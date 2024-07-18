Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi - Son Dakika
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Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden Mesut Coşkunöz, oğlu Hilmi Coşkunöz ve ev kadını Mine Elmas'ın cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında hayatını kaybedenlerin akraba olduğu ve dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Yangınla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı ve 2 kişi tutuklandı.

18.07.2024 19:39
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İZMİR'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden Mesut Coşkunöz (68), oğlu grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz (40) ve ev kadını Mine Elmas (35), son yolculuğuna uğurlandı.

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda 15 Temmuz saat 11.30'da yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle saat 14.30'da kontrol altına alınan yangında alevlerin arasında kalan yörede yaşayan sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz, oğlu grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz ve ev kadını Mine Elmas hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangından sağ kurtulanlar arasında Hilmi Coşkunöz'ün eşi, çocuğu ve Mine Elmas'ın 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

YARDIM ETMEK İSTERKEN ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞ

Yangında hayatını kaybeden ve akraba olan 3 kişinin, dumandan etkilenmemek için yangının aksi yönüne kaçmaya çalıştıkları, Mine Elmas'ın kanser hastası Mesut Coşkunöz ile oğlu Hilmi Coşkunöz'e yardım etmek isterken alevlerin arasında kaldığı öğrenildi. Elmas'ın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı son görüntü de ortaya çıktı. Görüntüde, Mine Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlatarak, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Şu anda dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. 4 yetişkin 3 çocuk var" dediği anlar yer aldı.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Yangınla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yangının bahçede kaynak ve hızar işlerinin yapıldığı sırada kıvılcımların makilik alana sıçramasıyla çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 5 şüpheliden Alparslan E. ve Özkan G. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailelere teslim edildi. Mine Elmas'ın cenazesi getirildiği Buca Baltalılar Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi. Elmas'ın cenaze törenine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Mine Elmas'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Mesut Coşkunöz'ün oğlu Hilmi Coşkunöz ise Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çeşme\'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çeşme'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Defnedildi - Son Dakika

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