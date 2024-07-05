Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Odunluk İstasyonu\'ndaki su tahliye çalışmalarını inceledi

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BURSA'da günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle şehir dışındaki programını iptal ederek kente dönen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Odunluk İstasyonu'ndaki su tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Sorunun büyük oranda çözüldüğünü, sebebinin de araştırıldığını ifade eden Bozbey, "Gece geç saatlere kadar arkadaşlarımız Odunluk İstasyonu'nda su çekme işlemini sürdürecekler. Aksilik olmazsa sabah itibariyle seferlerimiz o hattan devam edecek. Ulaşımla ilgili bir sorun kalmayacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yağışlar sebebiyle yaşanan olumsuzluklar üzerine şehir dışındaki programlarını iptal ederek kente döndü. Odunluk İstasyonu'ndaki su tahliye çalışmalarını yerinde inceleyen Bozbey, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ile birlikte Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten son durum hakkında bilgi aldı. Burulaş ve BUSKİ personelinin yanı sıra AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının ekipleri de su tahliye çalışmalarında aktif rol alırken, BBB Başkanı Bozbey yoğun gayret gösteren herkese teşekkür etti.

'EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞIYOR'

Bursa'nın yine bir felaketle karşı karşıya kaldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yoğun yağışın Acemler bölgesi, Dikkaldırım ve Nilüfer bölgesinde etkili olduğunu kaydetti. Metrekareye yaklaşık 44 kilogram yağış düşmesi sebebiyle sel oluştuğunu ve Nilüfer Çayı'nın taşma noktasına geldiğini belirterek birçok vatandaşın zarar uğradığını söyleyen Bozbey, "Tüm Bursalılara geçmiş olsun diyorum. İlk andan itibaren BUSKİ, Burulaş ve itfaiyedeki arkadaşlarımızla sürekli irtibattaydık. 608 civarında BUSKİ'ye müracaat oldu. Yaklaşık 510 civarındaki vatandaşımızın sorununu çözdük. Ekiplerimiz şu anda sahada ve çözüm noktasında yoğun biçimde çalışıyorlar. Sorunun önemli bir kısmını çözdük. İstasyonda suyun tahliye işlemi devam ediyor. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 20-25 dakika içerisinde metrekareye 44 kilogram yağmurun düştüğü bir afeti yaşadık" diye konuştu.

'TEKNİK OLARAK İNCELENMESİ TALİMATINI VERDİM'

Yaşanan sel sonrası Bursaray'da aksamaya sebebiyet veren bir durumun ortaya çıktığını, özellikle Odunluk istasyonu'nda su birikmesi sebebiyle ulaşımın aksadığını dile getiren Bozbey, "İlk anlarda bazı sıkıntılar yaşansa da sonradan çözüme ulaşıldı. Bursalıların tekrar bir yerden bir yere ulaşımı sağlandı. Yaşadığımız bir afet ama Odunluk İstasyonu'nda oluşan bu duruma şaşmamak mümkün değil. 22 yıl boyunca bu istasyonda sürekli olarak yağmurlar yağdı. Bursa'da yine metrekareye yüksek yağmurların düştüğünü günler olduğunu biliyoruz. Ama bugüne kadar bu hatta herhangi bir şey olmamıştı. Fakat bu istasyonun yapılmasından sonra böyle bir olayın olması akıllara şüpheleri getiriyor. Onun için bu konunun teknik olarak incelenmesi talimatını verdim. BUSKİ, Fen İşleri ve Ulaşım daireleri olmak üzere bir araya gelip teknik ekip oluşturulacak. Giderlerde mi tıkanma var? Yoksa yapım aşamasında giderleri mi kaldırdılar? ya da başka sorun mu var? Bu su niçin tahliye edilemedi? Suyun çekilmesinden sonra arkadaşlarımız teknik inceleme yapacaklar. Net bir rapor ortaya çıkacak" dedi.

'SABAH İTİBARİYLE SEFERLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Bir daha böyle bir olayın olmaması için her türlü çözümü uygulayacaklarını dile getiren Mustafa Bozbey, "İnsanların bir yerden bir yere rahat ulaşması lazım. Bursa'nın merkezinden gelip Nilüfer'e bu istasyondan teknik bir sebepten ulaşamıyorsa o bizim sorunumuzdur. Bunun müsebbibi ortaya çıkarılmalıdır. Önceki yıllarda bir hata yapılmışsa onu düzeltmek de bizim işimiz. Zaten yanlış yapıldı ki bu sorun ortaya çıktı. Bu yanlışın teknik olarak ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Sonrasında o yanlışı ortadan kaldıracak tekniği uygulamalıyız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarımız Odunluk İstasyonu'nda su çekme işlemini sürdürecekler. Güvenli bir hale getirecekler. İnşallah bir aksilik olmazsa sabah itibariyle seferlerimiz o hattan devam edecek. Ulaşımla ilgili bir sorun kalmayacak" ifadelerini kullandı.