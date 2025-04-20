Cezayir Ziyareti ve Gazze Saldırıları - Son Dakika
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Cezayir Ziyareti ve Gazze Saldırıları

Hakan Fidan Cezayir'de toplantı yapacak, Gazze'de İsrail saldırıları sürüyor.

20.04.2025 09:10
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6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek, ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı yapılacak.

(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına RAMS Başakşehir- Gaziantep FK, Fenerbahçe- Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Rize/16.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Adanaspor ve Esenler Erokspor-Kocaelispor müsabakalarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/19.00/Malatya/13.30/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 32. hafta maçları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına Mersinspor-Semt 77 Yalovaspor ve Aliağa Petkimspor- Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.00/İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)

10- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü ve son maçında Altekma, ON Hotels Alanya Belediyespor'u konuk edecek.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı)

11- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8'incilik serisi üçüncü ve son maçında Halkbank, Spor Toto'yu ağırlayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı ilk maçında Ortahisar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.

(Trabzon/17.00) (Fotoğraflı)

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu beşinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Cidde/20.00) (Fotoğraflı)

14- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen "7. Etnospor Forumu" Rusya'da tamamlanacak.

(St.Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe İstanbul Jet'i Başakşehir Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir Ziyareti ve Gazze Saldırıları - Son Dakika

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