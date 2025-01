Bursa\'da Halı Saha Maçından Dönen Gençlere Araç Çarptı

Güncel

BURSA'da, halı saha maçından çıkıp evlerine gitmek üzere otobüs durağına yürüyen Hasan Ceyhun Beyhan (15), Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik'e (17), hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından kaçan sürücü Oktay Güleryüz (59), gittiği hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı. 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz tutuklanırken, kaza yerinde ağır yaralı halde 25 dakika sonra bulunan Beyhan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Kaza, 26 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşı Ege Çelik ve Efe Özçelik ile birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra, otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı. Ana yoldan karşıya geçmek isteyen 3 arkadaşa, Oktay Güleryüz'ün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik ve Özçelik yola savrulurken, Beyhan, yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde yaralı halde yatan Ege Çelik ile Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

25 DAKİKA SONRA YARALI HALDE BULUNDU

Görgü tanıklarının 1 kişinin daha yaralandığını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, 5 metre yüksekten düşen Hasan Ceyhun Beyhan'a yaklaşık 25 dakika sonra ulaştı. Ağır yaralı halde bulunan Beyhan'ın duran kalbi masajla yeniden çalıştırıldı. Beyhan, ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, arkadaşları tedavilerinin ardından taburcu edildi.

HASTANEYE GELİNCE GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından kaçan sürücü Oktay Güleryüz, rahatsızlandığı gerekçesiyle gittiği Mudanya Devlet Hastanesi'nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir'den Bursa'ya restoranlara balık vermek için geldiğini söyleyen ve yapılan alkol testinde 0.49 promil alkollü olduğu belirlenen Güleryüz'ün ifadesinde, "Ben hayatımda hiç alkol, kullanmadım. Çıkan alkolün nedeni, daha önce beynime pıhtı attığı için kullandığım ilaçlar ve tansiyon ilaçlarım olabilir. Kaza yaptığımın da farkında değilim. Yoldayken rahatsızlanınca aracımı kenara çektim. Bir süre dinlendikten sonra yoluma devam ettim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi kararıyla serbest bırakılan ve memleketi İzmir'e dönen sürücü, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

'KEŞKE, KAÇMAK YERİNE OĞLUMA YARDIM ETSEYDİ'

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden ve beyin ölümü gerçekleşen Hasan Ceyhun Beyhan'ın arkadaşları, üst geçitlere 'Ceyhunbeyhaniçinadalet' yazılı pankart asarken, baba Caner Beyhan (45), kazanın ardından kaçan sürücüye tepki gösterdi, "Oğlum, Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşlarıyla birlikte her hafta düzenli olarak, halı saha maçlarına giderdi. Maç çıkışı 3 arkadaş, otobüs durağına giderken, hafif ticari araç çarpıyor ve yoluna devam ediyor. Oğlum şu an hastanede makineye bağlı yaşıyor. Beyin ölümü gerçekleşti, organları iflas etti. Araç oğluma çarptıktan, 25 dakika sonra müdahale edilmiş. Sürücü kaçmak yerine oğluma yardım etseydi, şu an hafif yaralı olarak yanımda olurdu. Benim oğlum Bursaspor fanatiğiydi. Benim oğlumun geleceğiyle oynadı. Taraftar arkadaşları vardı ve oğlum çok iyi işlere imza atacaktı. Oğlumun hayalleri vardı" diye konuştu.

Haber: Yiğithan HÜYÜK - Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,