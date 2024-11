Cemil Tugay'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında eğitimcilerin yaşadığı mesleki sorunlara ve atanamayan öğretmenlerin durumuna dikkat çekerek; "Hakkınız olanı almanız için, değer bilmeyene değerinizi anlatmak için her zaman yanınızda olacağım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Tugay mesajında eğitimcilere, "Saygıdeğer Öğretmenim, sizler pusulamız, deniz fenerimiz, hayat yolculuğunda rehberimiz... Köyümüzdeki, kentimizdeki ışık. Dünyanın her köşesindeki aydınlık… Güneş, sizsiniz öğretmenim" diye seslendi.

"Dünyanın bütün eserlerindesiniz"

Öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayan Başkan Tugay mesajında şunları dile getirdi:

"Ana kucağından, ana-baba ocağından çıktık, ilk sizi gördük. Çocuk ellerimiz, sizinle kalem tuttu. Gözlerimiz, sizin sayenizde dünyayı okuyarak açıldı. Her evde, her insanda siz varsınız. Toprağa atılan her tohumda, tüten her fabrika bacasında, romanlarda, öykülerde, resimlerde, icatlarda, keşiflerde. Denizlerin dibinde, yedi kat göklerde… Bilimde, sanatta, akılda, fikirde… Bu ülkenin, bu dünyanın bütün eserlerindesiniz. Sizdiniz Cumhuriyetin ilk yıllarında Millet Mektepleri'nde eğitim seferberliği başlatan. Sizdiniz, Köy Enstitülerinde meşaleler yakan. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, 'Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir' dediği, sizsiniz. Zaman oldu, bize dünyanın bilgisini öğrettiniz; harfler ve sayılarla evrenler kurdunuz. Zaman oldu, her öğrencinizin derdiyle dertlendiniz ve her zaman hepimize iyi insan olmayı gösterdiniz. Sayenizde öğrendik ki okul, dört duvarla sınırlı değildi. Sizin de vardı dertleriniz. Mesleğinizin başını, ayın sonunu düşündünüz. Memleketin her köşesini eviniz bellediniz. Belki kendi çocuklarınız, öğrencilerinizden sonra geldi. Kiminiz göreve başlayamadınız bile. Atanamadınız; gönülden bağlı olduğunuz mesleğinizi yapamadınız. Ama hiç yılmadınız. Mum misali ışığını başkalarına verme pahasına kendinizi yakmaktan hiç bıkmadınız. Çünkü sizler, eşsiz bir başöğretmenin öğrencilerisiniz. Ömrünü ülkesinin kurtuluşuna, ilerlemesine adayan, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyen, bütün hayatıyla başöğretmenimiz olan Atatürk'ün çocuklarısınız. Bugün 24 Kasım, Atatürk'ün 1928'de Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul etmesinin yıl dönümü. Bu tarih, öğretmenlerimize duyduğumuz minneti, sevgiyi, saygıyı ifade etmemizin bir sembolü. Ben de öğretmen çocuğuyum. Hem öğretmen bir babanın oğlu olarak hem de Büyük Atatürk'ün izinde yürüyen bir belediye başkanı olarak söz veriyorum. Hakkınız olanı almanız için, değer bilmeyene değerinizi anlatmak için her zaman yanınızda olacağım. Bize kattığınız her şey için teşekkür ederim öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."