Bursa\'da Orman Yangınına Büyük Mücadele

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçrayan yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdrahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve 150 personel ile müdahale ediliyor. Diğer kurumlardan gelen 6 iş makinası, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yönlendirip, bilgi aldı. Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin, burada yaptığı açıklamada yangının Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde başladığını ve Dursunbey ilçesi sınırlarına sirayet ettiğini belirtip, "Şu an Adaören mahallemizin yaklaşık kuş uçumu 600-7000 metre kadar yakınında devam ediyor. 19 arazöz ve 2 helikopterimiz yangın yerinde müdahale etmektedir. Şu an da sıkıntılı bir durum yok. Yangına müdahale tüm ekip arkadaşlarımızın fedakarca çalışmasıyla sürüyor. Gelişme oldukça bilgi vereceğiz" dedi.

Öte yandan Türk Kızılayı Dursunbey Şubesi tarafından söndürme ekiplerine kumanya dağıtıldı.

haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,