Çelik: Terörsüz Türkiye\'de İki Yıllık Sürecin En Önemli Aşamasına Gelindi

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "İki yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, görev süresi sona eren komutanlara teşekkür ederek, yeni göreve getirilen ve rütbe alan askerleri tebrik etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın general sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Yüksek Askeri Şura kararları hayata geçti. Şimdiye kadar görev yapan ve görevden ayrılan bütün askerlerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve gelen ve yeni rütbe alanları da tebrik ediyoruz. Tabii sevindirici bir tarafı da var. Bu Yüksek Askeri Şura ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın general sayısı artıyor. Bütün kuvvetlerimizde kadın general sayısının artmasının, Türk ordusunun niteliğini göstermesi ve kadınlarımızın bu yüksek rütbelerde bulunmasının Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak değerlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zamanki gibi başarılar diliyoruz."

"İKİ YILLIK SÜRECİN EN ÖNEMLİ AŞAMASINA GELİNDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin talimatlar verdiğini aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye konusunda şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya konulması gereken tavırlar, kullanılacak üslup ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu."

"YASAL ZEMİNİN OLUŞMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR"

TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin silahların bırakılması sürecine yasal güvence oluşturduğunu savunan Çelik, şunları kaydetti:

"Yasal zeminin oluşması son derece önemlidir. Silahların bırakılması şeklindeki yaklaşımın destekleneceği bugün ortaya konulmuştur. Tarihi bir yaklaşımdır. Şimdiye kadar yürütülen yaklaşımlar dünyanın hiçbir yerine benzemiyor. Silahların bırakılmasına yönelik yasal güvence oluşturan bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu, Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak terör örgütünün ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır."

Süreçte üçüncü bir ülke veya uluslararası unsurun gözlemci olmasına karşı çıktıklarını belirten Çelik, "Bazı ülkelerde savaş vardır, orada üçüncü bir göz gerekebilir. Ancak Türk ile Kürt arasına üçüncü gözün girmesi tamamen saçmalık olur. Milli göz bütün vatandaşlarımızdır. Kendi işimizi kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir mesajdır. Üçüncü göz olarak araya girmek isteyenlere 'Size ihtiyacımız yok' dedik" ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLERE VE KURTULMUŞ'A TEŞEKKÜR

Sürece DEM Parti, CHP ve diğer partilerden milletvekillerinin katkı verdiğini kaydeden Çelik, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyona başkanlık etmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"DEM Parti'den, CHP'den ve diğer partilerden sürecin yapımı için bütün milletvekillerimizin çok büyük katkıları oldu. Bütün bu destek bunu oturttu. Yürüyeceğimiz yol budur. Silahlı terör örgütünün ortadan kalkmasıyla birlikte Türkiye kardeşlik ve tarihdaşlıkla yürüyecektir. Bu tarih hepimizin tarihidir. Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un komisyona bizzat başkanlık etmesinin hem Türkiye'deki sürecin yönetilmesi ve Meclis'in iradesinin ortaya çıkması hem de dışarıya Yüce Meclis adına verilen mesaj açısından çok büyük bir kıymeti oldu. Bütün bu destek, sürecin sağlam bir zemine oturmasını sağladı."

"İNCE İŞÇİLİK YAPACAĞIZ"

Sürecin sağlıklı işlemesi için bütün vatandaşların desteğine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Çelik, eleştirilerin yapıcı ve yol gösterici olması gerektiğini söyledi. Çelik, "Bundan sonrası için daha önce 'ince işçilik' demiştim. Bunun üzerine çok spekülasyon yapılmıştı. Bir kez daha söylüyorum: İnce işçilik yapacağız. Daha özenli bir dil kullanacağız. Hassasiyetleri daha doğru bir şekilde yöneteceğiz. Katkı vermek isteyen herkesin yolunu açan bir yaklaşım ortaya koyacağız" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAHÇELİ İLE YAN YANA GELECEK KELİME 'VATANSEVERLİK'TİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve partisinin kanun teklifine yönelik "ihanet" eleştirilerinin sorulması üzerine Çelik, bu ifadenin siyasi bir eleştiri olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis'tir. İki defa gazi olmuştur. Burada bunların sükunetle konuşulabilmesi gerekir. İYİ Parti milletvekillerinin bunu sürekli bir kavga üslubuyla konuşması, kendileri açısından da iyi bir şey değildir. 'Ben bu yönteme katılmıyorum, şu yöntemi tercih ediyorum' diyebilirler. Ancak siz burada 'ihanet' dediğiniz zaman, geçmişte bu ifadelerle konuşanların neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Kendinizi o kampa sokmayın. Gidin, başka cümlelerle konuşun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile 'ihanet' kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime 'vatanseverlik'tir. Birileri ihanet için adres arıyorsa başka yerlere baksınlar."

"TÜRKİYE'YE AİT SİVİL GEMİLERİN HEDEF ALINMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Karadeniz'de Türkiye'ye ait sivil gemilerin hedef alınmasına da tepki gösteren Çelik, saldırıların Rusya-Ukrayna Savaşı'nı farklı bir boyuta taşıma riski bulunduğunu belirtti. Çelik, Türkiye'nin tahıl koridoruyla Karadeniz'de gerilimin azaltılması için önemli bir alan açtığını ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tavizsiz biçimde uyguladığını söyledi. Çelik, "Türkiye'ye ait sivil gemilerin hedef alınması asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bunu en ciddi şekilde kınıyoruz. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması lazım. Gerçekten bunun tahammül edilecek bir tarafı kalmamıştır" diye konuştu.

"SÜREÇ BİZZAT CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA İLERLEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçle ilgili verdiği talimatların içeriğinin sorulması üzerine Çelik, Erdoğan'ın çalışmaların her aşamasında bilgilendirildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatları bu sürecin her aşamasında alındı. Her konuda kendisini bilgilendirdik. Süreç bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilerlemiştir" ifadelerini kullandı.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA HUZUR YOKTUR ALGISI GÜNDEMDEN ÇIKARILMALIDIR"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan illerin sürece yaklaşımının sorulduğu Çelik, bölgede büyük bir beklenti bulunduğunu ifade etti. Süreci sakin bir şekilde yönettiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız da bu stresin içinde yaşadı. Büyük bir beklenti var. Süreci sakin bir şekilde yönetiyoruz. 'Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde huzur yoktur' algısı gündemden çıkarılmalıdır. Türkiye bir bütündür."