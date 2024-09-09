Bursa\'da Devlet Okullarında Süt Dağıtımı Başlıyor

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(İSTANBUL) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sağlıklı bir yaşam için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "Bursa'da bir ilk olarak devlet okullarında okuyan birinci sınıf öğrencilerine süt dağıtımına başlıyoruz. Günde yaklaşık 45 bin civarında öğrencimize süt dağıtmış olacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle "Sağlıklı Yaşam, Anne Bebek Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Ruh Sağlığı, Sokak Hayvanları ve Halk Sağlığı, Yaşlı Sağlığı Günü" etkinlikleri düzenlendi. Bir hafta boyunca kentin farklı noktalarında yapılan programlarda, alanında uzman isimler tarafından yurttaşlara bilgiler aktarıldı.

Etkinliklerin son durağı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki "Bursa Sağlığına Yürüyor" temalı yürüyüş oldu. Bando eşliğinde yapılan yürüyüşe yoğun ilgi gösteren Bursalılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle halk sağlığının önemine dikkati çekti. Yürüyüşün son bulduğu Hanlar Bölgesi Meydanı'nda katılımcılar için ilk yardım piyesi, egzersiz gösterimi ve heimlich manevrası anlatımı yapıldı. Alanda kurulan stantlarda ise genel sağlık bilgilendirmeleri, sağlık taramaları, diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme tavsiyeleri, vücut kitle endeksi ölçümü, tansiyon ölçümü, CO (karbonmonoksit) ölçümü, sigara bırakma bilgilendirmesi, BBB Evde Bakım Hizmetleri tanıtımı ve GADEM tanıtımı yapıldı.

"Halk sağlığına büyük önem verdik"

Hanlar Bölgesi Meydanı'ndaki programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, büyükşehir belediyesi bürokratları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Kurulan stantları gezerek sağlık personelinden çalışmaları hakkında bilgi alan Bozbey, bu dönem sağlık başta olmak üzere Bursalıların yararına olan birçok konuda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Hayattaki en değerli servetin sağlık olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Sağlık, yaşamın en temel unsurudur. Değerini ise ne yazık ki kaybettiğimizde anlıyoruz. Toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek hepimizin sorumluluğudur. Kent yöneticisi olarak geçmiş dönemde de halk sağlığına büyük önem verdik. Gebe takiplerinden yaşlı takiplerine ve çocuklara süt dağıtımına kadar birçok projeyi Nilüfer'de uyguladık. Bu çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daha geniş biçimde ele alıyoruz" dedi.

"Yılda 1 milyon civarında süt dağıtmış olacağız"

Halkın sağlıklı bir şekilde yaşam sürmesi adına çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Bozbey, "Bursa'da bir ilk olarak devlet okullarında okuyan birinci sınıf öğrencilerine bu yıl süt dağıtımına başlıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Günde yaklaşık 45 bin civarında öğrencimize süt dağıtmış olacağız. Yılda da 1 milyon civarında süt dağıtmış olacağız" diye konuştu.

"Gülümseyen bir Bursa için çalışıyoruz"

Daha önce çalışma yaptıkları çevre, hava, gürültü ve elektromanyetik alan kirliliği üzerine de çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Bozbey, şunları söyledi:

"Bursa'nın havasının kirli olduğunu, derelerinin kirli olduğunu her yerde söylemeye çalışıyorum. Gerektiğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kirletenleri kamuoyuyla paylaşmak bizim sorumluluğumuzdur. Biz soluduğumuz havanın, ürünlerimizin sulandığı derelerin temiz olmasını istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Türkiye'ye örnek olacak olan halk sağlığı projelerimizi bir bir yaşama geçirip örnek bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bursa'mızın sorunlarını biliyoruz. Gülümseyen bir Bursa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halk Sağlığı Haftası kapsamında bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde emeği geçenlere ve katılım gösterenlere teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum."

Yürüyüşe katılanlara sertifika takdim edilmesinin ardından program sona erdi.