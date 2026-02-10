Çatalca İlke Sitesi Kentsel Dönüşüm Sözleşme İmza Töreni... İbb Başkanvekili Aslan: Emanet Taşıyıcı Olarak Gece Gündüz Çalışıyoruz.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, 1989 yapımı, 8 blok 71 konuttan oluşan, 2020'de riskli yapı ilan edilip aynı sene yıkılan ve kaderine terk edilen İlke Sitesi'nin yeniden yapımı için 94 hak sahibiyle anlaştı. İmza töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, " Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nün şehir plancısı Belediye Başkanı, bürokrat belediye şehir plancısı arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız… Tamamı tutuklu. Biz, emanet taşıyıcı olarak, maksimum titizlikle gece-gündüz çalışıyoruz. Ama işin ehli Ekrem İmamoğlu. O, bu memleketin gelecekteki yöneticisi, parlayan yıldızı, halkın sevgilisi Ekrem İmamoğlu. O gün bir vatandaş zarar görürse, bunun vebali benim değil, başkasının boynunadır" dedi.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki 8 blok, 71 konuttan oluşan 1989 üretimi İlke Sitesi, 2020 yılında riskli yapı ilan edildi. 94 hak sahibinin bulunduğu site, bir müteahhit ile anlaşılarak, aynı yıl içinde yıkıldı. Yıkımın ardından başlayan karmaşık süreç, temellerin atılmasını geciktirdi. İBB iştirak şirketi KİPTAŞ ve Çatalca Belediyesi arasında 17 Ekim 2024'te imzalanan "İstanbul Yenileniyor Sistemi İş Birliği Protokolü", hak sahiplerinin güvencesi haline geldi. Belirsizliklerle geçen yaklaşık 5 yıllık sürecin ardından, hak sahipleri, 6 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Yenileniyor sistemine başvurdu. Mimari projenin hak sahipleri tarafından kabul edilmesiyle, süreç hızlandı. Hak sahipleri ile yapılan bilgilendirme toplantılarının ardından sıra, sözleşmelerin imzalanmasına geldi. "Çatalca İlke Sitesi Kentsel Dönüşüm Sözleşme İmza Töreni"; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya ve hak sahiplerinin katılımlarıyla, Nazım Özbay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende; Aslan, Güzel ve Kaya birer konuşma yaptı.

Konuşmasına, Silivri'de tutulan seçilmiş İBB Başkanı, CHP'nin ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başlayan Aslan, özetle şunları söyledi:

"İstanbul'u depreme hazırlamak, aslında Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak demek"

"Hep birlikte hak sahiplerimizi depreme dayanıklı yeni evlerine kavuşturmak için imzaları atacağız. Deprem, ülkemizin en önemli sorunu, bir beka sorunu. Her karış toprağımızı, en büyük gerçeğimiz depreme hazırlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için, tüm adımları en hızlı şekilde atmak, hepimizin boynunun borcu. Çünkü İstanbul'u depreme hazırlamak, aslında Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak demek. Çünkü devletin en büyük beka problemi, deprem. Ne doğal afetler suçlu aslında bu ülkede ne de afetlerden etkilenen insanlarımız suçlu. Asıl devleti yöneten yetkililer, denetimsizlik, tedbirsizlik ve ihmalkarlıklar bu yıkımların asıl sebebi. İstanbul'u ve her karış toprağımızı depreme hazırlamak, Türkiye'mizin asıl beka meselesidir. Bunu biz çok iyi biliyoruz."

"Devletimiz bizimle iş birliği yapmaya, bizi de muhatap kabul etmeye başladığında…"

Dolayısıyla biz; bu millete, bu devlete, bu bayrağa hizmet etmeyi ibadet sayanlardanız. Ekrem Başkanımızın da en hassas olduğu konu budur. Hep söyledik; bir kez daha söylüyoruz: Biz, İstanbul'umuzu depreme hazırlamak için, devletimizin tüm kurumlarıyla -buradan da sesleniyorum- iş birliği yapmaya hazırız. Biz, bir devlet kurumu olarak, devletimizin emrindeyiz. Devletimiz bizimle iş birliği yapmaya, bizi de muhatap kabul etmeye başladığında, biz, devletimizin emrine gireriz. 'Hatay'a git' derse Hatay'a gideriz. 'Trabzon'a git derse' Trabzon'a gideriz. 'Edirne'ye git derse' Edirne'ye gideriz. Biz buradayız. Elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırdık, her zaman hazır olacağız.

"Bu arkadaşların Silivri zindanlarında tutulması…"

Ekrem İmamoğlu -hatırlayın- 2019'da mazbatası iptal ediliyor, tekrar seçiliyor. Bir sürü zorlamaya rağmen; 2024, 31 Mart seçimlerinde tarihinin en yüksek oyunu alarak, beş yıl içinde üç kez seçilen bir Belediye Başkanı… Beylikdüzü'nün şehir plancısı Belediye Başkanı, bürokrat belediye şehir plancısı arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız… Tamamı tutuklu. Ama o kadar çok çalışmışlar, o kadar titiz davranmışlar ki; aslında biz sadece onların yaptığı çalışmalara mihmandarlık yapıyoruz ya da önderlik yapıyoruz ve yaptıklarının uygulanması için gece-gündüz çalışıyoruz. Allah sizi inandırsın, yetiştiremiyorum. Bugün, birazdan, bu imza töreni biter bitmez, bir sonraki hükümeti kuracak Cumhurbaşkanımızı Silivri'de ziyaret edeceğim. Bu arkadaşların Silivri zindanlarında tutulması… Hakimler orada, savcılar orada. Eğer suç işlemişlerse, eğer bu vatanın, bu milletin bir lirasını kendi zimmetlerine geçirmişlerse; ömrübillah orada yatsınlar. Ama ben hem Mehmet Murat Çalık'a hem Ekrem İmamoğlu'na hem diğer arkadaşlarıma kefilim.

"İşin ehli Ekrem İmamoğlu"

Bizler Hoca Ahmet Yesevi kültüründen, Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan geliyoruz. Biz, Hacı Bayram Veli'ye yüz sürenleriz. Dolayısıyla bizim boğazımıza haram lokma girmez. Biz, sadece alnımızın terini yeriz. Çoluğumuza çocuğumuza rızkı, helal götürürüz. İşte bu arkadaşlarımız Silivri zindanlarında tutuluyor ve kul hakkına giriliyor. O arkadaşlar dışarıda olsaydı, belki de 11 ayda başka bir İstanbul'la karşı karşıya kalacaktık. ve belki de yarın bir gün, bir afette zarar görecek bir yurttaşımız, onlar dışarıda olsaydı bu zararı görmeyeceklerdi. Tabii ki biz emanet taşıyıcı olarak, maksimum titizlikle gece-gündüz çalışıyoruz. Ama işin ehli Ekrem İmamoğlu. O, bu memleketin gelecekteki yöneticisi, parlayan yıldızı, halkın sevgilisi Ekrem İmamoğlu. O gün bir vatandaş zarar görürse, bunun vebali benim değil, başkasının boynunadır. Dolayısıyla kul hakkına giriyor insanlar. Bir an önce o kul hakkına girmekten insanlar vazgeçmeli.

"Rantı değil, insan hayatını önceledik"

2019'dan itibaren, Ekrem Başkanımızın öncülüğünde İstanbul'u depreme hazırlamak için tüm imkanlarımızı aslında seferber ettik. En önemli projeleri hayata geçirdik. Hızlı Tarama Sistemi'yle binaların tespitine başladık. Hızlı Tarama Sistemi'ni öneren, uygulayan lider, başkan, bu binaların riskli olduğunu söyleyen belediye başkanı Silivri zindanında yatıyor: Ekrem İmamoğlu. Binlerce hasarlı binayı tespit ettik. Ama KİPTAŞ aracılığıyla ama müteahhit aracılığıyla ama yurttaşımızın kendi imkanlarıyla dönüştürebilmesi için yurttaşımızı bilgilendirdik. Milletimizi uyardık. Uyarmaya da devam edeceğiz. Bu projeyle kentsel dönüşüm süreçlerini çok kolaylaştırdık. Rantı değil, insan hayatını önceledik. İşte bu örneklerinden birisi burada, Çatalca'da bir daire yaparsanız belki maliyeti kurtarmayacak, buraya harcanacak paraları gidin arkadaşların, bir önceki siyaset yapan kardeşlerimizin rant alanlarına yaptığınızda büyük paralar kazanabilirsiniz. Ama bizim en büyük kazancımız para değil, milletin sevgisi. Biz millete hizmeti ibadet sayanlardanız. Biz şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımı benimsedik. Her şeyimiz açık ve şeffaf.

"Peki niye içeride Ekrem İmamoğlu?"

Dün Ekrem İmamoğlu, bin 590 kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devlet kurumları tarafından denetlenip, 'Hiçbir olumsuzluk yok' denip alnının akıyla, şerefiyle, onuruyla bu memlekette bu milletin huzurunda durabiliyorsa, bugün biz de aynı şeffaflıkla duruyoruz. Peki niye içeride Ekrem İmamoğlu? Siz biliyorsunuz. Ben bunu buradan söyleyemiyorum. Çünkü artık ben de korkuyorum. Kardeşim, biz karıncayız. Biz yangına, karınca misali su taşırız. Verirsiniz devletin yönetimini, bakıp görürsünüz 3 yılda Türkiye'yi, İstanbul'u da nasıl değiştirip dönüştürüyoruz… Ne demiştik? 'İmamoğlu varsa çözüm var.' İstanbul umudunu kesmedi. 2019'u hatırlayın: 'Türkiye nefes alacak, İstanbul nefes alacak' demiştik ya. İspatladık. İstanbul'a nefes aldırdık ve Türkiye'ye umut getirdik. Şu köşede yazıyor, 'Umut Burada' diye.

"Helva yapıcısı Silivri'de"

Ben şimdi umudun yanına gideceğim Silivri'ye. Bu ülkenin taşı toprağı altın. Bu ülkede öyle yetenekli beyinler var ki… Üniversitelerden mezun olmuş sizlerin, bizlerin çocukları, gençler var ki… Un var, şeker var sadece helva yapmak geriye kalıyor. Helva yapıcısı da Silivri'de. Sizin tırnağınız kanıyorsa, Ekrem İmamoğlu'nun da tırnağı kanıyor. Sizin bir derdiniz varsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir derdi vardır. Hani diyor ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i kurduğunda; 'Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.' İşte o Cumhuriyet'in bir kurumu olan Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sizlerin yanında. Kendinizi sakın hiçbir şart ve koşulda eksik hissetmeyin. Yolumuz çok uzun. Ancak bunu başaracak inancımız var, direncimiz var, azmimiz var. ve Türkiye'ye sevdamız var"

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ise şunları söyledi:

"Ömrü vefa etmeyenler, bugünü göremeyenler oldu"

"Bugün burada sadece bir protokol imzalamıyoruz. Bugün, yarım kalmış bir hikayenin son cümlesini hep birlikte yazıyoruz. Bugün, tam 7 yıldır bekleyen bir süreci, attığımız imzalarla nihayet adaletle buluşturuyoruz. ve bugün şunu açıkça söyleyebilmenin huzurunu yaşıyoruz: Bu masa, gecikmiş bir sorumluluğun telafisidir. Bu hikaye tam 7 yıl önce başladı. Bir umutla başladı…Bir sözle başladı…Ama ne yazık ki, büyük bir mağduriyetle devam etti. 'Kentsel dönüşüm' denildi. Droneler uçtu, afişler asıldı. 'Başlıyor' dendi…Ama başlamadı. Sözler havada kaldı. Takvimler ilerledi. Ama hayatlar yerinde saydı. 72 hane… Tam 7 yıl boyunca belirsizliğe mahkum edildi. Evler yapılamadı. Hayatlar ertelendi. İnsanlar, yarınını planlayamaz hale geldi. Bu süreçte, beklerken yorulanlar oldu. Umudunu kaybedenler oldu. 'Ne zaman dönüşecek' denilerek yok pahasına evini satmak zorunda kalanlar oldu ve ne yazık ki, ömrü vefa etmeyenler, bugünü göremeyenler oldu. Onları rahmetle, saygıyla anıyorum."

"Çatalca'nın gelecekteki kimliğini belirleyecek bir kentsel tasarım rehberi oluşturulmalıydı"

Bu tablo bir kaza değildi. Bu tablo bir ihmalkarlığın, yanlış önceliklerin ve yanlış niyetlerin sonucuydu. Ama şunu herkes bilsin: Bizim derdimiz geçmişle kavga etmek değil. Bizim derdimiz, doğruyu tarihe not düşmektir. ve bugün burada altını çizerek söylüyorum: Biz, Çatalca'da yaşayanların mağduriyetini gidermek için buradayız. Bizler bu sürece nasıl başladık, kısaca bahsetmek isterim. Seçim öncesinde her görüşmemizde mağduriyetini dile getiren İlke Sitesi sakinleri için hep bir söz vermiştik. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız, demiştik. Seçimden hemen sonra, mayıs ayında Ekrem Başkanımızı; Genel Sekreteri ve Genel Müdür Yardımcılarıyla birlikte Belediyemizde ağırladık. Bu buluşmada kendisine, Çatalca için çalışmayı planladığımız alanları, projelerimizi ve ilçemizin temel sorunlarını içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdim. Sunumda özellikle Çatalca'da kentsel dönüşüm konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini tüm heyete detaylarıyla aktardım. Bu değerlendirmelerin ardından Ekrem Başkanımız, Çatalca için son derece kıymetli bir yaklaşımı bizlerle paylaştı ve bunu açık bir talimat olarak oradaki arkadaşlarına ifade etti: Çatalca'da kentsel dönüşüm çalışmaları, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalıydı. Bu süreç; ilçenin tarihi, tarihi yapıları, doğal dokusu, mevcut yerleşim yapısı, yaşam biçimi ve kültürel kimliği gözetilerek yürütülmeliydi. Belirlenecek bir alanda, belediyemizin önerileriyle ve KİPTAŞ öncülüğünde hayata geçirilecek örnek bir proje ile; yalnızca yeni konutlar değil, aynı zamanda Çatalca'nın gelecekteki kimliğini belirleyecek bir kentsel tasarım rehberi oluşturulmalıydı.

"Bu imza, "önce siyaset" diyen anlayışla "önce insan" diyen anlayış arasındaki farktır"

İnşa edilecek bu nitelikli ve kimlikli yapılar, sonraki tüm projeler için de örnek teşkil etmeli; süreç tamamlandığında Çatalca, butik bir ilçe kimliğine kavuşmalıydı. Ekrem Başkanımız, bu hedefi kendisinin de özellikle önemsediğini ve çok istediğini ifade etti. 9 Mayıs 2024 günü bizim için gerçek anlamda bir milat oldu. Bu vizyon doğrultusunda; tüm birimlerimizle toplantılar gerçekleştirdik, süreci bizzat takip ederek İlke Sitesi'nin yetkili isimlerini belediyemize davet ettik. Bu parselle ilgili mahkemeye resmi yazımızı ileterek ruhsat verilebileceğine dair yazılı karar aldık. Ardından; defalarca yapılan toplantılar, sunulan teklifler, yürütülen müzakereler ve protokol süreciyle birlikte bu önemli adımı somutlaştıracak süreci kararlılıkla ilerlettik. Bugün imzaladığımız bu protokol, bir seçim takviminin değil, bir vicdan takviminin ürünüdür. Bugün burada attığımız imza, siyasi bir aceleciliğin değil, kamusal bir sorumluluğun sonucudur. Kentsel dönüşüm kanunu yürürlüğe girdiğinden bu zaman kadar Çatalca'da Binlerce konut yapılırken, İlke Sitesi görmezden gelindi. 72 hanenin sesi duyulmadı. 7 yıllık mağduriyet bilinçli bir şekilde ötelenmiş oldu. İşte tam da bu yüzden bugün burada attığımız imza çok kıymetli. Çünkü bu imza, 'önce siyaset' diyen anlayışla 'önce insan diyen anlayış arasındaki farktır.

"Yarım kalan hayallere yeniden başlama cesaretidir"

Biz göreve gelirken başka bir söz daha verdik. Biz, yarım kalan ne kadar dosya varsa onları çözüm üreterek kapatmaya talip olduk. Biz, görmezden gelinenlerin sesi olmaya talip olduk. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şunu net söyledik: Kentsel dönüşüm; bir rant meselesi değildir. Bir seçim yatırımı asla değildir. Bir afiş işi hiç değildir. Kentsel dönüşüm; bir adalet, bir güven ve bir vicdan meselesidir. Planlı Kent Çatalca vizyonumuzla, 'önce insan' diyerek bu sürecin takipçisi olduk. Zor olanı seçtik. Sorumluluktan kaçmadık. Kolay olanı değil, doğru olanı yaptık. ve bugün… KİPTAŞ yetkilileriyle, noter huzurunda, İlke Sitesi hak sahipleriyle birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimiz Sayın Nuri Aslan'ın katılımıyla yetki protokolünü imzalıyoruz. Bu imza, sadece bir belge değildir. Bu imza, tutulmayan sözlerin yerine gelmesidir. Bekleyenlerin sabrına verilen cevaptır. Kaybedilen yıllarla yüzleşmektir. Yarım kalan hayallere yeniden başlama cesaretidir."

"Yeni İlke sitesi 220 konuttan oluşacak"

Konuşmaların ardından sembolik olarak hak sahipleri Selim Aksoy, Esin Ergin, Metin Turhal, Recep Ünal ve Ercan Güngör ile KİPTAŞ Genel Müdürü Kaya arasında protokol imzalandı. Çatalca Belediyesi ve KİPTAŞ arasındaki İstanbul Yenileniyor protokolü kapsamında yenilenecek olan İlke Sitesi'nin yerine, 220 konuttan oluşan, depreme dayanıklı yeni binaların temelinin kısa süre içinde atılması planlanıyor.