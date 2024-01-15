Burdur\'dan 15 Yıl Sonra İlk Tren Seferi: Güller Ekspresi

BURDUR'dan 15 yıl sonra yapılan ilk tren seferi olan Güller Ekspresi törenle yola çıktı.

Burdur Gar'da düzenlenen törene Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Türker Öksüz, "Burdurlular bu günü özlemle bekliyordu. Trenin Burdur'a 15 yıl aradan sonra ulaşmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu trenin bizi Aydın'a, Denizli'ye, İzmir'e ama bir taraftan da Eskişehir'e, İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya Yüksek Hızlı Tren hatlarına bağlıyor olmasının çok anlamlı, önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin her yerinde yaşayan insanlarla bir gönül köprüsü, gönül demiryolu ağının kurulmuş olması da ayrıca memnuniyet verici" dedi.

Burdur'un turizm hareketliliği bakımından her geçen gün ivme kazanan bir il olduğunu kaydeden Vali Öksüz, "Salda Gölü ile Sagalassos, Kibyra antik kentleriyle doğal güzellikleriyle, tarihi konaklarıyla, müzeleriyle bu turizm hareketliliğine bu trenin de çok önemli katkı sunacağına, ilimizin katma değerinin artırılmasına katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Trenin hem Burdur için hem Burdurlu hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, geçen ay Göller Ekspresi'nin yanı sıra gündüz seyahat etmek için Güller Ekspresi seferlerinin başlatıldığını söyledi. Yalçın, şöyle dedi:

"Burdur'a olan bağlantısını bugün başlattığımız Güller Ekspresi, Burdur'dan 10.50'de hareket edip İzmir'e 19.34'te varacak. İzmir'den 10.40'ta hareket edip Burdur'a 18.55'te varacaktır. Demiryolu ulaştığı tüm şehirlere bolluk, bereket getirmiş ve bölgesel gelişimine katkı sunmuştur. Tarihi, doğası, turizm imkanı ve yöresel lezzetleri zengin, kadim şehir Burdur da kapılarını Güller Ekspresi ile misafirlerine açacak ve ekonomisine canlılık katacaktır. Güller Ekspresi ile seyahat edecek yolcularımız Akdeniz'den Ege'ye doğru tabiatın muhteşem güzelliğine gündüz gözü ile tanıklık etme fırsatı bulacak, yeşilin bin bir türünü barındıran ve karayolu ile görünmeyen bu coğrafyayı trenle keşfedecektir."

Son 22 yıldır sürdürülen demiryolu öncelikli politikalar sayesinde yüksek hızlı ve hızlı tren hatları inşa edilirken mevcut demiryolu altyapısı ve araç filosunun da yenilendiğini vurgulayan Genel Müdürü Yalçın, "Milli, yerli demiryolu ekosistemimizi oluşturma çalışmaları kapsamında elektrikli tren setlerimiz 'Yeni Sakarya' ismiyle milletimizin hizmetine sunulmuştur. Yerli ve milli ekosistemimizin en önemli unsurlarından yüzde 95 üzerinde tasarımı tamamlanan hızlı trenimiz ve ana hat lokomotiflerimizin de ana hat testleri ve sertifikasyon süreçleri devam ederken 'Eskişehir 5000' raylara çıkmak için gün saymaktadır" dedi.

AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz da 15 yıl sonra tren seferinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güller Ekspresi'nin yolcularından Yalçın Mutlu, "Trenin 2008 yılından sonra sefere başlamasından memnun oldum. Babam da TCDD personeli olduğu için trene merakımız var. Öğrencilik yıllarımızda trenle gelip gittik. Bugün başlayacak olan tren seferinden bilet aldım. Burdur inşallah bu trene sahip çıkar" dedi.

Fahrettin Erdem de "Burdur'un bu hizmetten mahrum kalması kötü bir şeydi. Tekrar trene kavuştuğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra protokol üyeleri vagonlara binerek yolculara hayırlı yolculuklar diledi. Ardından Güller Ekspresi İzmir'e doğru hareket etti. (DHA)