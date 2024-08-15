Bugün Hava Durumu: Yüksek Sıcaklıklar Devam Ediyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar 10 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Denizli ve Diyarbakır 42, Manisa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Batman 41, Gaziantep ve Siirt 40 derece olacak.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 34, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 37, en düşük 26 derece olacak.