Çanakkale Belediye Başkanı Erkek: "Saucony Troya Yarı Maratonu'nu Geleneksel Hale Getirmeyi Hedefliyoruz"

(ÇANAKKALE)- Çanakkele'de gerçekleştirilecek Saucony Troya Yarı Maratonu'na ilişkin detayların paylaşılması amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, hazırlıkların sıra sürede tamamlandığını belirterek, "Saucony Troya Yarı Maratonu'nu geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Her sene çok daha ileriye götürerek, önümüzdeki yıl veya birkaç yıl sonra bunu tam maratona da çevirerek Çanakkale için önemli bir spor etkinliğine dönüşmesini umuyoruz" dedi.

Saucony Troya Yarı Maratonu'na sayılı günler kala etkinliğe ilişkin detayları paylaşmak amacıyla düzenlenen basın toplantısına, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, SPX CEO'su Barış Andırınlı, Dardanel Önentaş A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve SPX Etkinlikler Koordinatörü Osman Argat katıldı.

"Maratonu geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz"

Belediye Başkanı Muharrem Erkek, hazırlıkları kısa sürede tamamlanan maratona ilişkin, şöyle konuştu:

"Çanakkale kent merkezinde ilk kez böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Saucony Troya Yarı Maratonu'nu geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Her sene çok daha ileriye götürerek, önümüzdeki yıl veya birkaç yıl sonra bunu tam maratona da çevirerek Çanakkale için önemli bir spor etkinliğine dönüşmesini umuyoruz.

Bu önemli organizasyon için büyük destekler veren dostlarımız, paydaşlarımız var. SPX firması uluslararası bir spor markası, birlikte çalışıyoruz ve ana sponsorumuz. CEO'su Barış Andırınlı aramızda ve kendisine teşekkür ediyorum. Tabi ki Dardanel, yalnızca Çanakkale'miz ve ülkemiz için değil dünyada da çok önemli bir marka, hepimizin gururu. Sayın Niyazi Önen'e de destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel markamız, çok değer verdiğimiz Uysal Market de bize destek veriyor. Bugün aramızda bulunamadılar ancak ben Cengiz Uysal ve Süleyman Uysal'a da teşekkür ediyorum. Gençlik Spor İl Müdürümüz Ömer Kalkan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. İl Müdürlüğümüz ve Atletizm Federasyonumuz ile başından beri beraberiz. Bu organizasyonu sahiplendiler ve gerekli destekleri verdiler.

"Maratonumuz kentin değerine değer katacak"

Çanakkale Belediyesi olarak vizyonumuz, tarihi, doğası, kültürü ile bu müstesna coğrafyayı korumak. Çanakkale'yi tarih, kültür, turizm, üniversite kenti olarak yaşatmak. Bu yüzden Troya'nın da ne kadar büyük bir değer olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O nedenle bu maratonumuz da kentin değerine değer katacak. Turizm deyince Çanakkale'nin içinden çıkmış, turizmin duayeni bir isim Hüseyin Baraner de bizimle. Kendisine de bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kendi çalışma arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum.

"40 şehir ve 7 ülkeden toplam 2 bin 542 yarışmacı kayıt yaptırmış durumda"

İlk kez düzenliyor olmamıza rağmen maratona önemli bir katılım gerçekleşecek. 40 şehirden ve 7 ülkeden toplam 2 bin 542 yarışmacı, sporcu kaydını yaptırmış durumda. Bunlardan 350'si de çocuk. Toplam 700 bin TL'lik bir ödül dağıtımımız olacak. Kayıtlarımızı 14 Nisan 2025 Pazartesi tarihi itibarıyla sonlandırıyoruz. Maratonun özellikle kent merkezinde olmasını istedik. Güzergahımızı ona göre belirledik. Çünkü halkla iç içe bir maraton olsun istiyoruz. Maraton, Troya Atımızdan başlayacak ve aynı yerde bitecek. 21 kilometre, 10 kilometre, 6 kilometre parkurlarımız ve çocuk parkurumuz olacak. Biz de Niyazi Önen ile 10 kilometre koşacağız. Harika bir etkinlik olacak Çanakkale açısından. Hemşehrilerimizle, çocuklarımızla, gençlerimizle 20 Nisan'da harika bir gün geçireceğiz. Troya Yarı Maratonumuz için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'miz için güzel etkinlikler yapmaya hep birlikte devam edeceğiz."

" Türkiye'de en hızlı kayıt alan yarış haline geldi"

SPX CEO'su Barış Andırınlı Çanakkale'nin çok özel bir coğrafya olduğunu belirterek, "Troya Yarı Maratonu, tüm yaptığımız etkinlikler içerisinde bizim için çok önemli bir yere sahip. Şöyle ki Saucony, dünyanın aktif olarak devam eden koşu markaları arasındaki en eski ve köklü marka. Dolayısıyla bu markanın ilk etkinliğini de Çanakkale gibi tarihi ve kültürel dokusu bu kadar kuvvetli bir yerde yapmak bizim için son derece mutluluk verici. Maratonun kaydını açtığımız ilk haftalarda Türkiye'de en hızlı kayıt alan yarış haline geldi. Bu hepimiz için gurur verici bir olay. Demek ki yıllardır bütün Türkiye böyle bir yarışı bekliyormuş, dedik. Doğru zamanda böyle bir yarışı hayata geçirmiş olduk" dedi.

"Yarışa katılanların en yaşlısı 79 yaşında"

Yarışmanın çok benimsendiğini kaydeden Andırınlı, "Çanakkale markasına yakışır bir şekilde, bu yarışı dünyada sayılı yarışlardan biri haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu yarışın sadece yarı maraton olarak kalması değil, önümüzdeki yıllarda merkezde başlayacak ve Ören Yerini de kapsayacak şekilde bir tam maratona dönüşmesi söz konusu olacaktır. Bu sene biraz daha yarı maratonda ve kısa parkurlarda tutmamızın sebebi de daha kapsayıcı olmasını istememizdi. Kayıtlar çok benimsendi ve güzel bir aksiyon aldık. Yarışa katılanların en yaşlısı 79 yaşında. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu yaştan insanların da böyle bir yarışa katılması, hakikaten çok keyifli. Muharrem Başkanımızın dediği gibi Türkiye'de verilmeyen seviyede ödüller ve kupalar, madalyalar söz konusu olacak. Bütün destekçilerin payı burada çok önemli. Tüm destekçilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çanakkale markasını önemli yerlere getireceğimizi düşünüyorum"

Çanakkale Belediyesi'ne de teşekkürlerini ileten Andırınlı, "Biz son 5 senedir çok fazla organizasyonun içinde yer alıyoruz veya bizzat kendimiz organize ediyoruz. Kendi ekibim içerisinde de konuştuğumuz zaman hepimiz hemfikiriz ki böyle bir kurum daha önce görmedik. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bu kadar hızlı, bu kadar gönülden, bu kadar aktif çalışan, bu işi bu kadar severek sahiplenen bir ekiple hiç karşılaşmadık. Dolayısıyla bu bize şu güveni veriyor, bu sene 2 bin 800 ile 14 Nisan'da kayıtları kapatacağız ama benim arkadaşlarımla birlikte koyduğumuz çıta önümüzdeki sene 15 bin kişi. Bunu rahatlıkla görebileceğimizi düşünüyorum. Bununla birlikte de bu organizasyonu ve Çanakkale markasını önemli yerlere getireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Dardanel'in özünde hep spora destek var"

Yarı Maratonun sponsorlarından Dardanel Önentaş A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen de Saucony Troya Yarı Maratonu'nun büyüyerek çok daha iyi bir yere geleceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

"Dardanel biliyorsunuz Çanakkale'den doğmuş, büyümüş ve şimdiki haline gelmiş bir şirket. Çanakkale'nin ve çalışanlarımızın da desteği ile uluslararası bir marka haline geldik. Dolayısıyla doğduğumuz, büyüdüğümüz yerin ekonomisine, sporuna, kültürüne, sanatına elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da olacağız. Zaten bizim Dardanel'in özünde hep spora destek var. Çanakkale'nin voleyboluna, basketboluna, kadın futboluna, amatör sporuna, alt yapılarına elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bize bu fırsatı verdikleri için başta sayın Başkan Muharrem Erkek olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bir Çanakkaleli olarak böyle bir organizasyonda emeği geçenleri de kutluyorum."

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da Çanakkale'nin sportif organizasyonlar için önemli bir kent olduğunu belirterek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Kalkan, Saucony Troya Yarı Maratonu için de iş birliği yapılan tüm kurum, kuruluş ve emek verenlere teşekkürlerini iletti.

"Kısa bir sürede bu kadar sayıda katılımcıya ulaşmak bir ekip başarısıdır"

SPX Etkinlikler Koordinatörü Osman Argat da yarışa ilişkin teknik bilgiler paylaşarak Saucony Troya Yarı Maratonu'nda kırılacak rekorların Türkiye ve dünyada geçerliliğe sahip olacağını kaydetti. Argat ayrıca Saucony Troya Yarı Maratonu ile aynı tarih aralığında uzun yıllardır düzenlenen 4 farklı yarış olmasına rağmen Troya yarışının hepsinden daha fazla katılımcıya ulaştığının da altını çizdi. Argat, "3 ay gibi kısa bir sürede bu kadar sayıda katılımcıya ulaşmak bir ekip başarısıdır" dedi.

Birbirinden renkli etkinlikler yer alacak

Yalnızca sporcuları ve koşu tutkunlarını değil tüm kent sakinlerini kapsamayı hedefleyen Saucony Troya Yarı Maratonu programında 19 Nisan 2025 Cumartesi günü de birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. 12.00-17.00 saatleri arasında Kordon'da düzenlenecek aktiviteler arasında Giboard Challenge, SPX Pickleball Workshop, HYROX Türkiye Challenge, kadınlara özel yoga atölyesi, Shake Out 'Şehir Senin' 4K koşusu ve DJ performansları olacak. Etkinlikler, 20 Nisan Pazar günü maraton süresince de devam edecek.

Kademeli olarak araç trafiğine kapalı olacak

20 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Troya Yarı Maratonu her seviyeden sporcu ve katılımcılara hitap edecek. Maraton içerisinde 21K Yarı Maratonun yanı sıra, 10K Koşusu, 6K Halk Koşusu ve eğlenceli çocuk koşusu gibi alternatif parkurlar yer alacak. Kordon'daki Truva Atı önünden başlayacak yarışlar kapsamında sırasıyla; 10K için saat 10.00, 21K için 10.15, 6K için 12.30 ve çocuk koşusu için de 13.30'da start verilecek.

Truva Atından başlayarak gidiş yönünde İskele Meydanı, İnönü Caddesi, İnönü Köprüsü, Dardanel Tesisleri, Hamidiye Tabyaları Önü, Yeni Kordon, Kıyı AVM arası çıkış, Atatürk Caddesi ve dönüş yönünde ise Kepez Belde Sınırı (Pirireis Çeşmesi), Bölge Trafik, Atatürk Caddesi, 100. Yıl Caddesi, Aziziye Caddesi, Sarıçay kenarı Osnabrück Parkı, İnönü köprüsü, İnönü Caddesi, ÇOMÜ Anafartalar Kampüsü, 18 Mart İlkokulu üst tarafından Zübeyde Hanım Caddesi ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Golf yanından giriş ve Truva Atı önünde son bulacak maraton süresince belirtilen bölgeler, 09.30-14.00 saatleri arasında kademeli olarak araç trafiğine kapalı olacak.