Bursa\'da 175 kadından oluşan koro meme kanserinde erken teşhise şarkıyla dikkat çekti

BURSA'da, yaşları 37 ile 80 arasında değişen, müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında özel olarak bestelenen şarkıyla erken teşhisin önemine dikkat çekti. Koro şefi Dr. Aysel Gürel'in (67) yazıp bestelediği 'Meme Kanseri Olmaktan Sakın Korkma' şarkısını seslendiren kadınlar, yakalarına taktıkları pembe çiçeklerle farkındalık mesajı verdi. Etkinlikte meme kanserini yenen kadınlar ve hasta yakınları da yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Bursa'da Dr. Aysel Gürel tarafından 2005 yılında kurulan, çeşitli meslek gruplarından, çoğunluğu emekli 175 kadının yer aldığı Nilüfer Kadın Korosu Derneği, toplumsal farkındalık projelerine bir yenisini ekledi. Hiç müzik eğitimi almamış kadınlardan oluşan koro, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Beyaz gömlek giyip yakalarına pembe çiçek takan kadınlar, koro şefi Dr. Aysel Gürel'in farkındalık oluşturmak amacıyla yazıp bestelediği 'Meme Kanseri Olmaktan Sakın Korkma' şarkısını seslendirdi. 'Meme kanseri olmaktan sakın korkma, moral çok önemlidir sakın unutma, vücudunu iyi tanı her zaman yokla, fark edersen bitecektir erken tanıyla' sözlerinin yer aldığı şarkıyla kadınlara düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu. Etkinlikte meme kanserini atlatan kadınlar ve hasta yakınları da deneyimlerini paylaşarak erken teşhisin, moralin ve aile desteğinin önemini vurguladı.

'ERKEN TANI VE MORAL ÇOK ÖNEMLİ'

Koronun 22 yıldır gönüllü şefliğini yaptığını belirten Dr. Aysel Gürel, "Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Biz de Bursa Nilüfer Kadın Korosu olarak her yıl toplumda farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenliyoruz. Bugün de beyaz gömleklerimizi giydik, yakalarımıza pembe çiçeklerimizi taktık. Bugüne özel 'Meme Kanseri Olmaktan Sakın Korkma' isimli bir beste yaptım. Çünkü bütün kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı ve moral çok önemli. Koromuzda da bu hastalığı geçirmiş arkadaşlarımız var. Erken tanıyla çok daha kolay atlatılabilecek bir rahatsızlık. Bütün kadınların erken tanı için yapılması gerekenleri ihmal etmeden, geç kalmadan yerine getirmelerini öneriyorum. Vücudumuzu tanımak, herhangi bir değişiklik fark ettiğimizde en kısa zamanda hekime başvurmak çok önemli" dedi.

'DUŞ ALIRKEN GÖĞSÜMDE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE SERTLİK HİSSETTİM'

Koronun 8 yıldır üyesi olan ve 2018-2019 yıllarında meme kanserine yakalanan Selma Mert (56), hastalığını duş sırasında fark ettiğini belirterek, "Duş alırken göğsümü kontrol ettim. Elime ceviz gibi sert bir cisim geldi. Hemen komşuma danıştım, ardından biyopsi yapıldı. Sonuçların ardından ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ameliyat oldum, çok şükür sonuçlarım temiz çıktı. Hala kontrollerime devam ediyorum. Hastalığı ilk duyduğunuzda sanki bir kamyona çarpmış, duvara toslamış gibi hissediyorsunuz. O ilk şoku atlatmak çok zor. Sonra kendinizden çok çocuklarınızı, eşinizi düşünüyorsunuz. Eşim ve çocuklarım bana çok destek oldu. Erken tanı ve moral sayesinde bu süreci çok fazla yıpranmadan atlattım" diye konuştu.

'KADINLAR VÜCUTLARINI TANIMALI'

Kadınlara düzenli kontrol çağrısında bulunan Mert, "Vücudumuzu en iyi kendimiz tanırız. Göğsümüzü ve koltuk altımızı kontrol etmeliyiz. Bir değişiklik fark ettiğimizde vakit kaybetmeden doktora gitmeliyiz. Ben hastalığımı bu şekilde fark ettim. Koroya da 8-9 yıl önce bir arkadaşımın vesilesiyle katıldım. Burada çok güzel dostluklar kurduk. Aysel hocamız bize sadece şeflik değil, annelik de yapıyor. Hala çalışmama rağmen provalara koşa koşa geliyorum. Burada hem müzik yapıyor hem de birbirimize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'HASTALIĞI BİRLİKTE KABULLENİP MÜCADELE ETMEK GEREKİYOR'

Ailesinde meme kanseriyle mücadele eden yakınları bulunduğunu söyleyen koro üyesi Saadet Çağman ise hasta yakınlarının desteğinin önemine dikkat çekerek, "Bu hastalığın tanı konulmasından tedavi sürecine kadar çok zor aşamaları var. Öncelikle hastalığı kabul etmek gerekiyor. Biz de ailemizde böyle bir süreç yaşadık. Hastalık hemen fark edilmesine rağmen ileri evredeydi. Buna rağmen moralimizi bozmadan mücadelemize devam ettik. Tıp çok ilerledi, çok güzel tedaviler var. Şu anda ailemden 3 kuzenim de bu hastalıkla mücadele ediyor. Moralimiz yüksek. Hasta yakınlarının bu süreçte kenetlenmesi, hastanın yanında olması çok önemli. Kadınlarımızın düzenli kontrollerini yaptırmaları ve kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor" dedi.

'KADIN KADININ YANINDA OLMALI'

Koronun kadınlar arasında güçlü bir dayanışma ortamı oluşturduğunu belirten Çağman, "Biz çok şanslı bir grubuz. Aysel hocamız hem sağlığımızla hem de ruh sağlığımızla ilgileniyor. Yıllık kontrollerimizi yaptırmamız konusunda bizi sürekli uyarıyor. Burada hiçbirimizin yaşadığı sorunlarla tek başına mücadele etmediğini görüyoruz. Özellikle emekli olduktan sonra kendisine zaman ayıramayan kadınlar için böyle ortamlar çok kıymetli. Kadının, kadına desteği gerçekten çok önemli. Kadın her konuda kadının yanında olmalı ki hayatta daha güçlü durabilsin" diye konuştu.