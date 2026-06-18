CHP'den Yeni Parti Hazırlığı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kırmayacağını, bir partinin uzun vadeli hazırlığını yaptıklarını belirterek "Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek, grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B de kalmak, C de kalmak olsun ama bir yerde Z planı lazım. O planlar da hazır" dedi.

istinafın "mutlak butlan" kararının ardından yeni parti kurulup kurulmayacağına ilişkin "Temmuz ayının sonunda, ağustos ayının başında ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? Bu şartlar altında nasıl olacak? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. O yüzden her türlü adımı atıp, bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Now TV yayınına katıldı. Herhangi bir olası felaket senaryosunda yeni bir parti kuracaklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Felaket senaryosu dediğimiz şey şudur: Bizi partiden çıkardılar, attılar, yok ettiler ve partiyi barajın altına ittiler. Ben gittim 'yokum arkadaşlar' dedim. Manisa'ya gittim eczanemin başına oturdum. Bütün herkes gittik, butlan yönetimi kaldı. Parti baraj altı kaldı. Öyle gözüküyor bütün anketlerde. Bin beter olur. Sokağa çıkamayan, kimsenin yüzüne bakamayan, kendi ailelerinden gelen tepkileri göğüslenemeyen butlan yönetimi kaldı orada. Parti baraj altında olur. ya da kurultayı yapmadılar ve parti seçime sokulmadı. Ne yapacağız biz? O zaman mutlaka bir parti lazım. Felaket senaryosu dediğimiz bu. Ama işi öyle bir tarafa eviriyorlar ki 'CHP'den basın gidin. Biz size kurultay yapmayacağız, bilmem ne yapmayacağız' diyerek bizi yeni bir parti kurmaya bu yönüyle de zorluyorlar."

Toplumda da şöyle bir şey var. İki ses duyuyorum: Bir, partiyi bunlara bırakmayın sesi. İki, çıkın yola arkandayız sesi. İlk gün yüzde 90 'partiyi bunlara bırakmayın' diyordu. Yüzde 10 'hadi' diyordu. Şimdi yüzde 50, 50. Hatta 'yürüyün arkanızdan gelelim' diyenlerin sesi daha çok. Neden? Kötü niyeti görüyorlar. Ümit ediyorum bugün kötü niyet gibi görülen işi Kemal Bey ve arkadaşları boşa çıkarır. Ama kurultaysız bir yönetme talebine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmende oluşan öfkeyi, bunu yapanlara oluşan öfkeyi herkes görüyor ve bunlar bizi felakete sürüklüyor. 'Bir kez daha Erdoğan seçim kazanacak' diyorlar. Bize 'hadi o zaman' diyorlar.



























"HER İHTİMALE KARŞI HAZIRLIĞIMIZI YAPACAĞIZ"









"YARGITAY'I BYPASS EDİP YARGITAY BU İŞİ ADLİ YILA KADAR GÖRÜŞEMESİN DİYE ÇABA SARF EDİLİYOR"









"ONLARIN BİLDİĞİNDEN MİLLETVEKİLLERİ İHRAÇ OLUYOR. ONLARIN BİLDİĞİNDEN CHP'NİN İL BAŞKANLARI ALINIYOR"









"BÜTÜN BU KUMPASI SARAYIN APARATLARI PLANLADI"









"BU GENEL BAŞKANA VE BU BAŞARIYA KURUYORLAR BU KUMPASI"





O yüzden de biz tüm yönleriyle bir siyasi parti kurmak ve var olan bazı siyasi partiler ile de konuşarak onların tüzüğünü, ismini, logosunu, yönetimini değiştirmek suretiyle hızlı aksiyon alabilmek için iki alternatifli çünkü yeni bir parti kurarsanız seçime girme yeterliliği için 41 ilde örgütleneceksiniz ki bizim 81 ilde örgütlenmemiz lazım. 3'te 1 ilçesinde örgütleneceksiniz. Bizim tamamında örgütlenmemiz lazım. Bir yandan o çalışma sürmeli. Ama bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek, grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B de kalmak, C de kalmak olsun ama bir yerde Z planı lazım. O planlar da hazır."Yeni bir partiye teknik olarak hazırlandıklarını ifade eden Özel, şöyle devam etti:"Temmuz ayının sonunda, ağustos ayının başında ekim ayına erken seçimi koydular. Ne yapacağız? Bu şartlar altında nasıl olacak? O yüzden bizim ona da hazır olmamız lazım. O yüzden her türlü adımı atıp, bir partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Öbür taraftan da hazır durmak lazım. Şöyle bir şey var. Bir baskın seçim gelir bunlar bir beş yıl daha kalırsa, parti bu halde olursa, ben de bir seçenek üretmezsem, seçilecek cumhurbaşkanı adayını gösteremezsem, gerçek seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerini veremezsek nasıl olacak? O yüzden kimse endişe etmesin. Bu sene ekim ayında baskın seçim yapacaklarsa o ihtimale de hazır olmak durumundayız. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.Hukuki süreçleri tüketeceğiz. Yargıtay'ın kararını önemsiyoruz. Yargıtay'ı bekliyoruz. Bir yandan da ne yapılıyor, biliyor musunuz? İstinaf karar verdi. Karardan bir gün önce davacı olanlar davalıya dönüştüler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dava açanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine geldiler. Sabah ilk iş avukatlarımızı azlettiler. Kendi avukatlarıyla Yargıtay'a verdiğimiz dilekçeyi geri çektiler. Birini çekip birini tuttular ki iş uzasın. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yargıtay aşaması başlamasın diye dilekçeler, müdahillikler, bağırışlar, çağrışlar, süre oyunları bilmem ne… Bırakmıyorlar ki. Yani zaten Yargıtay'a bir istinaf mahkemesi almaması gereken, alamayacağı bir kararla kendini 1. kademe mahkeme yerine koyup da tedbir vererek Yargıtay'ı işlevsizleştirme ve Yargıtay'ın deyimiyle 'Sonuç doğuracak' bir tedbir kararı aldılar. ve öbürleri de geldiler. Kötü niyetle bu alınan kararın verdiği yetkiyi istismar ediyorlar. Kurultay yapmıyorlar. Şimdi Yargıtay'ı bypass edip Yargıtay bu işi adli yıla kadar görüşemesin diye çaba sarf ediliyor. Böyle oyunlar var."Özel, kurultay kararının alınması gerektiğini belirterek "Kemal Bey desin ki 'hep birlikte dilekçeyi çekin, desin 40 gün sonra kongre yapalım' olur. Ama burada bir soru işareti de şu: Kurultayda haksızlık yapıldı, şaibe yapıldı gibi şüphelere dayanan ama ceza mahkemesini beklemeyip büyük bir hukuksuzlukla akıl almaz bir şekilde hukuk mahkemesinin verdiği bir kararın kesinleştirilmesi de partimiz açısından doğru bir iş değildir. Ama Kemal Bey illa bu yolu zorluyorsa hep beraber bütün dilekçeyi çekelim ama onlar dilekçeyi çekmeyi kabul etmedikleri için, işi uzatmaya çalıştıkları için zaten bu durumdayız. Yoksa biz o yola da varız. Ama onu yapacağına bugün kurultay kararı alsa hiç olmazsa partimizi hem Türk siyasi, hem hukuk tarihinin bir kara lekesini kesinleştirmemiş oluruz" dedi.Özel, Sinan Burhan'ın iddialarına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu iki detaya dikkat çekmek isterim: 11 Mart günü, Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan 8 gün önce TGRT ekranlarında bir sayın gazeteci 'Kaynağımdan şimdi gelen bilgiye göre söylüyorum. Ekrem İmamoğlu bayramdan önce gözaltına alınıp tutuklanacak' dedi. Sayın gazeteci, bu söylediğinde haklı çıktı. Bu sayın gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi'nin TGRT ekranlarından oturup kararlar veriyor. Mesela 9 milletvekilinin ihracını da bu sayın gazeteci duyurdu. O günlerde 'ihraçlar gündemimizde yok' diyordu butlan MYK'sı. Ama aynı gazeteci 'şu 9 milletvekilinin partiden ihracı gündeme gelebilir' dedi. O dediği isimler 10 gün sonra ihraç oldu. Sinan Burhan'dan bahsediyorum. Sinan Bey gazetecilik yapıyor. Kaynağından aldığı bilgiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bayramdan önce tutuklanacağını TGRT kanalında söylüyor. Yine o gazeteci bu partinin en bilindik 20 milletvekili varsa bunlardan dokuzunun isimlerini tek tek vererek söylüyor. Yine o gazeteci dün yapılacak MYK'da il başkanlarının ihraç edileceğini ve bazılarının disipline verileceğini söylüyor.Ben size bir şey söyleyeyim: Pazartesi günü partinin çok önemli bir ismi Kemal Bey yönetimi ile konuştu. Bu hafta herhangi bir ihraç olmayacağını, herhangi bir görevden alma olmayacağını, Kemal Bey'in grup toplantısı yapmayacağını, bu hafta bir görevden alma ve ihraçlarla Ankara'daki tansiyonun şehirlere gitmeyeceğini söylediler. Sayın Kuşoğlu söyledi bunu. Dün sabah Sayın Kuşoğlu diyor ki 'kesinlikle ihraç yok, görevden alma yok' diyor. Ama Sinan Burhan çok emin. 'Görevden alacak' diyor ve Sinan Burhan'ın dediği oluyor. Bunu şuna bağlıyorum: Akın Gürlek'ten başkası biliyor olabilir miydi Ekrem İmamoğlu'nun ne gün gözaltına alınıp, ne gün tutuklanacağını? Kaynağı ya Akın Gürlek'in kendisi ya Akın Gürlek'ten sağlıklı bilgi alan bir başkası. Onların bildiğinden Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Onların bildiğinden milletvekilleri ihraç oluyor. Onların bildiğinden CHP'nin il başkanları alınıyor.Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin iletişiminden sorumlu olan kişi TGRT'de bir yıldır bu yalanları, bu iftiraları arkadaşlarımıza ve bizden atan kişi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında önce itirafçı olan birine, onu itirafçı eden, sonradan onun ismini verdiği itirafçı olmayan birine de 'bunları söyle, şu kadar para ver, savcıyı ayarladım serbest kalacaksın' diyen, reddedildiğini de benim öğrendiğim, Bayrampaşa mitinginde ilan ettiğim, o gece telefonunu İstanbul'da bırakıp birinin arabasıyla Yunanistan'a kaçmak üzere giderken Antalya Serik'te yakalanan kişi, partiye polislerle girildikten saatler sonra partinin balkonuna gidip 'burada arınma başlamış' deyip poz veren, çay kahve içen kişidir. Öyle böyle bir şeyle karşı karşıya değiliz. Yani İBB davasının insanları iftiracı olmaya, hem de bunu iftira etmek ve para vermek karşılığı yapan İBB borsasından dolayı benim ifşa ettiğimde jandarma tarafından yakalanıp ev hapsine konulan avukat şimdi bizim partide geziyor.Ferdi Zeyrek komada iken 'çarpıldı' diye bir çirkin, iğrenç karikatürü Akit gazetesine yazan çizen kişi 'müjdeler olsun' diye partide çikolata dağıttı ilk gün. Yani öyle böyle bir kumpasla, öyle böyle bir saldırıyla, öyle böyle bir ihanetle karşı karşıya değiliz. Cumhuriyetin kurucu partisine yapılıyor bunlar ve Erdoğan diyor ya 'şikayet eden CHP'li'. Bütün bu kumpası sarayın aparatları planladı. Onlar geziyor partide şu anda. Mesele Erdoğan ile millet arasında. Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu arasında bir mesele değildir."Özel, gazetecinin, "Kemal Bey, Sayın Erdoğan'ın kalmasına mı yardımcı oluyor" sorusuna "Görünen şu: Erdoğan'ın planı ve bunun üzerinden Akın Gürlek'e verdiği görevle bizi önce adaysızlaştırma, şimdi kurumsuzlaştırma, mümkünse lidersizleştirmeye çalışıyorlar. Burada bir menfaat birlikteliği oluşmuş görünüyor. 31 Mart seçiminin yenilgisini hazmedemeyip ona saldıranlarla, son kurultaydaki delegenin kararını hazmedemeyip 'Acaba butlanla partiye dönüp orada yeniden iktidar olur muyuz' diyenler… Bu butlan davasını bir fırsata çeviren AK Parti yargısı ve sonucuna rıza gösteren bugünkü yönetici arkadaşlar… Onlara yakışan, 'Biz bu oyunun parçası olmayız, partimizi paralize etmeyiz' demekken, 'geldik, oturduk, biz yöneteceğiz' diyorlar" yanıtını verdi.Özel, "Önümüzdeki dönemde size yönelik de bir hamle yapılabilir mi" sorusuna ise şu cevabı verdi:"Yapıldı. Meclis Başkanlığı'na, grup başkanı olmadığımız, odanın bizden alınıp kendilerine verilmesi, grup başkan vekillerinin düşürülmesi ile ilgili çabalar oldu. Şöyle oldu: Mahkeme kararı çıkınca, ilk kapalı grup iç yönetmeliği diyor ki; 'grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa ilk kapalı grupta derhal yeni grup başkanı seçilir'. Şimdi her ne kadar hukuksuz bulsak da, tanımasak da, mahkeme kararı Kemal Bey'i genel başkan yaptı. Grup iç yönetmeliği de diyor ki; 'genel başkan milletvekili ise grup başkanı olur, değilse gruptan yenisi seçilir'. Öyle olunca biz ilk kapalı grupta bir grup seçimi yaptık. Biz 3 gün önceden tedbiren çağırmıştık. Bir gün önceden de bir kez daha duyurduk. 'Seçim yapacaksan 3 gün önce haber ver' diyor. Ama bir başka madde, 'herhangi bir sebeple boşaldıysa ilk kapalı grup toplantısında derhal seçilir' diyor. Biri olağan seçimler, biri hızlı yapılması gereken durum.Zaten bunu Meclis Başkanlığı açısından bakıldığında bizim hazirun, 3 gün önceden alınan karar, 1 gün önceden yapılan duyuru ve yollanan yazılar… Ayrıca yine hazirun listeleri, tek tek ıslak imzalar, mühürlü oy pusulaları, atılmış oylar, hepsi mevcut. Meclis Başkanı da dedi ki: 'Usulüne göre yapılmış seçimle Özgür Özel grup başkanıdır'. Diğer arkadaşların da grup başkan vekilliği devam ediyor. Bu sefer ne yaptılar? İki arkadaşımızı disipline vermek suretiyle üyeliklerini düşürerek, parti içindeki bir görevmiş gibi görüp grup başkan vekilliğini düşürmeye çalıştılar. O konuda iç hukuk bugün tükeniyor. Üç gün üstüne de Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak o kararın da geri alınması için gerekli çaba içinde olacağız.47 yıl sonra partiyi 1. parti yapmış birisi var. ve o birisi kurultayda sizin gözünüzün içine baka baka, Sayın Kılıçdaroğlu'na söylüyorum… Şunu demişim ben: 'Nasıl Ecevit 70'lerde girdiği ikisi yerel, ikisi genel dört seçimden de partisini 1. parti çıkardıysa, ben de bunun sözünü veriyorum. Partimi 1. parti yapmadığım takdirde kurultayı toplayacağım ve aday olmayacağım' demişim. Ben bunu yerel seçimlerden önce de birçok yerde söylemişim. Biz 1. parti olacağız. Olmazsak görevi bırakacağım demişim. Seçim gelmiş. 47 yıldır 1. parti olamayan parti, 1. parti olmuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından söylüyorum hatırlatmak için: 'Ey Bay Kemal, ben birinci olmazsam bırakırım. Senin bu cesaretin var mı' demiş. Biz bu resti görememişiz. Hatta kavgalılarken Devlet Bahçeli'ye de söylüyordu. 'Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, ben kazanamazsam yarın görevi bırakıyorum. Siz de bırakıyor musunuz' diyordu. O restler görülemiyordu. Ben o resti kendim çekmişim. Bu genel başkana ve bu başarıya kuruyorlar bu kumpası."Özel, "Baba ocağına veda etme kararını hangi noktada vereceksiniz" ve "Salı günü grup toplantısı yapacak mısınız" sorusunu ise şöyle yanıtladı:"Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapacaksa Grup Yönetim Kurulu'nun kararıyla olabilir ya da milletvekillerinin beşte birinin imzasıyla olabilir. Üçte biri gelirse açılır. 111 milletvekilinin kurultay dediği yerde siz kurultay değil de grup toplantısı yapmaya çalışıyorsanız ne sayınız var, ne yetkiniz var; olacak iş değil. Kısaca şu kadarını söyleyeyim. Memnuniyet duyduğum bir şey var. Baba Ocağı benim yıllardır söylediğim bir şeydir. O terim bana aittir. Şimdi bakıyorum, butlan yönetimindeki arkadaşlar da baba ocağı falan demeye başlamışlar. O baba ocağından bizi polis söktü attı. O baba ocağına er ya da geç döneriz.Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işgali altındadır. O işgale teslim olmayacaklarını göstermek için delege imzalarını Çankaya Seçim Kurulu'na vermek durumundalar. Yoksa AK Parti işgalinde kalır. Bir siyasi partiyi o partinin üyeleri, o üyelerin seçtiği delegeleri değil de rakip partinin yargı kollarının verdiği bir kararla birileri yönetiyorsa o parti işgal altındadır. Bu işgalin kaldırılması lazım. Biz işgale direnenlerin partisiyiz.Dört gençten üç tanesi bavulları kafada toplamış, gidecekken 31 Mart akşamı bir seçim daha kalmaya karar verdiler. Biz o gençlerin umuduyuz. O yüzden yeni parti olursa, Özgür Özel'in yeni partisi olmaz. Yeni parti olursa, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti işgalinde olduğu için ve bu insanların umudu ortadan kaldırıldığı için gençlerin yeni partisi olur, emeklinin yeni partisi, esnafın yeni partisi, çiftçinin, balıkçının, arıcının yeni partisi olur. O partinin tek görevi bu iktidarı değiştirmektir. Biz bu iktidarı değiştirme motivasyonumuzu kaybetmediğimiz için saldırı altındayız."