Çayır: Türkiye İran Olmaz

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, " Türkiye'nin yeni İran olacağı" yorumlarına ilişkin "Hiçbir zaman Türk milleti bir İran olamaz. Batının vurabileceği, oynayabileceği bir bir ülke olamaz. Türkiye'nin geçmişi onların geleceğini boğar. Ben bu inançla söylüyorum. Türkiye'nin bu şekilde tarif edilmesini uygun bulmuyorum. Sıranın Türkiye'de olduğunu da düşünmüyorum. Böyle düşünen siyasiler iç siyaseti bloke etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Hezeyanlar olabilir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Dünya kendi ülkesini düşünen bir deli ile uğraşmakta"

Ramazan ayında İran'a ABD ve İsrail'in saldırılarının asla kabul edilemez olduğunu belirten Çayır, "Şu anda Amerika'nın üstünün olmadığı ülke hemen hemen yok. Her ülkede hele Orta Doğu coğrafyasında her ülkede birkaç tane üssü bulunmaktadır. Askeri üssü. Havaalanı değil. Ticarethane değil. Doğrudan askeri üssü bulunmaktadır. Bu üslerden yararlanarak istediği ülkeye vurmaya devam ediyor. Şu an İran'ı vuruyor. Garip bir şekilde Trump'ın açıklaması şöyle, 'Eğer biz İran'ı vurmasak İran İsrail'i vuracaktı'. Çocuklar güler. Yani bu sözlere inanmak mümkün değil. Hele uluslararası bir aktör kendini takdim eden bir insanın zırvalarından öte bir şey değildir. Bir deliyle dünya uğraşmaktadır. Bildiğiniz bir deli. Ama ülkesinin çıkarını düşünen bir deli" dedi.

"Düşen parça ABD ve İsrail'in oyunudur"

Türkiye'ye İran'dan atıldığı iddia edilen füzeye ilişkin Çayır, "İran'ın füzesi Hatay'ın bir tarafında parça olarak düşmüş. Parça olarak düşmüş. Havada infilak olmuş. Parçaların bir kısmı da bizim topraklara düşmüş. Neredeyse birileri çıkıp avaz avaz bağırmaya çalışıyorlar; 'Türkiye ne duruyorsun? Sen de İran'a saldır'. Bu tam anlamıyla Amerika'nın ve İsrail'in oyunudur. Biz komşularımıza İran'a, Irak'a veya Suriye'ye niye saldıralım? ya başka ülkelere neden saldıralım? Eğer bize saldırılmadığı müddetçe Türkiye'nin bu ülkede istikrar adası olması gerekmektedir ki başka ülkelere de örnek olabilsin. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten arkadaşlara sesleniyorum. Günübirlik davranmayın. Hele Amerika'yla ve İsrail'le hiçbir zeminde birlikte hareket etme eğilimi göstermeyin. Mazlumların yanında olmak, zalimlerin karşısında dikilmek Türk milletinin karakteridir" diye konuştu.

"İran'ın Şia inancına sahip olması bizim düşmanca bakmamızı gerektirmez"

İran'da mezhepsel farklılıklar olsa da onların da Müslüman olduğunu vurgulayan Çayır, "Bugün dünya üzerinde birçok ülke nükleer silaha sahip değil mi? Nükleer silaha sahip olan ülkeler başka ülkelerin aynı silaha sahip olmasını istememektedir. Başta Amerika olmak üzere. İsrail, Fransa, Çin, Rusya kendileri her türlü atom bombasına sahipler ama başka ülkelerin aynı silahla silahlı olmasına karşılar. Neden? Çünkü emperyal bir bakış açısına sahipler. Sana meşru olan bir başkasına nasıl gayrimeşru oldu? Sen her türlü silaha sahip olurken her türlü o silahlarla insanları şu veya bu şekilde zapturapt altına alırken sana bu yol hak ve meşru ama aynı yönteme aynı yolu izleyen başka ülkeler aynı silaha sahip olmak istediklerinde 'buna sahip olamazsın' deyip kafalarına bombalar yağdıracaksın. Bu kabul edilemez. Bakın kim ne derse desin. Bu coğrafyada zaman zaman fitneler oluşturulmuş, Müslümanlar birbirlerine kırdırılmış, birbirlerine savaş ettirilmiş. Ben buradan sesleniyorum. İran'ın Şia inancına sahip olması bizim düşmanca bakmamızı gerektirmez. Neticede farklı amelleri, farklı itikatlar olsa da Müslümanlar Müslüman olduklarını söylemekteler" diye konuştu.

"Amerika'yla çuvala girenin halinin ne olduğunu tarih bize gösteriyor"

Çayır, İran'a yönelik ABD ve İsrail'in kara harekatının PEJAK ile yapılma planı olduğunu belirterek, "Ne yazık ki Amerika ve İsrail ve Batı, bulunduğumuz coğrafyada kimi yaraları kaşımayı kendi menfaatinin ve kendi işinin gereği saymaktadır. İran'ı vururken İran'daki PEJAK, PEJAK bizdeki PKK'nın izdüşümü. Farklı bir versiyonu. Onu silahlandırmaya oradan İran'ı şu veya bu şekilde bir kara hareketini zorlamaya çalışmaktalar. Şu anda plan şu. Açık ve aleni şekilde söyleniyor zaten. Hava hareketi biliyorsunuz artık kara hareketlerinden önce yapılıyor ve genellikle de kara hareketleri pek başvurulan bir yöntem değil. Şu anda İran'da bir kara hareketi başlayacaksa bunun orada bulunan PEJAK, PKK eliyle sürdürülmesi projesi ortaya konmaya çalışılıyor. Buradan Kürt kardeşlerime, oradaki sağduyulu kardeşlerime seslenmek isterim. Amerika'yla çuvala girenin halinin ne olduğunu tarih bize gösteriyor. İnsan girersiniz hayvan da çıkarsınız aşağıların aşağısı olarak da çıkarsınız" dedi.

"Kürecik ve İncirlik üsleri İran'a karşı kullanılıyor mu"

"İktidar, Kürecik ve İncilik üssünün şu andaki konumunu, işlevini, fonksiyonunu olup biteni Türk milletiyle paylaşın" diyen Çayır, şöyle devam etti:"

"İncirlik veyahut da Malatya'daki kürecik üssünün şu anda kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa hangi maksatlarla kullanıldığı Türk milletinin bilmesi gereken bir konudur. Aklımızı başımıza alalım. Günü kurtaralım derken geleceğimizi karartmayalım. Amerika'nın dostluğu olamaz. Amerika ile yol yürünemez. Eğer bu kafayla giderseniz Arap ülkelerinden bir ülke olursunuz. Orta Doğu'nun bir sıradan vatandaşı veya toplumu olursunuz. Başka bir şey olmazsınız. Bu sebeple Kürecik'in en nihayetinde şu an kullanıp kullanılmadığı, kullanılmışsa hangi maksatlarla kullanıldığı şu an İsrail, Amerika'nın saldırılarında ne tür rol aldığını bize anlatsınlar. Bunu bilmek istiyoruz. Millet olarak bunu bilmek istiyoruz."

"Ben hiçbir Kürt'ün beni Abdullah Öcalan temsil ediyor diyeceğine inanmıyorum"

Çayır, İmralı'daki terörist Abdullah Öcalan'ın "statü" tartışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

"Devlet Bey'in statü kazandıralım, her şeyi bırakmış Öcalan'ın derdine düşmüş. Adamcağıza makam verelim diyor. Adamcağız diyor bir de. Statü verelim, isim verelim. Ver, ver. Kendi partinde verebilirsin. Kendi alanında verebilirsin. Kendi yanına da alabilirsin. Ama bu memleketin hiçbir makamına oturtamazsın. Hiçbir devlet statüsü de olamaz. Benim statüm Kürtlerin statüsüdür diyor. Kürtlere kurban olasın. Ben hiçbir Kürt'ün beni Abdullah Öcalan temsil ediyor diyeceğine inanmıyorum. Silahı, ölümü, teşvişi, anarşiyi yol etmiş bir insanın Kürtlerin temsilcisi kabul eden zihniyet kapkaranlık bir zihniyetmiş. İşlerin yavaş yürüdüğünden şikayet etmiş. Süreç yavaş işliyor demiş. Hızlandırın demiş. Haberiniz olsun. Sayın Numan Kurtulmuş, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli sizi şikayet ediyor kamuoyuna haberiniz olsun. Siz süreci yavaş işletiyormuşsunuz. Çabuk işletin onun ifadesiyle. İşletmeniz de yetmez. Yasaları çıkarın diyor yasaları. Siyasi alan açtınız bunu diyor yasa hale getirelim. Bunu meşru hale getirelim. Benim umut hakkım da önemlidir ha diyor. Umut hakkı önemli. Nedir umut hakkı? Af. Türkiye şu an yasalar çıkardığında genel bir affı mecliste tartışacaktır. Genel affın dışında PKK'lıları nasıl bırakacaksınız? Şu an içeride insan öldürmüş. Bu milletin bölünmesi, bu vatanın bölünmesini açık, aleni bir şekilde dile getirmiş. Bu grubu nasıl affedeceksin? Mecliste affedeceksin. Yasalar çıkaracaksın. Peki buna kim cüret edecek? Göreceğiz. Buna kim imza atacak? Göreceğiz. Bunu kim yanında duracak? Onu da Türk milleti görecek. Onu da Türk milleti ifşa edecek ve not alacak."

"Amerika şu an Türkiye'nin af ilan etmesini istiyor"

"Şark kurnazlığı yapmayın" diyen Çayır, "Gerçekleri milletten gizlemeyin değerli arkadaşlar. Bu ihanet ittifakının Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tiyatrosu olduğunu, Amerika'nın bizimkilerinin kulağına fısıldadığını daha önce ifşa etmiştik. Bu Türkiye'nin projesi değil. Kürt'ün de Türk'ün de projesi değil. Bu dediğimiz gibi Amerika'nın projesidir. Amerika şu an Türkiye'nin af ilan etmesini istiyor. Affederken de çiçeğe burnunda Adalet Bakanı demiş ki doğruysa vay haline. Sadece demiş PKK'lılar affedeceğiz. Yani anayasayı herhalde yok sayacaklar. Baba yasayı yok sayacaklar. Hukukun temel, evrensel prensiplerini torbaya dolduracaklar. Yeni bir anayasayla PKK'lıları affedeceklermiş. Böyle bir aklın nasıl ortaya çıktığına şaşırıyorum" dedi."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasını da eleştiren Çayır, "Boş bir dava" yorumunda bulundu.

"Türkiye'nin geçmişi onların geleceğini boğar"

Çayır, "Türkiye'nin yeni İran olacağı" yorumlarına ilişkin de "Onu rahmetli Muhsin Başkan bunu bilinçli söylemişti. Biz de buradan bunun bir hezeyan olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir zaman Türk milleti bir İran olamaz. Batının vurabileceği, oynayabileceği bir bir ülke olamaz. Türkiye'nin geçmişi onların geleceğini boğar. Ben bu inançla söylüyorum. Türkiye'nin bu şekilde tarif edilmesini uygun bulmuyorum. Sıranın Türkiye'de olduğunu da düşünmüyorum. Böyle düşünen siyasiler iç siyaseti bloke etmeye çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Hezeyanlar olabilir" diye konuştu.