Büyükataman: Söğüt, Türk milletinin diriliş beşiği

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Buradan yükselen irade, yalnızca Anadolu'ya değil tüm insanlığa ışık tutmuştur. Osmanlı Devleti hükmettiği tüm coğrafyalarda adaletiyle nam salmıştır. Bugün aynı misyon Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarındadır." dedi.

Büyükataman, Bilecik'in Söğüt ilçesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'nda yaptığı konuşmada, Söğüt'ün Türk milletinin yeniden doğuş destanının beşiği olduğunu söyledi.

Söğüt'te kurulan Türkmen beyliğinin iman, cesaret ve adaletle filizlenerek üç kıtayı kuşatan bir cihan imparatorluğuna dönüştüğünü hatırlatan Büyükataman, Ertuğrul Gazi'nin otağında atılan her adım, Osman Bey'in kurduğu her düzen, alplerin kaldırdığı her sancağın bugünün Türkiye'sine uzanan yolun kilometre taşları olduğunu ifade etti.

Büyükataman, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer olan Söğüt'ün aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin yeniden vücut bulduğu, adaletin ve hoşgörünün cihana yayıldığı kutlu bir ocak olduğunu aktardı.

Söğüt'ün geleceğin pusulası ve Türk milletinin diriliş ve şahlanış mabedi olduğunu vurgulayan Büyükataman, şöyle devam etti:

"Buradan yükselen irade, yalnızca Anadolu'ya değil tüm insanlığa ışık tutmuştur. Osmanlı Devleti hükmettiği tüm coğrafyalarda adaletiyle nam salmıştır. Bugün aynı misyon Türkiye Cumhuriyeti'nin omuzlarındadır. Çünkü bu yol, Söğüt'te imanla başlamış, Çanakkale'de kanla yazılmış, Milli Mücadele ile yeniden dirilmiş, 15 Temmuz'da Türk'ün iradesiyle mühürlenmiştir. İşte Cumhur İttifakı bu tarihi sorumluluğun bilinciyle Türkiye'yi lider ülke ve süper güç konumuna taşımak için var gücüyle çalışmaktadır."

Büyükataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı çatısı altında aynı kararlılığı taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Asırlık birliğimiz, sonsuz kardeşliğimiz, Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni yüzyıla öncülük yapan hamleleriyle yaşatılacaktır. İnanıyoruz ki Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda, Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda yalnızca kendi milletimize değil coğrafyamıza da barış ve kardeşlik nefesi yayılacaktır. Bölgemizdeki mazlumlar Türkiye'nin kararlı duruşuyla yeniden huzura kavuşacaktır. Türk milleti beklenendir, özlenendir, adaletin timsalidir."

"Şanlı tarih ve kimliğimiz, milli pusula ve güç kaynağımızdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de Türk milletinin en büyük eseri olan Osmanlı Devleti ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yüksek yönetim mirasının bir devamı, yüzyıllardır yüreklerde taşınan kutlu veraset ve vasiyetin bir ifadesi olduğunu aktardı.

Ecdadın yüklendiği tarihi misyonun şu anda Türkiye Cumhuriyeti tarafından devam ettirildiğini vurgulayan Destici, "Geçmişi hiç unutmadan geleceğe hazırlanmak ve kararlı adımlarla geleceğe yürümek zorundayız. Şanlı tarih ve kimliğimiz bir yük, engel değil bilakis yol arkadaşımız, milli pusula ve güç kaynağımızdır. Temel vasfımızı oluşturan bu zenginlikleri iyi anlamak hepimizin görevidir." diye konuştu.

Yörük çadırlarındaki dumanın tütmeye devam ettiği sürece bu milletin asla yenilmeyeceğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"O duman, yalnızca bir ateşin yükselişi değildir o duman, binlerce yıl boyunca bu topraklarda var olmuş bir milletin iradesidir. O çadır, yalnızca bir göçebe yaşamının sembolü değil hürriyet, onur ve bağımsızlık yemininin en saf nişanesidir. Düşmanlarınız ne kadar güçlü olursa olsun, karşınıza ne kadar silah, ne kadar düzen koyarsa koysun, o duman var olduğu sürece Türk milleti dimdik ayaktadır. Malazgirt'te başlayan kahramanlık, Çanakkale'de canlanan fedakarlık, Sakarya'da yazılan destan ve tüm yakın coğrafyamızda terör örgütlerinin her türü ve türeviyle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin göstermiş olduğu üstün cesaret işte hepsi o çadırda ocakta tüten dumanın ruhundan beslenmiştir. Her bir Yörük çadırında, her bir tüten ocakta Türk milletinin geleceği yanıyor. Onlar için yılmak yok, geri adım yok, teslimiyet yok."

"Ertuğrul Gazi'nin devlet anlayışını geleceğe taşımak hepimizin görevidir"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş da Söğüt'ün sadece bir ilçe değil milletin tarihini şekillendiren bir mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Söğüt'ün Türk milletinin Anadolu topraklarındaki kutlu yürüyüşünün başlangıç noktası olduğunu dile getiren Taş, "Ertuğrul Gazi bu topraklarda sadece bir devletin temellerini atmakla kalmamış. Aynı zamanda milletimizin asırlardır süregelen bağımsızlık ve adalet anlayışını da yeşertmişti. Onun ve yiğit alplerinin gayesi yalnızca bir devlet kurmak değil adaleti, birliği ve kardeşliği tesis eden bir medeniyet inşa etmekti ve bunu da başardılar. Ertuğrul Gazi'nin kurduğu bu kutlu medeniyet yüzlerce yıl boyunca üç kıtaya hükmetmiş, mazlumların sesi olmuş, adaletin kılıcı olarak dünyaya nizam getirmiştir. Bizim de mensubu olmakla övündüğümüz güçlü Türk milletinin temellerini atmıştır. Bu şanlı mirası anarken Ertuğrul Gazi'nin devlet ve millet anlayışını anlamak ve geleceğe taşımak hepimizin asli görevidir." diye konuştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Söğüt'ün Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu, adaletin ve kardeşliğin dünyaya kök saldığı mukaddes topraklar olduğunu vurguladı.

Bu topraklardan filizlenen devletin kısa sürede cihan devleti olduğunu ve üç kıtada barışı, hoşgörüyü ve adaleti hakim kıldığını hatırlatan Sözer, "Bizler de aynı inanç ve kararlılıkla, birliğimizi muhafaza ederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürüyoruz. Şenliğimizi onurlandırarak aramızda bulunan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu geleneğin yaşatılmasında her daim bizlere destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin teşekkürlerimi arz ediyorum." açıklamasında bulundu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da ülkenin dört bir yanından Söğüt'e gelenlere teşekkür etti.

Notlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindekiler Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti, burada dua edilmesinin ardından tören alanına geçildi.

Protokol konuşmalarının ardından etkinlikler gerçekleştirildi.

Halk oyunlarının sergilendiği törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı merasim ve mehteran birlikleri gösteri sundu.

Jandarma Genel Komutanlığının helikopterlerle gerçekleştirdiği hava gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Tören, askeri bando eşliğinde selamlama geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.