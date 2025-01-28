Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Yangın Faciasıyla İlgili Açıklama: "Umarım Bu Vahim Durumdan Ders Çıkarırız"

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin "Bundan sonra bu tür faciaların önüne nasıl geçileceğini net olarak ortaya koymalıyız. Yöneticilerin haricinde çalışanların ve halkımızın da bilinçsiz olduğunu fark ettik. Umarım bu vahim durumdan ders çıkarırız" dedi. Bozbey, Uludağ'daki otellerde denetim yaptıklarını, 13 otelin tamamen incelendiğini, büyük bir sorun görünmediğini belirterek, "Raporu ilgili makamlara gönderdik. Orası zaten alan itibarıyla tamamen Turizm Bakanlığı'nın kontrolü içerisinde. İnanıyorum ki eksikler bir an önce tamamlanacaktır" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yılın ilk aylık değerlendirme toplantısında afet, çevre ve mali yönetim alanlarında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik ve belediye bürokratları katıldı.

Bursa'da dün meydana gelen depremle ilgili herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Bozbey, Bursa'nın aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve 1855'deki büyük deprem düşünüldüğünde periyodun yaklaştığını, Nilüfer'de başlattıkları çalışma sonucunda aktif olan 'Kayapa- Yenişehir' fay hattını da tespit ettiklerini söyledi.

"Güç birliğini çok önemsiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında birçok önemli projeyi yürüttüğünü ifade eden Başkan Bozbey, çalışmaları her ay düzenli olarak belirli başlıklar altında paylaşmayı, böylece daha verimli bir iletişim kurmayı hedeflediklerini anlattı. Bursa'da bir güç birliği oluşturma anlayışında olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, "Bu güç birliğini sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, iş insanlarıyla, basınla ve milletvekillerimizle oluşturarak Bursa'nın sorunlarına duyarlılığı artırmak istiyoruz. Çözüm konusunda önerileri almak istiyoruz. Güç birliğini çok önemsiyoruz. Buna yönelik toplantılarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Yöneticilerin haricinde çalışanların ve halkımızın da bilinçsiz olduğunu fark ettik"

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü ve yaraladığını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, bunun bir facia olduğunu dile getirdi. Suçlu aramanın yanında eksikliklerin, yapılmayanların konuşulması gerektiğini söyleyen Başkan Bozbey, şöyle konuştu:

"Bundan sonra bu tür faciaların önüne nasıl geçileceğini net olarak ortaya koymalıyız. Bu yanlıştan herkesin dönmesi lazım. 78 vatandaşımızı kaybettik. Yöneticilerin haricinde çalışanların ve halkımızın da bilinçsiz olduğunu fark ettik. Kızgın yağdan çıkan yangın, 78 vatandaşın canına mal oldu. Çalışanlar bilinçli olsaydı vatandaşlarımız belki yaşıyor olacaktı. Umarım bu vahim durumdan ders çıkarırız. Biz de geçen hafta yurt dışında 7 tane itfaiye aracı almıştık. Onların başlangıç onayıyla ilgili ziyaret yaptık. Bu konuları orada tartışırken bu faciayla karşı karşıya kaldık. Bursa'da günlük ortalama 30'a yakın yangın ihbarı alıyoruz. Ağırlıklı olarak elektrik kaynaklı yangınlar çıkıyor. Halkımızın, elektrik aksamlarını mutlaka gözden geçirmelerini istiyorum. Belediye Meclisi'ne önümüzdeki süreçte bir karar getireceğiz. Elektrik teknisyenleri artık sorumlu olacak. Ayrıca hemşehrilerimizin bacalarını da temizletmesini istiyorum. Sadece yangın çıkınca nasıl söndüreceğimizi değil, öncesinde yangın olmaması için tedbirleri de almalıyız."

"O işletmelerin durdurulmasına biz yasal olarak sorumlu değiliz"

Gönüllü itfaiyeciliğin önemine de değinen Başkan Bozbey, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bu konuda hazırlık yaptığını, gönüllü itfaiyeciliğin yaygınlaşması için çalışmaların hızlanacağını anlattı. Yangın faciasının ardından talimat vererek başta Uludağ olmak üzere kentin farklı noktalarında denetim yapılmasını istediğini belirten Başkan Bozbey şöyle devam etti:

"Uludağ'da başlayan denetimler devam ediyor. 13 otel tamamen incelendi. Sorunlar belirlendi. Bunlar ufak tefek sorunlar. Büyük bir sorun görünmüyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Raporu ilgili makamlara gönderdik. Bu raporlara göre artık süreç içerisinde bunların yapılıp yapılmadığını Uludağ Alan Başkanlığı kuracağı ekiple orada yerinde tespit etmesi lazım. Bizim görevimiz, oradaki eksiklikleri tespit edip Bakanlığa bildirmektir. Öyle bir şart olmamasına rağmen bildirmek zorundayız. O işletmelerin durdurulmasına biz yasal olarak sorumlu değiliz. İşletme ruhsatını vermekle ilgili de biz sorumlu değiliz. Turizm Bakanlığı'na ait. Orası zaten alan itibarıyla tamamen Turizm Bakanlığı'nın kontrolü içerisinde. İnanıyorum ki eksikler bir an önce tamamlanacaktır. Bu konuda hassasiyetimizi de belirtmek istiyorum."

"İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi ve yeni binaların yapılmasıyla ilgili çalışmalara hız verdik"

Kendilerinin de sorumluluklarını yerine getirmek üzere kasım ayından itibaren itfaiyeyle ilgili güçlendirmeyi yaptıklarını ifade eden Başkan Bozbey, ne kadar doğru yaptıklarının da ortaya çıktığını dile getirdi. Yoğun alanlarda bunların yapılması gerektiğini bir kez daha gördüklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Göreve geldiğimizde orada 1 araç ve 6 tane personel vardı. Biz bunu Uludağ için yeterli görmedik. 18 personele çıkardık. 2 araç daha ilave ederek 3 araca çıkardık. Biz Uludağ'da iki dakikada otellere ulaşabiliyoruz. Özellikle otellerde ve toplu alanlarda çalışanlar, yangınla ilgili eğitim almalıdır. Bunun yönetmelikle şart haline getirilmesi gerekiyor. İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi ve yeni binaların yapılmasıyla ilgili çalışmalara hız verdik. Dünya Bankası'ndan 10 milyon euroluk kredi aldık. Bunun 4,5 milyon eurosunu 7 yeni itfaiye aracı için kullandık. Geri kalanı iki kısımda ihale ederek 10 milyon euro karşılığında yaklaşık 16 civarında araç takviyesini itfaiye teşkilatımıza sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"BUSKİ'nin durumu vahim, 986 milyon dolar borçla teslim aldık"

Geçen aylarda ödeneklerinde 1.1 milyar TL civarında haksız kesintiye uğradıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, bu kesintinin 4.5 milyar TL iş hacmine dönüşebileceğini dile getirdi. Bu durumun işlerin bir kısmının aksamasına da sebep olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Görüşmelerimizi yaptık. Elbette devlette devamlılık esastır. Biz bu borçları ödeyelim ama uzun vadeye yayılarak belediyelerin önündeki maddi sorunun aşılmasını talep ettik. Bir anda cephe bize döndü ve kesintiler yaşandı. Bunun nedeni, tamamen siyasi. Biz hiçbir konuya siyasi olarak bakmıyoruz. Bizim siyasi görevimiz 31 Mart akşamı bitti. Biz artık hizmet eriyiz. Hizmetle insanlarımızı mutlu etmenin yolunu arıyoruz ve bunları sağlıyoruz. Kesintilere rağmen sıkı mali disiplin uygulayarak Büyükşehir'in borçlarını azaltıyoruz. Doğru projelere harcama yapıyoruz. Bu kentte öncelikler sıralamamız değişti. Büyükşehir Belediyesi'nin borcu yüzde 9 düştü. Ama BUSKİ'nin borcu yüzde 36 yükseldi. 5 milyar TL civarında BUSKİ'nin borcunda artış var. Tahminimize göre bu yılın sonuna kadar BUSKİ'nin borcu 25 milyar TL'ye çıkıyor. Çünkü projelerin hepsi dövizle yürütülüyor. BUSKİ'nin durumu vahim. 986 milyon dolar borçla teslim aldık. Şu anda toplamda borcu dolar bazında da aşağı çektik. Bursalılar merak etmesin. Biz bunu başaracağız" diye konuştu.

" Siyaset, adaletin üzerinden elini çeksin"

Son günlerde yaşanan hukuki gelişmelerin adalet, ifade özgürlüğü ve demokrasi gibi toplumun temel değerlerini derinden sarstığını ifade eden Başkan Bozbey, adaletin farklı sesleri bastırmanın değil, hak ve özgürlükleri korumanın aracı olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Başkan Bozbey, şöyle devam etti:

"Yargının, siyasetin aracı haline gelmesi kabul edilemez. Hukukun üstünlüğü ve adalet, demokrasinin temelleridir ve bu temellerin zedelenmesi toplumsal güveni ciddi şekilde zayıflatır. Bugün adalet kavramı, giderek daha çok sorgulanmakta ve yıpratılmaktadır. Ancak unutmamalıyız ki hak ve adalet er ya da geç yerini bulur. Adaletsizliğe ortak olanlar ise tarihin vicdanında yargılanacaktır. Bizler, adaletin herkes için eşit olduğu, ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı, şeffaf ve tarafsız bir yargı sisteminin hakim olduğu bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaşanan hukuki süreçlerin adil, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlanmasını bekliyor, tüm mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Adalet, bir gün hepimize lazım olacak. Adalete ve yargıçlara gölge düşürmeyelim. Siyasetin gölgesinden çıkıp vicdanlarıyla hareket ederek bu sorunları çözmeliler. Siyaset, adaletin üzerinden elini çeksin. İnanın çok şey değişecektir. Siyasetin işi, sorunlara çözüm bulmaktır."