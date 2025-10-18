Bursa'da Alkollü Sürücüye Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Alkollü Sürücüye Polis Müdahalesi

Bursa\'da Alkollü Sürücüye Polis Müdahalesi
18.10.2025 11:29  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp ekiplerin üzerine sürdü, gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde yapılan trafik uygulaması sırasında polis ekipleri patlak lastikle ilerleyen bir aracı aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürerek kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kontrolden çıkan araç ekiplerce yakalandı.

EKİPLER BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Araçtan indirilen sürücünün, alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandığı ve kimliğinin Ahmet A. olduğu belirlendi. Uyarılara rağmen taşkınlık çıkarmaya devam eden sürücüye, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

Bursa'da Polisi Ekiplerin Üzerine Süren Sürücü Gözaltına Alındı

POLİS EKİPLERİNE KÜFÜR ETTİ

Beş polis memurunun güçlükle etkisiz hale getirdiği şüpheli, kelepçelenerek durduruldu. Alkollü şahıs olay sırasında polis ekiplerine küfür etti.

Bursa'da Polisi Ekiplerin Üzerine Süren Sürücü Gözaltına Alındı

''AMCAM MİT'TE ÇALIŞIYOR''

Olay anında bölgede bulunan basın mensuplarının ''Ne içtiniz?'' sorusunu agresif sürücü alay edercesine ''Sen ne içtin?'' diyerek cevapladı. Şahıs, alkolmetreye üflemeyi reddederek, "Amcam Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyor" dedi.

Bursa'da Polisi Ekiplerin Üzerine Süren Sürücü Gözaltına Alındı

''LAHMACUNU 80 LİRAYA SATIYORUM''

Ekip aracına bindirilirken, "Ben lahmacunu 80 liraya satıyorum, biliyor musun sen ama size 60 lira" şeklinde bağırarak kendini savunan şahıs, polisleri ve çevredekileri şaşkınlığa uğrattı. Alkollü sürücünün o anları anbean kameralara yansıdı. Sürücüye yaklaşık olarak 30 bin lira ceza kesildi, otomobili ise trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Polisi Ekiplerin Üzerine Süren Sürücü Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sözler, Ankara, Güncel, Ulaşım, Hukuk, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Alkollü Sürücüye Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki doktor “Zorla kürtaj“ iddiasıyla gözaltına alındı İki doktor "Zorla kürtaj" iddiasıyla gözaltına alındı
Rekabet Kurulu’ndan ilaç firmalarına ceza yağdı Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmalarına ceza yağdı
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi
Bakırköy Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti Bakırköy Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti
Fenerbahçe’ye Ferdi’den kötü haber Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber
Sağlıkçılar için yeni dönem Hemşireler artık bu renk giyinecek Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur En zengin futbolcular belli oldu: Zirvedeki ismi tahmin ediyorsunuzdur
Yanlış duymadınız Lamine Yamal artık imza atamayacak Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

11:51
Diyarbakır’daki törende protokol krizi DEM’li eş başkanlar salonu terk etti
Diyarbakır'daki törende protokol krizi! DEM'li eş başkanlar salonu terk etti
11:48
Futbolda yeni kriz Dev maçta şok protesto
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
11:18
Araç satışlarına yeni harç geliyor
Araç satışlarına yeni harç geliyor
11:04
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
10:55
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi
10:49
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor Peki kimden ne kadar alınacak İşte detaylar
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar
10:31
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu
10:07
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi Psikolojik sınırın altında kalacak
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak
09:54
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı
09:23
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı Nedeni inanılmaz
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz
09:06
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli’den çok sert sözler
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2025 12:10:59. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Alkollü Sürücüye Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.