Bugün bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

(ANKARA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bugün Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MGM, bugün hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2-4 derece azalacağını, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
MGM, Batı Karadeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu da belirtti.
Ayrıca hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2-4 derece azalacağını, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildiren MGM, yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini kaydetti. MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Samsun İl Örgütü, 1 Mayıs için alanlarda olma çağrısı yaptı. Eş Başkan Betül Aksu, işçilerin sömürüldüğünü ve ezildiğini belirterek, birleşme ve mücadele çağrısı yaptı. Ayrıca, işsizlik, emeklilerin durumu ve işçi cinayetleri konularına da değindi.
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