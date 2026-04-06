Çgd'nin Düzenlediği "2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Ödülleri" Sahiplerini Buldu.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2025 yılı "Yılın Başarılı Gazetecileri" ödülleri, sahiplerini bulurken, törende konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bence demokrasinin tam işlemediği ülkelerde gazetecilik yapmak en büyük devrimciliktir. Gazetecilik suç değil, büyük bir onurdur" diyerek, mesleğin baskılara rağmen sürdürüleceğini vurguladı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2025 yılı "Yılın Başarılı Gazetecileri" ödüllerini sahiplerine verdi. Ödül töreni, Ankara'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlendi. Tören, ÇGD Başkanı Kıvanç El'in açılış konuşmasıyla başladı. El, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü'ne ve cezaevinde tutuklu bulunan 17 gazeteciye dikkat çekerek, "Gazetecilik suç değildir" dedi. Basın özgürlüğünün önemine vurgu yapan El, gazetecilerin tüm baskılara rağmen görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Behzat Miser Haber Ödülü ANKA ekibine

ANKA Haber Ajansı muhabirleri Melis Yıldırım ve Batuhan Dükel ile kameramanları Eylem Ladin Değer ve Cemal Berk Aytekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında askerlerin isim listesi üzerinden tek tek kontrol edilerek alana girişlerin sağlandığını ortaya koyan haberleriyle Behzat Miser Haber Ödülü'ne layık görüldü. ANKA ekibi ödülünü, İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı'nın elinden aldı.

ANKA adına konuşan Batuhan Dükel, ödülün yalnızca bireysel değil kurumsal bir başarı olduğunu belirterek, "Bir ülke ancak gazetecisi kadar özgürdür" dedi. Melis Yıldırım ise gazeteciliği "uzun bir maraton" olarak nitelendirerek, tüm zorluklara rağmen haberin peşinden gitmeye devam edeceklerini ifade etti. Kameraman Eylem Ladin Değer, mesleğin zorluklarına rağmen değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söylerken, Cemal Berk Aytekin de "Gerçeği kaydetmeye devam ettiğimiz sürece bu ülke var olmaya devam edecek" diye konuştu.

Dayanışma ve özgürlük vurgusu

Törende Dayanışma Ödülü TELE1'e verildi. Tören boyunca yapılan konuşmalarda, gazeteciliğin baskılara rağmen sürdürüleceği mesajı öne çıktı.

Sayfa Tasarımı Ödülü'nü BirGün gazetesinden Kardelen Tatar Sinecan adına BirGün yazarı Havva Gümüşkaya aldı. Gümüşkaya'ya ödül, Kıvanç El tarafından verilirken, Sadık Güleç ve Osman Çaklı ödüllerini Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu'ndan aldı. Yerel Haber Ödülü'nü alan Hülya Çetinkaya ve Burak Necip Başar'a ödülleri, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım tarafından takdim edildi.

Tutuklu gazeteci İsmail Arı: Tek suçum gazetecilik yapmak

Röportaj Ödülü'nü alan Furkan Karabay'ın ödülünü BirGün gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir teslim alırken, İsmail Arı'nın mesajı törende okundu. Arı, "15 gündür cezaevindeyim, tek suçum gazetecilik yapmak. Ne yaparlarsa yapsınlar, yüzümde bir kez bile korkuyu ve pişmanlığı göremeyecekler. Ben her koşulda gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Herkese kucak dolusu sevgiler. Sincan Cezaevi İsmail Arı"

Rafet Genç Haber Ödülü'nün alan Oğulcan Özgenç'e ödülü, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu verirken, İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü'nün alan Ümit Bektaş adına ödülü Efekan Akyüz aldı. Muzir.org adına Aslı Alpar'a ödül DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından verildi. TV Haber Ödülü'nü Cengiz Karagöz ise ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den aldı. Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'nü de Can Öztürk ve Fundanur Öztürk aldı.

Tuncer Bakırhan: Gazetecilik en büyük devrimciliktir

Mahmut Tali Öngören Belgesel Ödülü'nü alan Murat Baykara ve Tunca Öğreten'e ödülleri DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tarafından verildi. Bakırhan konuşmasında, şunları söyledi:

"Bence demokrasinin tam işlemediği ülkelerde gazetecilik yapmak, en büyük devrimciliktir. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bugün öldürülen gazeteciler günü... Sizin can arkadaşlarınız, büyükleriniz, abileriniz bu ülkede katledildi. Bu vesile ile Uğur Mumcu, Aklipehçi, Rant Tinki, Musa Anteri, Gurbetli Ersözü ve onların şahsında katledilen bütün gazetecileri saygı ve minnetle anıyorum. Bu ülkeyi yönetenler çok iyi bilsinler ki Musa Anter katledildikten sonra Musa Anter'in öğrencileri çoğaldı, binlere ulaştı. Sabahattin Ali ve Hrant Dink'lerin de yol arkadaşları onurlu bir şekilde bütün baskılara rağmen bu yolda yürümeye devam edecektir. 'Gazetecilik suç değil' demek bile çok ayıp bir şey."

Suç, dere yatağına iktidarın olanaklarını kullanarak villa yapmaktır, bina yapmaktır. Yoksul fakir çocukların okuduğu yurtlarda onları taciz etmektir. Suç, yolsuzluğu gizlemektir, yolsuzluğa ortak olmaktır. Olsa olsa gazetecilik büyük bir onurdur, onur olmaya da devam edecektir. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Önemli işler yapıyorsunuz. Umudum yüksek. Yani böylesine nitelikli, direngen bir gazeteciler ordusu olduğu müddetçe arkamızda emekçiler, kadınlar, gençler olduğu müddetçe bu ülkede gazetecilerin katledilmediği, tutuklanmadığı, haklarında dava açılmadığı günleri de göreceğimize inanıyorum.

Biraz da Tunca Öğreten ve Murat Baykara arkadaşlarımızın yaptığı belgeselle ilgili konuşmak istiyorum. İzledim, mükemmeldi. İzlemenizi öneririm. 19-20 dakikalık bir belgesel… Bence uluslararası belgesel yarışmalarında da ödül alabilecek bir nitelikte ve kalitede. Tabii ki sizinle birlikte avukat arkadaşımız Tuba Torlu'yu da tebrik ediyorum. Çok muazzam bir iş yapmışlar.

2011'de ben de Vatan Emniyet'te kaldım 4 gün KCK operasyonlarında. Tabii işkence falan zaten var. Yani o duvarlar o hücrelerdeki o demir çürük ranzalar konuşsa oralarda ne hikayeler çıkardı. Biliyorum orayı… Zaten oraya girmek başlı başına bir işkencedir ama siz gerçekten çok iyi bir iş yaparak, Eren'in maruz kaldığı işkenceyi açığa çıkardınız. Emeğinize sağlık. Eren'in annesini burada gördünüz ama belgeseli izlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Belki dediklerimi gün annenin o gözyaşlarında bu zulmü uygulayanlar umarım bir gün."

Uluslararası kategoride Burcu Karakaş ile birlikte Anna Babinets ve Yanina Korniienko da ödül alan isimler arasında yer aldı. Haber Ödülü dalında Mine Şenocaklı, Abdullah Tepeli ve Efekan Akyüz'e ödülleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından takdim edildi.

Törenin sonunda ödül alan ve veren isimler sahneye davet edildi. Program, geleneksel toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ödül listesi

ÇGD'nin 2025 yılı ödülleri şöyle:

Haber Ödülü: Mine Şenocaklı, Oksijen

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Burcu Karakaş, Anna Babinets, Yanina Korniienko, Agos

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Can Öztürk, T24, Fundanur Öztürk, BBC Türkçe

Rafet Genç Haber Ödülü: Oğulcan Özgenç, kaosgl.org

Behzat Miser Haber Ödülü: Melis Yıldırım - Batuhan Dükel/ Kamera: Eylem Ladin Değer, Cemal Berk Aytekin ANKA Haber Ajansı

TV Haber Ödülü: Cengiz Karagöz, Halk TV

Röportaj Ödülü: Furkan Karabay, BirGün

Yerel Haber Ödülü: Burak Necip Başar, gundemfethiye.com

İnceleme Araştırma Ödülü: Sadık Güleç - Osman Çaklı

Mahmut Tali Öngören Belgesel Ödülü: Tunca Öğreten, Murat Baykara, VOYS Medya

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Ümit Bektaş, Reuters

Sayfa Tasarımı Ödülü: Kardelen Tatar Sinecan, BirGün

Karikatür Ödülü: Muzır Neşriyat, muzir.org

Dayanışma Ödülü: Tele1 ve Tele1 çalışanları