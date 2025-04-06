CHP'de Özgür Özel'in Anahtar Listesi Belli Oldu

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) için oluşturduğu anahtar liste belli oldu. Özel'in anahtar listesinde 52 isim yer aldı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda bin 323 delegeden bin 276'sı oy kullandı. Kullanılan oyaların 105'inin geçersiz olduğu belirlendi, bin 171 oy geçerli kabul edildi. CHP Lideri Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için oylamanın saat 19.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

PM ve YDK aday listeleri yapılan kuranın sonucunda L harfinden başlayarak numaralandırıldı. CHP Lideri Özel, PM ve YDK için bir anahtar liste belirledi. Özel'in 52 kişiden oluşan anahtar listesinde PM için yer alan isimler şöyle:

Burcu Mazıcıoğlu

Aylin Nazlıaka

Turgay Özcan

Suat Özçağdaş

Berna Özgül

Engin Özkoç

Uygar Parçal

Selin Sayek Böke

Niyazi Şen

Namık Tan

Mahmut Tanal

M. Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşcıer

Canan Taşer

Melisa Uğraş

Ahmet Hakan Uyanık

Pınar Uzun Okakın

İ. Atakan Ünver

M. Necati Yağcı

Deniz Yavuzyılmaz

Şengül Yeşildal

Deniz Yücel

Mahir Yüksel

Gökan Zeybek

Erhan Adem

Zeliha Aksaz Şahbaz

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Baki Aydöner

Ensar Aytekin

Murat Bakan

Saniye Barut

Burhanettin Bulut

Özgür Ceylan

M. Gül Çiftci Binici

M. Alkım Denizaslanı

Semra Dinçer

Bedirhan Berk Doğru

Hikmet Erbilgin

Ali Abbas Ertürk

Ali Haydar Fırat

Berkay Gezgin

Yalçın Görgöz

Nazan Güneysu

Ali Haydar Hakverdi

Hikmet Yalım Halıcı

Ozan Işık

Uğurcan İrak

Özgür Karabat

Ulaş Karasu

Ecevit Keleş

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Turan Taşkın Özer

Özgür Sağlam

İsmail Emre Telci

Esin Fatma Temel

Özkan Tice

Nurdan Yücal

Hümeyra Akkuş Sandıkcı

Ayça Akpek Şenay

Ekincan Aksoy

Ali Balta

Süleyman Bülbül

Deniz Çakır

Deniz Demiröz

Aysemin Gülmez

Remzi Kazmaz

Örsan Kunter Öymen

Baran Seyhan

Emine Uçak Erdoğan

Yankı Bağcıoğlu

Baran Bozoğlu

Taner Demirer

Gülşah Deniz Atalar

Bahattin Bahadır Erdem

Armağan Erdoğan

Berker Esen

Gökçe Gökçen

Yalçın Karatepe

Özel'in YDK listesi ise şöyle:Özel'in Bilim Kurulu üyelikleri için delegelere önerdiği isimler ise şunlar:

Bir önceki MYK'da yer alan Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Volkan Demir'in anahtar listede yer almadığı görüldü. Demir'in Can Akın Çağlar'ın emekliliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine getirileceği öğrenildi.

Ayrıca, PM üyelerinden Emin Bulut Dikili, Mehmet Tüm, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Hüseyin Yaşar, Cem Aydın, Koza Yardımcı ve Erbil Aydınlık, Özel'in anahtar listesinde yer almadı.

Önceki kurultayda genel başkan aday adaylığını açıklayan Örsan Kunter Öymen, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Bahattin Bahadır Erdem ve Taner Demirer, Bilim Kurulu listesinde aday gösterildi. Baran Seyhan ve Emine Uçak Erdoğan da Bilim Kurulu listesinde önceki PM'de olmayan isimler.

Berkay Gezgin anahtar listede

Son PM'de yer almayan şu isimler de Özel'in anahtar listesinde yer alıyor:

"Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uygar Parçal, Burcu Mazıcıoğlu, öldürülen motokurye Samet Özgül'ün kardeşi Berna Özgül, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Niyazi Şen, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı tutuklu Berkay Gezgin, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu."

Önceki kurultayda anahtar listeyi delerek PM'ye giren Aylin Nazlıaka, Deniz Yavuzyılmaz, Saniye Barut ve Semra Dinçer'in bu kez Özel'in anahtar listedede yer aldığı görüldü.