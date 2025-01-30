Eşini boğarak öldürüp "mekanı cennet olsun" diyen sanığa müebbet hapis cezası

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Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te yaşanan vahşette karar belli oldu. Turgay Kındaç (48) boşanma aşamasındaki eşi Seher Kındaç'ı başına merdaneyle vurduktan sonra boğarak öldürdü. Turgay Kındaç daha sonra öldürdüğü eşinin kız kardeşine, "Seher'i benden alamazsınız; öldürdüm. Eve polis ve ambulans gönderin, şakam yok" diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Kındaç, annesini mutfakta kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, 2 çocuk annesi Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Turgay Kındaç'ı, olaydan 1 gün sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, suçunu itiraf eden Kındaç, cinayeti "kıskançlık" nedeniyle işlediğini belirterek, "Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam M. isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi. Turgay Kındaç, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İNTERNET ARAMALARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktulün otopsi raporuna da yer verildi. Seher Kındaç'ın merdaneyle başına vurulduktan sonra iple boğularak öldürüldüğü, çenesinde ve boğaz kısmında kanamalı kırıklar olduğu belirtildi. Suçunu itiraf eden tutuklu sanığın ise "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Eşini öldürdükten sonra, cep telefonu ve kredi kartını alan sanığın, karttan para çektiği ve cep telefonunu da sattığı gerekçesiyle "Nitelikli yağma" ve "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından 15 yıla kadar hapsi istendi. Kındaç'ın eşini öldürmeden önce Google'da, "İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir" diye arama yaptığı da ortaya çıktı. Cep telefonu arama kayıtları dava dosyasına girdi.

"MUTFAKTA BEZLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, salondaki 2 oğlundan özür dileyerek savunma yapan Turgay Kındaç, eşini çok sevdiğini ve "kıskançlık" nedeniyle öldürdüğünü söyleyerek, "İş yerinden M. isimli bir arkadaşına fotoğraf ve kalp yollamıştı. Kıskançlık yaşadım. Onunla birliktelik yaşadığını düşünerek, telefonunu kontrol ettim. Bunları kabul etmeyi göze aldım. Ona olan sevgimi ispat etmek için olay günü çamaşır suyu içip, fare zehri yedim. Tartışmaya devam ederken, eşim bana tahrik edici, kışkırtıcı cümleler kullandı. Mutfakta, çaydanlığın üzerinde bulunan beyaz bezi görünce Seher'i yere yatırıp, bez ile boğarak öldürdüm. Bunları hak etmemiştim" diye konuştu.

"EŞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ NİYETİM OLMADI"

Turgay Kındaç, ayrıca, "Cezaevine girdikten sonra eşimin öldüğünü öğrendim. Kendimi cezaevinde çok sorguladım. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim olmadı. Ona hep, 'Ömrüm' derdim. Onun başkası ile fotoğrafını görünce kıskançlık yaptım. Eşim benim ömrüm" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEBİ

Turgay Kındaç'ın avukatı Hakan Gündoğdu da müvekkilinin 25 senelik evli olduğunu, bir gün dahi eşine şiddet uygulamayan bir insanın, bir anda eşini öldürme kararı almasının altında muhakkak bir sebep yatması gerektiğini savundu. Tutuklu sanığın, eşinin, olaydan önce kendisini aldattığına yönelik beyanları nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Gündoğdu, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Kındaç'ı "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, yaptığı son savunmada da "Hakim Bey, değerli eşimi sevgi ve saygı ile yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Ben sizin karşınızda nasıl suçluysam, eşimin, gözlerime bakarak bana aldattığını söylemesi de bir suçtu. Keşke hiç yaşanmasaydı" diyen tutuklu sanığın cezasında indirim uygulamadı. Sanığın, "Yağma" suçundan ise maktulün eşi olması nedeniyle, cezalandırılmasına yer olmadığına karar verildi.