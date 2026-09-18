Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Ercengiz, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için mezarlıklarımızda özel bir alan oluşturulması yönünde bir çalışma yapacağız" dedi.

Başkan Ercengiz, Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle kahvaltılı programda bir araya geldi. İstasyon Park'ta düzenlenen programa; Ercengiz, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Başkan Yardımcıları Hülya Eraslan, Mustafa Bozkurt, belediye birim müdürleri, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar katıldı.

Ercengiz, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI DİMDİK AYAKTA DURMALIYIZ"

"Bugün burada, yalnızca bir günü anmak için değil; büyük Türk milletinin bağımsızlık ve vatan mücadelesinin simge isimlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı büyük mirası bir kez daha hatırlamak için bir aradayız.19 Eylül; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği gündür. Bizler de o günden bu yana 19 Eylül'ü Gaziler Günü olarak anıyor, kutluyoruz. Değerli büyüklerim, Sizlerin taşıdığı fedakarlığın ne anlama geldiğini kelimelerle anlatmak kolay değil. Kiminiz evladınızı, 'vatan sağ olsun' diyerek bu topraklara emanet ettiniz. Kiminiz ise yine 'Vatan sağ olsun' diyerek çıktığınız yoldan, vücudunuzun bir uzvunu kaybederek, ağır bedeller ödeyerek döndünüz. Şehitlik ve gazilik, bu milletin tarihinde yalnızca birer makam ya da unvan değildir. Bunlar, vatan sevgisinin, fedakarlığın ve bağımsızlık iradesinin en yüce göstergeleridir. Bizler sizlere çok şey borçluyuz. Bu nedenle, üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların kıymetini bilmeli; bu ülkeye yönelik her türlü tehdide karşı dimdik ayakta durmalıyız.

"ÇOK KRİTİK BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ"

Ben göreve geldiğim günden bu yana, sizlere hak ettiğiniz değeri verebilmek ve devletimizin temsilinde bir adım bile geri durmadan sizlerin yanında olabilmek için gayret gösterdim. Çünkü bir evladını toprağa vermek, ardından 'Vatan sağ olsun' diyebilmek; kendi evladının saçının teline dahi zarar gelse, onun acısını yüreğinde taşırken yine de vatan için mücadele edebilmek her milletin gösterebileceği bir fedakarlık değildir. Türk milleti, tarih boyunca bu bilinçle yaşamış; gerektiğinde vatanı için canını ortaya koymaktan bir an bile çekinmemiştir. Bugün görevde olan bizler de yarın bu ülkeye hizmet edecek olanlar da bu anlayıştan hiçbir zaman uzaklaşmamalıyız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya, bundan bin yıl önce ne kadar kıymetliyse bundan bin yıl sonra da o kadar kıymetli olacaktır.

Çok kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklar üzerindeki hesaplar, bu topraklara yönelik arzular hiçbir zaman tamamen sona ermeyecektir. Bu nedenle bizim yapmamız gereken; kardeş kavgasından uzak durmak, birbirimize daha sıkı sarılmak ve bizlere yapılanları unutmadan, geleceğe birlikte bakabilmektir. Bu ülkenin ekonomisi düzelir. Yapısal sorunları varsa çözülür. Biz siyasetçiler değişiriz. Vatandaşımız zamanı geldiğinde daha iyisini seçer, bizlerin yerine başkalarını getirir. Ama değişmemesi gereken bir şey vardır: Bu ülkenin aslı, bu milletin bütünlüğüdür. Bu 780 bin kilometrekarelik topraklarda biz bir bütünüz. Biz bir milletiz. Bizim ortak vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.

"MEZARLIKLARA ÖZEL OLUŞTURULMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

Yıllarca, yüzyıllarca bu topraklarda yaşayan insanları bölmeye, ayrıştırmaya çalıştılar. Dilimizle, dinimizle, mezhebimizle, ırkımızla, alt kimliğimizle, üst kimliğimizle; hatta adımızla, soyadımızla bizleri birbirimizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Umarım, inşallah bir daha bu topraklarda kardeş kavgası yaşanmaz. Dilerim ki hep birlikte, huzur içerisinde, birbirimize sımsıkı sarılarak yeni nesillere daha güçlü, daha huzurlu ve daha güzel bir Türkiye bırakırız. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aramızda olamayan büyüklerimizin de selamlarını aldım. Onlara da buradan selamlarımızı gönderiyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde varlığımız daim olsun. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emaneti olarak ilelebet var olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.

Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için mezarlıklarımızda özel bir alan oluşturulması yönünde bir çalışma yapacağız. Mevzuat gereği ücretsiz tahsis mümkün olmadığı için belediye meclisimize yüzde 50 indirim uygulanması yönünde teklif sunacağız. Ekim ayı meclis toplantımızda karar alındıktan sonra sonucu sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim için şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bu konuda üzerimize düşeni yapmak için çalışacağız. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim."

ERCENGİZ'E TEŞEKKÜR

Okyar ise bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve Mareşal rütbesinin verilişinin 105'inci yılı vesilesiyle bir aradayız. Belediye Başkanımız sağ olsun, artık bizleri bu güzel buluşmalara alıştırdı. Kendilerinin davetiyle bugün de kahvaltı programında sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı günde bizleri bir araya getiren, nazik davetleriyle bizleri onurlandıran başkanımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.