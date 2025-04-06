CHP'de Özgür Özel'in Anahtar Listesi Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'de Özgür Özel'in Anahtar Listesi Belli Oldu

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden seçilen Genel Başkan Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için oluşturduğu 52 kişilik anahtar listesini açıkladı. Seçimlerde 1,171 geçerli oy kullanıldı ve Özel, tüm oyları alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

06.04.2025 19:02  Güncelleme: 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) için oluşturduğu anahtar liste belli oldu. Özel'in anahtar listesinde 52 isim yer aldı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda bin 323 delegeden bin 276'sı oy kullandı. Kullanılan oyaların 105'inin geçersiz olduğu belirlendi, bin 171 oy geçerli kabul edildi. CHP Lideri Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için oylamanın saat 19.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. CHP Lideri Özel, PM ve YDK için bir anahtar liste belirledi. Özel'in 52 kişiden oluşan anahtar listesinde PM için yer alan isimler şöyle:

  • Burcu Mazıcıoğlu
  • Aylin Nazlıaka
  • Turgay Özcan
  • Suat Özçağdaş
  • Berna Özgül
  • Engin Özkoç
  • Uygar Parçal
  • Selin Sayek Böke
  • Niyazi Şen
  • Namık Tan
  • Mahmut Tanal
  • M. Sezgin Tanrıkulu
  • Gamze Taşcıer
  • Canan Taşer
  • Melisa Uğraş
  • Ahmet Hakan Uyanık
  • Pınar Uzun Okakın
  • İ. Atakan Ünver
  • M. Necati Yağcı
  • Deniz Yavuzyılmaz
  • Şengül Yeşildal
  • Deniz Yücel
  • Mahir Yüksel
  • Gökan Zeybek
  • Erhan Adem
  • Zeliha Aksaz Şahbaz
  • Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • Baki Aydöner
  • Ensar Aytekin
  • Murat Bakan
  • Saniye Barut
  • Burhanettin Bulut
  • Özgür Ceylan
  • M. Gül Çiftci Binici
  • M. Alkım Denizaslanı
  • Semra Dinçer
  • Bedirhan Berk Doğru
  • Hikmet Erbilgin
  • Ali Abbas Ertürk
  • Ali Haydar Fırat
  • Berkay Gezgin
  • Yalçın Görgöz
  • Nazan Güneysu
  • Ali Haydar Hakverdi
  • Hikmet Yalım Halıcı
  • Ozan Işık
  • Uğurcan İrak
  • Özgür Karabat
  • Ulaş Karasu
  • Ecevit Keleş
  • Sevgi Kılıç
  • Sinem Kırçiçek
Özel'in YDK listesi ise şöyle:
  • Turan Taşkın Özer
  • Özgür Sağlam
  • İsmail Emre Telci
  • Esin Fatma Temel
  • Özkan Tice
  • Nurdan Yücal
  • Hümeyra Akkuş Sandıkcı
  • Ayça Akpek Şenay
  • Ekincan Aksoy
  • Ali Balta
  • Süleyman Bülbül
  • Deniz Çakır
  • Deniz Demiröz
  • Aysemin Gülmez
  • Remzi Kazmaz
Özel'in Bilim Kurulu üyelikleri için delegelere önerdiği isimler ise şunlar:
  • Örsan Kunter Öymen
  • Baran Seyhan
  • Emine Uçak Erdoğan
  • Yankı Bağcıoğlu
  • Baran Bozoğlu
  • Taner Demirer
  • Gülşah Deniz Atalar
  • Bahattin Bahadır Erdem
  • Armağan Erdoğan
  • Berker Esen
  • Gökçe Gökçen
  • Yalçın Karatepe
İki MYK üyesi listede yer almadı

Bir önceki MYK'da yer alan Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Volkan Demir'in anahtar listede yer almadığı görüldü. Demir'in Can Akın Çağlar'ın emekliliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirileceği öğrenildi.

Ayrıca, PM üyelerinden Emin Bulut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık, Özel'in anahtar listesinde yer almadı.

Önceki kurultayda genel başkan aday adaylığını açıklayan Örsan Kunter Öymen, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bahattin Bahadır Erdem ve Taner Demirer, Bilim Kurulu listesinde aday gösterildi. Baran Seyhan ve Emine Uçak Erdoğan da Bilim Kurulu listesinde önceki PM'de olmayan isimler.

Berkay Gezgin anahtar listede

Son PM'de yer almayan şu isimler de Özel'in anahtar listesinde yer alıyor:

"Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Niyazi Şen, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu."

Önceki kurultayda anahtar listeyi delerek PM'ye giren Aylin Nazlıaka, Deniz Yavuzyılmaz, Saniye Barut ve Semra Dinçer'in bu kez Özel'in anahtar listedede yer aldığı görüldü.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Özgür Özel'in Anahtar Listesi Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi

19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
14:59 İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek İhraç edilen teğmenler davaları kazanamazsa 500 bin lira tazminat ödeyecek
14:49 Ünlü oyuncudan kötü haber Komada yaşam savaşı veriyor Ünlü oyuncudan kötü haber! Komada yaşam savaşı veriyor
14:28 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
14:07 Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da şok sakatlık
14:03 Erdoğan açık kapı bırakmıştı Milyonları ilgilendiren “ara zam“ için gözler temmuz ayına çevrildi Erdoğan açık kapı bırakmıştı! Milyonları ilgilendiren "ara zam" için gözler temmuz ayına çevrildi
13:58 Microsoft’un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var Microsoft'un 50. yıl kutlamasına Filistin protestosu damga vurdu: Elinizde kan var
13:48 Sahte alkol sokak ortasında can aldı O anlar anbean kamerada Sahte alkol sokak ortasında can aldı! O anlar anbean kamerada
13:47 TikTok’ta kadınlara bakarken karısına yakalandı TikTok'ta kadınlara bakarken karısına yakalandı
13:44 Volkan Konak’ın son anlarında yanındaydı Yaptığı paylaşım yürek yaktı Volkan Konak'ın son anlarında yanındaydı! Yaptığı paylaşım yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 20:16:02. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de Özgür Özel'in Anahtar Listesi Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement