Bursa'da Eşini Öldüren Kadın Tutuklandı

08.04.2026 12:50
Adalet Uzunoğlu, eşini öldürüp 15 parçaya ayırdığı için tutuklandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

Olay, 28 Ocak'ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ali Fuat Uzunoğlu, iddiaya göre; eşi Adalet Uzunoğlu tarafından öldürüldü. Adalet Adalet Uzunoğlu, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp kutularına attı. 30 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin 2 gün önce çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini bir daha da geri gelmediğini söyleyip, kayıp ihbarında bulundu. Uzunoğlu'nu arama çalışması başlatan ekipler, incelemede bulunmak ve Adalet Uzunoğlu'ndan bilgi almak için eve gittiklerinde, Ali Fuat Uzunoğlu'nun cep telefonu, cüzdanı ve kimliğini buldu. Ekipler, evin çeşitli yerlerinde de kan izine rastladı.

KAN İZLERİ VE DOKU PARÇALARI BULUNDU

Adalet Uzunoğlu polis memurlarının sorularına çelişkili yanıtlar da verince Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi. Adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Çifte ait olan ve ilk 2 katının boş olduğu öğrenilen 3 katlı binanın en üst katında inceleme yapıldı. Pis ve bakımsız olduğu görülen dairenin girişinde, elektrik prizinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izi tespit edildi. Biyolojik incelemede, evin çeşitli yerlerinde doku parçaları da bulundu.

KAYIP EŞE AİT BİYOLOJİK BULGULARA ULAŞILDI

Biyolojik numuneler ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal incelemede; kan ve doku örneklerinin hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin de Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

KORKTUĞU İÇİN CESEDİ 15 PARÇAYA AYIRMIŞ

Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda; eşini kendisinin öldürmediğini iddia eden ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım" dedi.

2 OĞLU İLE KARDEŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN SON CAMİDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ

Öte yandan Ali Fuat Uzunoğlu'nun, öldürülmeden önceki son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Uzunoğlu, olayın gerçekleştiği 28 Ocak'ta saat 00.18'de camideki mevlitten, elindeki meyve suyu ile çıkarken görüldü.

CESET PARÇALARINI NEREYE ATTIĞINI GÖSTERDİ

Evin bulunduğu sokaktaki ve çevredeki çöp kutularında Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede ceset parçaları bulunamadı.

Adalet Uzunoğlu'na tutuklanmadan bir gün önce 4 Nisan'da saat 15.00 sıralarında olay yerinde keşif yaptırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcı ve polisler eşliğinde evinin bulunduğu sokağa getirilen Uzunoğlu'nun, ceset parçalarını hangi çöp kutularına nasıl attığını anlattığı keşif görüntülerine DHA muhabiri ulaştı. 3 çocuk annesi kadın beraberindeki savcı ve polislerle birlikte yer gösterme yapıp olayı anlatırken o anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

