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Herkes Sacha Boey\'in bu asistini konuşuyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Bartın, Artvin, Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kastamonu, Eskişehir ve Sinop'ta yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 32, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 35, en düşük 25 derece olacak.