CHP Genel Başkan Yardımcılarından Gülşah Durbay\'a Destek Mesajları: Organize Kötülüğe Karşı Durbay\'ın Yanındayız

(ANKARA) - CHP Genel Başkan yardımcıları, hakkındaki iddialara yayınladığı videoyla sert yanıt veren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a destek mesajı paylaştı. Gökan Zeybek, "Organize kötülüğe karşı Sayın Gülşah Durbay'ın yanındayız" derken, Gamze Taşcıer ise "Birlikte iyileşecek, birlikte kazanacağız" paylaşımında bulundu.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı, CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e zarar vermek ve siyaseti dizayn etme amacıyla yayıldığı belirtilen dedikodular tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan yardımcıları, X hesabından mesaj yayınlayarak Durbay'a destek verdi. İşte o destek mesajları:

Gökan Zeybek: Kendi siyasi ajandalarını beslemek üzere çirkin iftiralara, ipe sapa gelmez iddialara sarılan çürümüş zihniyetlere karşı etten duvar olacağız. Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'a bu açıklamayı yaptıranlar, er ya da geç hesap verecekler. Organize kötülüğe karşı Sayın Gülşah Durbay'ın yanındayız.

Gül Çiftci: 31 Mart seçimlerinde Manisa Şehzadeler'de büyük bir başarıya imza atan kıymetli belediye başkanımız Gülşah Durbay hakkında mesnetsiz iddialarla bir kampanya yürütüldü. Gençlik kollarından bu yana her kademede büyük bir özveriyle çalışan ve mücadele ettiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören değerli başkanımıza yapılan bu karalama kampanyası cevapsız kalmayacak. Karanlık dünyalarında ahlaksız senaryolar yazıp bir kadını, bebek bekleyen kız kardeşini ve ailesini bu zor günlerinde kendi karanlıklarına çekmek isteyenler adalet önünde hesap verecek. Sevgili Gülşah, en kısa sürede sağlına kavuşacağını, çok sevdiğin Şehzadeler'de hemşehrilerinle ve dostlarınla çok daha güzel günlerde bir arada olacağını biliyoruz. Seni çok seviyoruz.

"Siyasi hırsları için bu yalanları yayanları şiddetle kınıyorum"

Deniz Yavuzyılmaz: Alçakça bir iftira ile saldırıya uğrayan ve maruz kaldığı iftira karşısında kendisini savunmak zorunda bırakılan Gülşah Başkanımızın yanındayım. Siyasi hırsları için bu yalanları yayanları şiddetle kınıyorum.

Gülşah Deniz Atalar: Bu mücadeleye omuz vermek, sadece bir kadının şahsına değil, her birimizin onuruna yapılmış saldırıya karşı durmak demektir. Kadın olarak siyasetin içinde yer almak, hele ki Türkiye gibi eril siyasetin sert ve çetin yollarında yürümek, her gün yeni bir sınavdır biz kadınlar için. Gülşah Başkanımızın da dediği gibi 'Ne yazık ki, kadınlar yalnızca fiziksel şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor; aynı zamanda erkek egemen siyasi hesaplaşmaların acımasız hedefi de oluyor.' Bu hastalıklı zihniyetin ve çirkin saldırıların karşısında Başkanımızın yanındayız. Bir kadın olarak siyasette var olmak, daha iyisi için mücadele etmek, yalnızca bireysel bir başarı değildir; bu, her bir kadının hak ettiği eşit ve adil bir dünya için verilen toplumsal bir mücadeledir. Ancak biz kadınlar, tarih boyunca nasıl dayanışma içinde direndiysek, bugün de aynı kararlılıkla bu saldırıları bertaraf edeceğiz. Hem hastalığında hem de bu çirkin iftiralara karşı verdiği hukuki mücadelede Gülşah Durbay'ın arkasında dimdik duracağız. Bu kirli oyunun parçası olanlar, eninde sonunda yargı önünde ve halkın vicdanında hesap verecekler. Hiçbir iftira, hiçbir saldırı, onun başarılı olduğu bu yolda ilerlemesini engelleyemez. Bu süreçte hastalığı da, iftiraları da yeneceğiz. Birlikte iyileşeceğiz, birlikte güçleneceğiz.

"Birlikte iyileşecek, birlikte kazanacağız"

Ensar Aytekin: Sevgili Gülşah başkanım, birlikte iyileşecek birlikte güçleneceğiz.

Gamze Taşcıer: Kadın kimliğine sahip olmak siyasette adeta bir savaşın içine sürüklenmek demektir. Bu alanda var olmak, başarıya giden yolda her adımda atılan iftiralarla mücadele etmekle eş anlamlıdır. İstiyorlar ki, sürekli olarak karalanmaya, aşağılanmaya ve hedef gösterilmeye maruz kalalım. Susalım. Kabullenelim. Bizleri, işlevsiz bir cinsiyetçi algıyla mücadele etmek zorunda bırakan bu zihniyet, Ortaçağ'dan beri zehrini saçmaktadır. Ancak yanılıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sorgulayan, güçlü duran ve sesini yükselten her kadınla kaybediyorlar. Kaybedecekler. Uzun süredir kıymetli yol arkadaşımız Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'a, gazetecilik maskesi altında, çamur at izi kalsın mantığıyla itibar suıkasti düzenleyenler, kendi siyasi ikballerine ulaşmak için her yolu mubah kabul etmektedir. Tarih bu utanmazlığa imza atanları, yalanları gerçek gibi yayanları, iftirayla haysiyet cellatlığı yapanları elbette yargılayacaktır. Unutmasınlar ki, bizler, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve azme sahibiz. Siz hadsiz eleştirilerinizle, çarpıtılmış gerçeklerinizle ve yalanlarınızla tarihin çöplüğüne atılacaksınız. Biz ise iyilikle ve cesaretle ülkemizi daha adil, eşit ve özgür bir geleceğe taşıyacağız. ve sana söz Gülşah Başkanım, birlikte iyileşecek, birlikte kazanacağız.

Aylin Nazlıaka: Bu ülkede kadın olmak zor. Hem kadın hem siyasetçi olmak daha da zor. Bir an önce eski sağlığına kavuşman dileğiyle Gülşah Başkan.

Sevgi Kılıç: Değerli yol arkadaşım, Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'a yönelik yapılan aşağılık, alçakça saldırılar, sadece ona değil, kadınların siyasetteki varlığına ve mücadelesine de zarar vermeyi amaçlamaktadır. Gülşah Başkanım, bu zor günlerde yalnız değilsin; seninle birlikteyiz. Sağlık mücadeleni destekliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyorum. Birlikte iyileşecek, birlikte güçleneceğiz.

Zeliha Aksaz Şahbaz: Birlikte iyileşecek, birlikte güçleneceğiz. Büyük geçmiş olsun Gülşah Başkanım.

Suat Özçağdaş: Birlikte iyileşecek, birlikte güçleneceğiz.

Ulaş Karasu : Yarınlar bizim. İyileşeceksin ve mücadelemizi omuz omuza sürdürmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Daima yanındayız.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: Gülşah Başkanım, hastalığı da kötülüğü de birlikte yeneceğiz. Birlikte iyileşeceğiz, birlikte güçleneceğiz.