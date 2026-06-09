CHP'de kürsü krizi: İki ayrı konuşma - Son Dakika
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CHP'de kürsü krizi: İki ayrı konuşma

09.06.2026 17:25  Güncelleme: 19:10
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CHP’nin TBMM Grup Toplantısı öncesi kimin konuşacağı tartışması gerginliğe yol açtı. TBMM güvenlik önlemleri artırılırken, Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Ziyaretçi yasağı sonrası Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özel ise TBMM’de partililere seslendi.

(ANKARA) - CHP'nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde yaşanan "kimin konuşacağı" tartışması gün boyu TBMM ve CHP Genel Merkezi'nde harekeli dakikaların yaşanmasına neden oldu. TBMM önünde güvenlik önlemleri artırılırken, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. TBMM Başkanlığı'nın güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi yasağı getirmesinin ardından Kılıçdaroğlu, partilileri genel merkeze çağırdı. Gün sonunda Özgür Özel TBMM'de, Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi'nde partililere hitap etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi güne, CHP'nin bugün saat 13.30'da düzenlenecek Meclis Grup Toplantısı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu, yoksa CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in mi konuşacağı sorusuna yanıt arayarak başladı.

Kılıçdaroğlu ve Özel'in de konuşma yapacağının açıklanmasının ardından, grup toplantısına katılmak için gelen partililer sabahın erken saatlerinde TBMM Dikmen Kapısı önünde beklemeye başladı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

09.00 - MECLİS ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

TBMM'nin Dikmen ve Çankaya kapıları önünde emniyet güçlerince geniş güvenlik önlemleri alındı, bölgede çok sayıda çevik kuvvet ekibi görev yaptı.

09.20 - ÖZEL'İ DESTEKLEYEN VEKİLLER SALONA GELDİ

Saat 13.30'da yapılacak CHP Grup Toplantısı öncesinde, Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri erken saatlerde Meclis Grup Toplantı Salonu'nda yerlerini aldı. Bazı milletvekillerinin ise geceyi Meclis'te geçirdiği öğrenildi.

09.30 - KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL DESTEKÇİLERİ ARASINDA GERGİNLİK

TBMM Dikmen Kapısı önünde bekleyen vatandaşlar, "Özgür Özel onurumuzdur", "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız", "Özgür Başkan, Özgür Türkiye" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" şeklinde slogan attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atıldığı sırada taraflar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya araya girerek yatıştırdı.

09.40 - ZİYARETÇİ TARTIŞMASI

CHP Meclis Grup Toplantısı'nın yapılacağı salonun girişinde ziyaretçi tartışması yaşandığı, bazı milletvekillerinin ziyaretçileri içeri aldığı görüldü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de grup toplantısının yapılacağı salonda yer aldı.

10.00 - ÖZGÜR ÖZEL MECLİS'E GELDİ

TBMM'ye gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir ile bazı milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

10.10 - GRUP SALONUNDA FERDİ ZEYREK FOTOĞRAFI

Grup Toplantı Salonu'na, geçen yıl bugün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı ve karanfiller konuldu.

10.15 - SU ŞİSESİ FIRLATTILAR

TBMM Dikmen Kapısı önündeki Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında bir kez daha gerginlik çıktığı, bu sırada su şişelerinin fırlatıldığı ve her iki isim lehine sloganlar atıldığı görüldü.

10.30 - YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP grup toplantısında kimin konuşacağına ilişkin tartışmalar konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısında bulunarak, "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur" paylaşımını yaptı.

10.55 - CHP GRUP TOPLANTISINA ZİYARETÇİ YASAĞI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından hem CHP Genel Başkanlığı'na hem de CHP Grup Başkanlığı'na gönderilen yazıda, grup toplantısına "ciddi güvenlik riski" nedeniyle ziyaretçi alınmayacağı belirtildi.

11.00 - KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ MECLİS ÖNÜNDEN AYRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine geçmeye karar verdiği öğrenildi. TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan kalabalık arasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grupların da ayrılmaya başladığı görüldü. Kılıçdaroğlu destekçisi partililer daha sonra CHP Genel Merkezi'nde toplanmaya başladı. Genel Merkez önüne miting otobüsü çekildiği görüldü.

11.20 - KILIÇDAROĞLU'NDAN GENEL MERKEZE ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partilileri saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."

11.30 - BAŞARIR'DAN "BİZ BURADAYIZ" AÇIKLAMASI

CHP'li vatandaşlar, TBMM Dikmen Kapısı önündeki bekleyişlerini sürdürürken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şu açıklamayı yaptı:

"Yasağın kalkması için uğraşıyoruz. Meclis Başkanı'nı bu konuda sağduyulu olmaya çağırıyoruz. CHP Grup Toplantısı halka açıktır. Biz buradayız."

Başarır, Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Dikmen Kapısı'nda toplanan partililere hitap edeceğini söyledi.

12.00 - ÖZEL VE YAVAŞ, MANİSA'YA ZEYREK'İ ANMA ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Özgür Özel'in grup toplantısının ardından Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edeceği öğrenildi. Özel ve Yavaş'ın, Manisa'da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek için düzenlenecek anma etkinliklerine katılacağı ifade edildi.

12.05 - ÖZEL'DEN DİKMEN KAPISI'NDA BEKLEYEN VATANDAŞLARA AÇIKLAMA

Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde yurttaşlara seslendi. TBMM Başkanlığı'nın ziyaretçi yasağını anımsatan Özel, "Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısını yapmaktan öte; tam olarak partinin hukukuna ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı" dedi. Özel, ayrıca şunları söyledi:

"AK Parti yargı kollarıyla yapılması planlanan darbeyi TBMM'nin kapısının önünde püskürttünüz. Siz olmasaydınız, baba ocağına pazar sabahı saat 07.00'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün de burada, Meclis'in kapısında dayanacak; sanki CHP misafiriymiş gibi gelecekti."

13.00 - KILIÇDAROĞLU KONUTUNDAN AYRILDI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere konutundan ayrıldı.

13.30/14.30 - ÖZEL TBMM'DEN, KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDEN SESLENDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Grup Toplantısı kürsüsüne çıkan Özgür Özel konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde partililere hitap etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de kürsü krizi: İki ayrı konuşma - Son Dakika

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