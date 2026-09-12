Büyükçekmece’de “etnik saldırı” iddiasına savcılıktan açıklama: Kavga park nedeniyle çıkmış

İstanbul Büyükçekmece’de etnik ve mezhepsel nedenlerle çıktığı iddiasıyla gündeme gelen kavganın ardından soruşturmayı yürüten Başsavcılık açıklama yaptı. 10 Eylül’de araç parkı nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtilirken, olayın etnik veya mezhepsel saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bulguya rastlanmadığı bildirildi. Olay kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Eylül günü saat 11.35 sıralarında Büyükçekmece’nin Ulus Mahallesi Kaya Sokak’ta meydana geldi. Başsavcılığın açıklamasına göre, araç park edilmesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavgaya dönüştü. Olayda bazı kişilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

KAVGA EVİN ÖNÜNE TAŞINDI

İlk kavganın ardından taraflardan İbrahim Çırban ile Oktay Çolak ve Adem Çolak arasında yaşanan olay sonrasında taraflar bölgeden ayrıldı.

Ancak iddiaya göre Çırban ve beraberindeki kişiler, Oktay ve Adem Çolak’ın ikamet ettiği adrese gitti. Burada şahıslara ait araçlara zarar verildiği, evin bulunduğu adrese ise taş ve sopa atıldığı yönünde karşılıklı beyanlar alındı.

Başsavcılık, olay sırasında eve kaçan kişilerden birinin kimlik bilgilerinin henüz belirlenemediğini ve bu kişiyle ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

“ETNİK SALDIRI” İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Kavganın ardından olayın mezhepsel veya etnik nedenlerle yaşandığı yönünde iddialar gündeme geldi. Bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında olayın etnik saikle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Ancak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin şu aşamada bu iddiaları doğrulamadığını açıkladı.

BAŞSAVCILIK: SOMUT BULGUYA RASTLANMADI

Başsavcılığın açıklamasında, tarafların ifadeleri, olayın oluş şekline ilişkin bilgi ve belgeler, kamera kayıtları, tanık araştırmaları ve doktor raporlarının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, “Olayın mezhepsel veya etnik bir saikle gerçekleştirildiğine yönelik herhangi bir somut bilgi, belge veya bulguya rastlanılmamıştır” denildi.

Mevcut tespitlere göre olayın, araç park edilmesi nedeniyle başlayan tartışmanın karşılıklı fiziki müdahaleye dönüşmesi sonucunda meydana geldiği değerlendirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Oktay Çolak, Adem Çolak, İbrahim Çırban ve Ümit Bayram gözaltına alındı.

Tarafların müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınırken, olayla ilgili kamera ve tanık araştırmaları yapıldı, doktor raporları da soruşturma dosyasına eklendi.

Şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANMADILAR

Hakimlik, 4 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Böylece Büyükçekmece’de günlerdir “etnik saldırı” iddiasıyla tartışılan olayla ilgili soruşturmanın mevcut aşamasında Başsavcılık, olayın etnik veya mezhepsel bir saikle gerçekleştiğine ilişkin somut delil bulunmadığını, başlangıç nedeninin ise araç parkı tartışması olduğunu açıkladı.