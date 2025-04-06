CHP'de Özgür Özel'in Anahtar Listesi Belli Oldu

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) için oluşturduğu anahtar liste belli oldu. Özel'in anahtar listesinde 52 isim yer aldı.
CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda bin 323 delegeden bin 276'sı oy kullandı. Kullanılan oyaların 105'inin geçersiz olduğu belirlendi, bin 171 oy geçerli kabul edildi. CHP Lideri Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.
Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için oylamanın saat 19.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. CHP Lideri Özel, PM ve YDK için bir anahtar liste belirledi. Özel'in 52 kişiden oluşan anahtar listesinde PM için yer alan isimler şöyle:
Bir önceki MYK'da yer alan Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Volkan Demir'in anahtar listede yer almadığı görüldü. Demir'in Can Akın Çağlar'ın emekliliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirileceği öğrenildi.
Ayrıca, PM üyelerinden Emin Bulut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık, Özel'in anahtar listesinde yer almadı.
Önceki kurultayda genel başkan aday adaylığını açıklayan Örsan Kunter Öymen, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bahattin Bahadır Erdem ve Taner Demirer, Bilim Kurulu listesinde aday gösterildi. Baran Seyhan ve Emine Uçak Erdoğan da Bilim Kurulu listesinde önceki PM'de olmayan isimler.
Berkay Gezgin anahtar listede
Son PM'de yer almayan şu isimler de Özel'in anahtar listesinde yer alıyor:
"Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Niyazi Şen, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu."
Önceki kurultayda anahtar listeyi delerek PM'ye giren Aylin Nazlıaka, Deniz Yavuzyılmaz, Saniye Barut ve Semra Dinçer'in bu kez Özel'in anahtar listedede yer aldığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › CHP'de Özgür Özel'in Anahtar Listesi Belli Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?