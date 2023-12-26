Çanakkale\'nin Ezine Peyniri AB tarafından tescillendi

Çanakkale'nin Ezine peyniri, Avrupa Birliği (AB) tarafından korumalı menşe adı (PDO) ile tescillendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tescil, AB tarafından coğrafi işaret statüsü verilen ilk Türk peynir çeşidi olması açısından özellikle önemliydi" dedi. AB- Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise "Tüketiciler gerçek Ezine peynirini aldıklarını anlayacaklar. Bu tescil aynı zamanda Türkiye'de ve AB'de bu mükemmel peynirin çalışkan üreticilerine daha geniş bir tanınırlık getirecek" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ezine peyniri AB tarafından korumalı menşe adı (PDO) ile tescillendi. İlk PDO sahibi olan peynirin AB tarafından tanınması "Ezine peyniri" isminin korunmasına, ürünü ve ürünün coğrafi köken ve geleneksel bilgi birikimiyle bağlantılı özelliklerini tanıtmaya yardımcı olacak.

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut konuya ilişkin "Türkiye'nin köklü bir mutfak geleneği var. Türk ürünlerinin AB yolculuğunun bu kadar başarılı bir şekilde devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Tüketiciler gerçek Ezine peynirini aldıklarını anlayacaklar. Bu tescil aynı zamanda Türkiye'de ve AB'de bu mükemmel peynirin çalışkan üreticilerine daha geniş bir tanınırlık getirecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tescil, AB tarafından coğrafi işaret statüsü verilen ilk Türk peynir çeşidi olması açısından özellikle önemliydi" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bu sonucu dört gözle bekliyorduk. Topraklarımızın, kültürümüzün ve geleneklerimizin mirası olan ürünlerimizin AB tarafından tescili bizi gururlandırıyor. Çanakkale'nin Bayramiç Beyazı'nın ardından Ezine peynirinin de AB tarafından tanınması diğer ürünlerimiz için de teşvik edici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Aralık 2023 tarihinde yaptığı açıklama ile ezine peynirinin AB tarafından tescillendiğini duyurmuştu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan diğer ürünler ise şöyle: Gaziantep baklavası, Aydın kestanesi, Aydın inciri, Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini ve Ayaş domatesi, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini ve Maraş tarhanası.