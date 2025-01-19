09.30 - Gazze'de 15 ay sonra sağlanan ateşkes ve esir değişimi anlaşması yürürlüğe girecek. (ANKARA)
12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)
14.00 - Emeklilikte Adalet Derneği, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
15.00 - Hrant Dink, katledilişinin 18'inci yılında Sebat Apartmanı önünde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
11.00-15.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İl Başkanları İstişare Toplantısı'nın kapanışında açıklama yapacak ardından partisinin "Mehmetçik Katillerine Af Yok" başlıklı mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANTALYA)
17.30- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gezi tutuklamalarının 1000'inci günü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)
18.00 - "Gezi için Adalet Nöbeti" 1000'inci gün buluşması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
18.00- İzmir Emek Demokrasi Güçleri 'Hrant için, Adalet için!" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İZMİR)
13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe-Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor- Kasımpaşa, Adana Demirspor- Fenerbahçe ve ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçları oynanacak. (İZMİR - KONYA - ADANA - İSTANBUL)
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve görevden alınmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Bugün Gazze'de Ateşkes Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika
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