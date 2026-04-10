Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti

10.04.2026 13:26
Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 53 günlük yolculuğun ardından Somali’ye ulaşarak Türkiye’nin ilk yurt dışı derin deniz sondaj görevini başlattı. Sahile akın eden Somalililer gemiyi büyük coşkuyla karşıladı. Çağrı Bey'in 288 gün boyunca bölgede sondaj yapması bekleniyor.

Türkiye’nin ilk yurt dışı derin deniz sondaj hamlesi kapsamında 15 Şubat’ta Mersin Taşucu Limanı’ndan yola çıkan Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 53 günlük uzun bir yolculuğun ardından Somali’ye ulaştı. Akdeniz’i geçip Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na açılan ve Ümit Burnu’nu dolaşan gemi, Somali kıyılarında yerel halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

YEREL HALK PLAJA AKIN ETTİ

Heyecanla plaja akın eden kalabalık 288 gün boyunca bölgede sondaj yapması beklenen Çağrı Bey'i karşıladı. Sahilde toplanan kalabalığın ilgisi kameralara yansırken, o anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

"BİSMİLLAH"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisinin Somali'ye ulaştığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hem Türkiye'nin hem de Somali'nin enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için 'Bismillah' diyoruz." ifadelerini kullandı.

15 ŞUBAT'TA YOLA ÇIKTI

Çağrı Bey, Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek üzere 15 Şubat'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıktı.

Gemi, Akdeniz'i baştan sona geçerek Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu'na açıldı. Ardından Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu'nu geçerek planlanan 53 günlük seyir süresi sonunda Somali'ye ulaştı.

Çağrı Bey, ismini Somali'de ailede doğan ilk bebek anlamına gelen "Curad"dan alan ve Mogadişu'dan 372 kilometre açıkta bulunan CURAD-1 kuyusunda çalışacak.

Gemi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak. CURAD-1 kuyusunun söz konusu 7 bin 500 metre derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor.

SONDAJ ÇALIŞMALARININ 288 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan Çağrı Bey, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

"7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi" olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı sunuyor.

Sondaj çalışmalarının toplam 288 gün sürmesi planlanıyor. Çağrı Bey'in görevinde enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri de yanında bulunacak. Öte yandan güvenli bir şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e destek verecek.

Ayrıca sondaj çalışmalarında, Çağrı Bey'de 180, destek gemilerinde 60 ve kara hizmetlerinde 10 personel olmak üzere, toplam 500 saha personeli dönüşümlü görev alacak.

ÇAĞRI BEY, MOGADİŞU LİMANI'NDA TÖRENLE KARŞILANACAK

Çağrı Bey için yarın Mogadişu Limanı'nda karşılama töreni düzenlenecek. Törene, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Liman ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur iştirak edecek.

Karşılama töreninin ardından görev yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket edecek Çağrı Bey'in Mogadişu'ya 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması 1-2 gün sürmesi bekleniyor. Gemi kuyu lokasyonuna ulaştıktan sonra konumlanma işlemini gerçekleştirecek. Konumlanma tamamlandıktan sonra ilk olarak sondaj sürecine ilişkin çeşitli testler yapılacak.

Somali'deki çalışmalar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 234 gün boyunca bölgede yaptığı araştırmalarla şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim 2024'te İstanbul Boğazı'ndan Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, bu süreçte Somali'deki 3 ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda veri topladı. Verilerin incelenmesi ve yorumlanmasının ardından belirlenen bir lokasyonda sondaj çalışması yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

