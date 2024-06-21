Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 6 ilde sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 6 ilde üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-10 derece üstünde seyretmeye devam edecek.

MGM verilerine göre, bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Denizli'nin güney, Muğla'nın iç kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 22, İzmir'de en yüksek 37, en düşük 24 derece olacak.

Bugün hava sıcaklığı 9 ilde 40 derecenin üzerinde seyredecek. Aydın 44, Denizli 42, Şanlıurfa 42, Batman 42, Diyarbakır 41, Adıyaman 41, Kahramanmaraş 41, Gaziantep 40, Kilis 40 derece olacak.