Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bursa\'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Prof. Dr. Naci Görür tarafından yapılan açıklamaya göre Gemlik Fayı üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, Bursa'nın izlenmesi gereken bir bölge olduğunu belirtirken, Görür de deprem konusunda uyarılarda bulundu.

24.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
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Dün Bursa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden deprem hakkında açıklamada bulunarak, "Deprem KAF'ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor" dedi.
Bursa'nın Gemlik ilçesi dün AFAD'a göre 4.1, Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Uzmanlar Bursa'nın 'izlenmesi ve dikkat edilmesi' gereken bir yer olduğunu belirtirken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den de uyarı geldi.
Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı şöyle:
"Gemlik Bursa'da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF'ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle"

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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