompulsif bozukluğu olan altı kişinin ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal'dan randevu almasını ve randevuların çakışmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Yunus Nihat Özcan

Oyuncular: Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk

NEMLİZADE: Film, dayısının felç kalması sonrasında muhtarlık koltuğuna oturan Onur'un, muhtarlığı bırakmamak için her şeyi gözel almasını anlatıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Onur Gökçek, Ömer Kurt, Doğan Keser

VEBAL: Nazlı, boşanma sürecinde eşi Fatih'in başka bir kadınla evlenmek üzere olduğunu öğrendikten sonra onlara büyü yaptırır. Başlarına gelen kötü olaylardan kurtulmak isteyen Metin ve eşi Zeynep, arkadaşları Mustafa'dan yardım ister. Mustafa'nın önerisi üzerine köyün cami hocasına giden çift, cinlerden kurtulmak için mücadeleye başlarlar.

Tür: Korku

Yönetmen: Mehmet Ali Tugay

Oyuncular: Umut Özkan, Cansu Melis Karakuş, Nur Erkoç

ZİR-İ CİN 3: CİN DÜĞÜMÜ: Film, Ceren'in annesini bir kazada kaybetmesini ve annesinin yaptırdığı cin düğümü büyüsünden ailesini korumaya çalışmasını konu ediyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Burak Küçük

Oyuncular: Ada Berber, Sema Sevinç, Şenay Karaaslan