Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Dijital Yönetim Uygulaması İle Dönüşüm Başlattı - Son Dakika
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Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Dijital Yönetim Uygulaması İle Dönüşüm Başlattı

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Dijital Yönetim Uygulaması İle Dönüşüm Başlattı

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Dijital Yönetim (Dijiyon) uygulamasını tanıtarak muhasebe süreçlerinde dijital dönüşüme adım attı. Oda başkanı Hüseyin Halil, bu sistemin üyelerine işlemlerini hızlandıracak ve otomasyona katkı sağlayacağını vurguladı.

30.01.2025 14:38  Güncelleme: 14:45
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BURSA Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO), Dijital Yönetim (Dijiyon) uygulamasıyla muhasebe süreçlerinde dijital dönüşüm başlattı. Sistem, oda üyelerinin işlemlerini hızlandırmayı ve muhasebe süreçlerine otomasyon getirmeyi hedefliyor.

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO), Dijital Yönetim (Dijiyon) uygulamasıyla muhasebe süreçlerinde dijital dönüşüm başlattı. BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, Genç Yönetim Komisyon Başkanı Elif Eldemir ve CiSoft Yazılım ve Finans Çözümleri Satış ve Pazarlama Müdürü Şükrü Arslan'ın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen sistem, oda üyelerinin işlemlerini hızlandıracak ve muhasebe süreçlerine otomasyon getirecek. Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden oda başkanı Hüseyin Halil, "Dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak geliştirilen Dijital Yönetim (Dijiyon) uygulamasıyla, muhasebe mesleğine ve meslektaşlarımıza daha verimli, daha hızlı ve daha erişilebilir çözümler sunuyoruz. Bilindiği üzere, meslek hayatımızın en büyük gerekliliklerinden biri zamanı doğru yönetmek ve iş süreçlerimizi daha etkin hale getirmektir. Oda olarak, dijitalleşmenin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanarak, üyelerimizin iş yükünü azaltmayı ve günlük işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Dijiyon, bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilmiş önemli bir projedir" dedi.

HALİL: MESLEĞİMİZİN GELECEĞİNE YAPILAN STRATEJİK BİR YATIRIM

Yenilikçi sistemin üyelere sağladığı kolaylıklardan bahseden Halil, "Aidat borçlandırma ve tahsilat süreçleri dijitalleşiyor, mobil uygulama üzerinden taksitli ödeme imkanı sunuluyor, dijital belgelendirme sistemi ile evrak işlemleri kolaylaşıyor ve üyelerimiz oda hizmetlerine her an her yerden ulaşabiliyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, birlikte olanlar güçlüdür. Dijital dönüşüm sürecinde de güçlerimizi birleştirerek, meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu proje, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, mesleğimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. CiSoft Yazılım ve Finans Çözümleri'nin teknik altyapı desteğiyle geliştirdiğimiz Dijiyon'un, üyelerimize büyük kolaylıklar sunacağına inanıyorum. Odamızın geleceği için attığımız bu dijital adımın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişten aldığımız güç, bugünkü azmimiz ve geleceğe olan inancımızla, daha iyi bir mesleki gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ELDEMİR: DİJİYON İLE MESLEKTAŞLARIMIZIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLEDİK

Projenin fikir aşamasında oda üyelerinin ihtiyaçlarını analiz ettiklerini belirten BSMMMO Genç Yönetim Komisyon Başkanı Elif Eldemir ise şöyle konuştu:

"Muhasebeci ve mali müşavirler olarak en büyük ihtiyacımız, zaman yönetimini daha verimli hale getiren ve iş süreçlerini hızlandıran dijital çözümlerdi. Dijital Yönetim (Dijiyon) fikri, bu ihtiyaçtan doğdu. BSMMMO olarak meslektaşlarımızın iş yükünü azaltacak, işlemlerini kolaylaştıracak bir sistem geliştirmek istedik ve bunu CiSoft'un desteğiyle hayata geçirdik. Dijiyon sadece bir yazılım değil, aynı zamanda meslektaşlarımız için bir dönüşüm aracıdır."

ARSLAN: CİSOFT OLARAK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TEKNİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİK

Projenin teknik geliştirme sürecini üstlenen CiSoft Yazılım ve Finans Çözümleri Satış ve Pazarlama Müdürü Şükrü Arslan, Dijiyon'un BSMMMO'nun mevcut sistemleriyle entegre edildiğini ve birçok otomasyon özelliği kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Dijiyon'u geliştirirken, BSMMMO'nun mevcut yazılım altyapısını analiz ederek, kullanıcı dostu ve verimli bir sistem oluşturduk. Mobil uygulama üzerinden aidat borçlarının taksitle ödenmesi, dijital belgelendirme süreçlerinin hızlandırılması gibi yeniliklerle süreci otomatik hale getirdik. CiSoft olarak dijital dönüşüm projelerine her zaman öncülük ediyoruz ve bu projede de BSMMMO üyelerine en iyi deneyimi sunmayı amaçladık. Dijiyon, önümüzdeki dönemde yeni özelliklerle genişletilecek ve oda üyelerinin taleplerine göre geliştirilmeye devam edecek."

Dijital Yönetim (Dijiyon) uygulaması, sadece muhasebe süreçlerini değil, aynı zamanda dernek ve vakıf yönetiminde de çözümler sunuyor. Üye borçlandırma, gelir-gider yönetimi ve kredi kartı ile online ödeme gibi finansal işlemler dijitalleşiyor. Bu uygulamayla dijital dönüşüm sürecinde bir adım atılmış oldu. Oda üyeleri artık birçok işlemi çevrim içi ve otomatik olarak gerçekleştirebilecek. Yeni sistem sayesinde muhasebeci ve mali müşavirler, iş süreçlerinde hız kazanırken, daha az evrak ve manuel işlemle uğraşacak.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Finans, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Dijital Yönetim Uygulaması İle Dönüşüm Başlattı - Son Dakika

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