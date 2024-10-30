CHP\'den Esenyurt Belediyesi\'ne Destek Ziyareti: Yurttaşlarımızla Birlikte Prof. Dr. Ahmet Özer\'in Yanındayız

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, belediyeye destek ziyaretinde bulundu. Karabat, "O kadar büyük oyunlar oynadınız ki siz bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na bile terörist dediniz. Bunları daha önce gördük. Şimdi aynı numaraları çekiyorsunuz. Delil yaratarak suçlu yaratmanıza izin vermeyeceğiz. Bunu bilin" dedi. Zeybek ise "Yurttaşlarımızla birlikte Prof. Dr. Ahmet Özer'in yanındayız. Türkiye'de artık yerel yönetimleri ve genel iktidarı alabilme şansını kaybetmiş olan iktidarın Cumhuriyet savcıları eliyle siyaseti dizayn ettikleri, mahkemeler eliyle istediklerini siyasetten uzaklaştırabilecekleri bir ortama doğru Türkiye sürüklenmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından belediyeye yönelik destek ziyaretleri sürüyor. Belediye önünde toplanan yurttaşlar "Hak, Hukuk, Adalet", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, Esenyurt Belediyesi önünde Ahmet Özer'e destek açıklamasında bulundu.

"Ne Esenyurt sahipsiz ne de Ahmet Özer kimsesizdir"

Hukuksuzluğa karşı Başkan Özer'in yanında olduklarını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Sivil toplumun ve siyasi partilerin kıymetli temsilcileri sabah olayı duyduğumuz andan itibaren Ahmet Özer'in yanındayız. Ne Esenyurt sahipsiz ne de Ahmet Özer kimsesizdir. Belediyenin çalışanları ve belediye makamının anahtarı burada olduğu halde belediye başkanlığı makamının kapısını kırarak girenler bilsin ki kırdıkları kapı demokrasi kapısıdır, kırdıkları kapı halkın kapısıdır, kırdıkları kapı hakkın kapısıdır. O kırılan kapıları yüzlerine çarpacağımızdan emin olunuz. Büyük bir kararlılıkla Belediye Başkanımıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

"Siz bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na bile terörist dediniz"

Karabat şöyle devam etti:

"Biz Vatan Emniyet'e gittik ve bilgi almaya çalıştık. Bize denilen, müdafi kısıtlılığı var, yani avukatla görüşemez, dosyada kısıtlılık var. Yani dosya ile ilgili kimseye bilgi verilemez. Biz Vatan Emniyet'ten çıktık. Yarım saat sonra bir bilgi notu geldi. Basın mensuplarına ulaştım. Avukatına bile vermediğiniz bilgiyi basınla neden ve niçin paylaşma gereği duydunuz? Çünkü bir manipülasyon yapma gereği hissediyorsunuz. Biz sizin bu oyunlarınızı çok daha önce gördük. O kadar büyük oyunlar oynadınız ki siz bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na bile terörist dediniz. Bunları daha önce gördük. Şimdi aynı numaraları çekiyorsunuz. Delil yaratarak suçlu yaratmanıza izin vermeyeceğiz. Bunu bilin!"

"Demokrasi düşmanlarına karşı asla taviz vermeyeceğiz"

Esenyurtlulara "kendi iradenize sahip çıkın" çağrısında bulunan Karabat, "On yıldır takip ediyoruz diyorlar. Biz sizi kaç yıldır biliyoruz. Siz demokrasi düşmansınız. Bunu biliyoruz. O yüzden demokrasi düşmanlarına karşı asla taviz vermeyeceğiz. İki Esenyurtludan birinin oyunu almış Ahmet Özer'e de sahip çıkacağız. Halkın iradesine de hep birlikte sahip çıkacağız. Bundan emin olun. Ahmet Özer, seçilmiş belediye meclis üyeleriyle, atanmış bürokratlarıyla Esenyurtluya hizmet etmeye devam edecektir. Bundan emin olunuz. Dolayısıyla sizden ricacımız şu: Burada bir demokrasi mücadelesi verirken artan kararlılıkla Ahmet Özer'e ve Esenyurt halkının iradesine sahip çıkınız. Biz sizin yanınızda olmaya, sizle beraber omuz omuza olmaya ve bir an bile sizi yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Özer'in Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimiz adli sicil belgesi pırıl pırıl ve tertemizdir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde Esenyurt'ta oy kullanan her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilen bir başkan, terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ahmet Özer, 1989 yılında GAP bölgesinde başladığı kamu görevini profesör olarak değişik üniversitelerde yönetici, Başbakanlık'ta kadrolu memur, belediyelerde danışman, kadrolu akademisyen ve 31 Mart yerel seçimlerinde de Esenyurt'ta yaşayan bir milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına beş yıl görev yapmak üzere seçilmiş olan belediye başkanımız. Ahmet Özer'in Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimiz adli sicil belgesi pırıl pırıl ve tertemizdir" dedi. Zeybek şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Ahmet Özer'in yanındayız"

"Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, İstanbul örgütümüz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm belediye başkanlarımızla hem Vatan Emniyetinde hem de Esenyurt'ta siz değerli yurttaşlarımızla birlikte Prof. Dr. Ahmet Özer'in yanındayız. Biz bu durumu 'Ahmak Davasında' da gördük. Türkiye'de artık yerel yönetimleri ve genel iktidarı alabilme şansını kaybetmiş olan iktidarın Cumhuriyet savcıları eliyle siyaseti dizayn ettikleri, mahkemeler eliyle istediklerini siyasetten uzaklaştırabilecekleri bir ortama doğru Türkiye sürüklenmeye çalışılmaktadır. Ancak milletin iradesinin yansıyacağı yer sandıktır."

"Halkın iradesini gasp etme girişimlerini en sert biçimiyle buradan bir kez daha kınıyoruz"

Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti daha dün 101. yılını kutladı. Sayın Ahmet Özer dün burada Cumhuriyet'in 101. yılını siz değerli Esenyurtlularla birlikte coşkuyla kutladı. Cumhuriyet'ine ve Cumhuriyet'in ortaya koyduğu yasaların sınırları içinde görevini en üstün biçimde yapmaya çalışan bir yerel yönetici yaptığı hizmetlerden dolayı sorgulanmıyorsa doğduğu yerden dolayı mı sorgulanıyor? Konuştuğu ana dilinden dolayı mı sorgulanıyor? Halkın iradesini gasp etme girişimlerini en sert biçimiyle buradan bir kez daha kınıyoruz."

"Ahmet Özer'in almış olduğu bu oy, Türkiye'de yetmişten fazla ilin toplam seçmen sayısından fazladır"

Dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili basına açıklama yapmasının hukuka aykırı olduğunu savunan Zeybek, "Dosyada gizlilik kararı vardı. Avukatlarıyla görüşmesine bile izin verilmiyordu. Ama biraz sonra üç avukatıyla birlikte Vatan Emniyet'te sorguya alınacak. Biz buradan ayrılarak oraya geçeceğiz. Size şu kadarını söylüyorum; Ahmet Özer'i Vatan Emniyet'ten alacağız ve buraya, hak ettiği yere getireceğiz. 228 bin oyla belediye başkanlığını kazanmış olan Ahmet Özer'in almış olduğu bu oy, Türkiye'de yetmişten fazla ilin toplam seçmen sayısından fazladır. Burası nüfus itibarıyla Türkiye'nin en büyük ilçesidir. Burada savcılık marifetiyle demokrasiye karşı girişilen bu eylem aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 101 yıllık geleneğine karşı da işlenmiş bir hukuk dışı garabettir. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değildir. Sizlerden soğukkanlı bir biçimde milletin iradesinin sonuna kadar arkasında durduğunuzu göstermek açısından belediye binamızın önünde beklemeye devam etmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Yurttaşlardan belediye önünde eylem

Yurttaşlar, Esenyurt'ta oyların yüzde 49'unu alarak seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltı kararı sonrası belediye önünde oturma eylemine başladı. Esenyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası önünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş, sloganlar atarak Başkan Özer serbest bırakılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.