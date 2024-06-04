Çevre Bakanı Özhaseki: Çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar TL destek sağladık

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar TL değerinde nakdi destek sağladık" dedi.

Bakan Özhaseki, yazılı açıklama ile Türkiye'nin 22 yıllık çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını anlattı. Özhaseki, iklim değişikliği ile etkin mücadele edilebilmesi için Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu ve 2053 yılına yönelik 'Net Sıfır Emisyon' hedefini açıkladığını belirterek, "Tüm bunlarla 'Yeşil Dönüşüm' hedefimizi ortaya koyduk. Ülkemizin sera gazı emisyon projeksiyonlarını gerçekleştirdik ve 2030 yılı Ulusal Katkı Beyanımızı Birleşmiş Milletler Sekretaryası'na sunduk. Ulusal Katkı Beyanımıza göre emisyonlarımızı 2030 yılında artıştan yüzde 41 oranında azaltacağımızı taahhüt ettik. '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefi ve 'Yeşil Dönüşüm' için İklim Kanunu önerimizi; paydaşların talepleri ve bilimsel veriler doğrultusunda güncelliyoruz. Kısa zamanda yüce Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

Korunan alan miktarı ve ekolojik koridorlarla Türkiye'nin yeşil varlığını artırdıklarına işaret eden Özhaseki, "Korunan alan miktarı 2011 yılında yüzde 6,3 iken 2024'te yüzde 12,9'a yükseldi. Hedefimiz, 2030 yılında yüzde 30'a ulaşmak. Ayrıca, AK Parti hükümetleri döneminde 7 milyardan fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yıllık toprak kayıplarını 130 milyon tonun altına düşürme hedefimize ulaşarak, toprak kayıplarını yıllık 113 milyon ton seviyelerine düşürdük. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve ülkemizin karbon stok miktarını artırmak gayesiyle yutak alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. 2024 yılı içerisinde hedefimiz 3,5 milyon metrekare yeni karbon yutak alanı oluşturmak. Yine iklim değişikliğiyle mücadelede ve '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefimiz kapsamında 81 ilimizde 75 milyon 886 bin metrekare alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz; 100 milyon metrekare millet bahçesini ülkemize kazandırmak" dedi.

Bakan Özhaseki, son 20 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyondan fazla konutu çevreye saygılı, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olacak şekilde ürettiklerini vurgulayarak, "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Programı çerçevesinde şehir merkezlerinde yaklaşık 6 bin konutun ısınmada temiz yakıt dönüşümü ile emisyon azaltımı sağladık. İnşası devam eden konutların dönüşümünde de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Ayrıca, 'Daha Yeşil ve Yaşanabilir Şehirler' hedefiyle ülkemiz genelince 1671 kilometre bisiklet yolu, 420 kilometre yeşil yürüyüş yolu yaptık. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çevre yatırımları için yerel yönetimlere 50 milyar TL değerinde nakdi destek sağladık. Bugüne kadar atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yarısını biz karşıladık. Yani yerel yönetimlere atık su arıtma tesisleri için 7 milyar 700 milyon TL değerinde destek sağladık. Atık suları da yeniden kullanıma sunuyoruz. 2024 itibarıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,3'e getirdik. Hedefimiz 2028 yılında yüzde 11'e; 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarmak" ifadelerini kullandı.

'MAVİ BAYRAKTA HEDEFİMİZ DÜNYA BİRİNCİLİĞİ'

Deniz ve kıyılarının da sıkı bir şekilde denetlendiğini aktaran Özhaseki, açıklamasına şöyle devam etti:

"Denizlerimizin temizliğinin önemli bir göstergesi olan mavi bayraklı plajlarımızın sayısı 567'ye yükseldi. Bu sayıyla dünyada 3'üncü sıradayız. Hedefimiz dünya birinciliği. Şehirlerimizin hava kalitesini izlemek ve iyileştirmek için teknolojik altyapı imkanlarını kullanıyoruz. Bakanlığımızca geliştirilen yerli ve milli Nefes yazılımı, hava kalitesi değerlerinin il ve ilçelerde mahalle ölçeğinde tespit edilmesini sağlıyor. Ayrıca, havzalarımızı, denizlerimizi, hava kalitemizi ve kirletici vasfı yüksek olan tesisleri online olarak izlediğimiz, Sürekli İzleme Merkezimizi kurduk. 2002 yılına kadar, 8 olan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu sayımızı, bugün 380'ya çıkardık. Dünya Bankası iş birliği ile Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi ile Emisyon Ticaret Sistemi çalışmalarını başlattık. Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında 2030'a kadar üretimde sıfır emisyona ulaşmamız gerekiyor. Bu anlamda sanayicilerimize eşit rekabet ve yeşil finansman imkanı sağlayacak olan Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenleyeceğiz. Sanayide yeşil dönüşümü mutlaka başarıya ulaştıracağız. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 1 milyon tondan fazla plastik atığın oluşumu engellendi. Bu uygulama ile yaklaşık 7 milyar TL tasarruf edildi, 41 bin 881 ton sera gazı salımı da engellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık ile bugüne kadar 188 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdik. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranını 2023 yılında yüzde 35'e çıkardık. Sıfır Atık ile ülke olarak dünyaya öncülük ediyoruz. Geri kazanım oranımızı 2035 yılında yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Marmara Denizi'nde izleme noktalarını 150'ye çıkardık. Marmara Bölgesi'nde 1000 metreküp ve üzeri tüm arıtma tesislerini 7/24 online takibe aldık."

'ÇEVRE MÜFETTİŞİ EĞİTİMLERİ VERİYORUZ'

Çocuklarda çevre hassasiyetini oluşturmak ve farkındalıklarının artırılması amacıyla Çevre Müfettişi eğitimleri verdiklerini belirten Bakan Özhaseki, "Ayrıca, ortaokullarda da çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersleri de müfredata girdi. Çevreci lider Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde çevreyi korumak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Millet bahçelerinden yerel yönetimlere desteğe, Paris İklim Anlaşması'ndan korunan alan miktarının artırılmasına, denizlerin denetlemesinden havamızın ve toprağımızın korunmasına kadar pek çok çalışmayı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın öncüsü, lokomotifi ise şüphesiz Sıfır Atık'tır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık, milletimizin yüz akıdır. Bu ve benzeri projelerimizi milletimize daha iyi anlatmak, çevre bilinci oluşturmak ve iklim farkındalığına dikkat çekmek için 6-9 Haziran tarihleri arasında ÇevreFest'i düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Başkent Millet Bahçesine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.