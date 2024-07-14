CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'da maden işçilerini ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'da maden işçilerini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden işçilerinin iş bırakma eylemine destek verdi. Yavuzyılmaz, işçilerin taleplerini kabul etmeleri ve sendikal haklarını kullanmalarını engellememeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, heyelan riski bulunan bir mahalledeki tahliye kararını da takip edeceklerini belirtti.

14.07.2024 18:41
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde maden işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin, "Sorunlarınız çözülene kadar, evinizde bekleyen aileleriniz, eşleriniz, çocuklarınız müjdeyi alana kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizinle omuz omuza mücadeleye varız, buradayız." dedi.

Kentte temaslarını sürdüren Yavuzyılmaz, beraberindeki CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi yapan işçileri ziyaret etti.

İşçi temsilcileri ve şirket yetkilileriyle görüşen Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, işçileri ziyaret için kente geldiklerini bildirdi.

Yavuzyılmaz, maden işçilerinin yerin yüzlerce metre altında büyük fedakarlıklarla çalıştığını, kimi zaman görevini yaparken hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Şirketin ortaklarından biri madeni kapatırım.' diyor. Maden senin babanın malı mı? Maden devletin malı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız. Madeni kapatamazsın. İşçilerin anayasal hakkı olan sendika hakkını kullanmalarını engelleyemezsin. Anayasaya mı karşı çıkıyorsun? İşçilerimiz bu haklarını kullanacaklar. Sizden büyük devlet var. Bu mücadelenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerin ara zam talebinde bulunduğunu ve hak kayıplarının telafi edilmesini istediğini aktaran Yavuzyılmaz, sorunun çözülmesi için kentte bulunduklarını söyledi.

Yavuzyılmaz, "Sorunlarınız çözülene kadar, evinizde bekleyen aileleriniz, eşleriniz, çocuklarınız müjdeyi alana kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizinle omuz omuza mücadeleye varız, buradayız." dedi.

İşçilerin aldıkları maaşın asgari ücretin biraz üzerinde olduğuna işaret eden Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Bu sorunun çözülme iradesine katkı verecek herkese teşekkür ediyorum. İşçilerin talepleri kabul edilsin. İşçilerimizin sendikal hak talebi var. Çalışanların sendikal faaliyette bulunma hakkı anayasal bir haktır. Bu anayasal hakkı hiçbir kurum, kuruluş, şahıs veya şirket engelleyemez. Bu nedenle bu doğrultudaki işçilerimizin mücadelesini destekliyoruz. Ortak bir iradeyle birlikte buradaki sorunun çözülmesini bekliyoruz, yakinen de takipçisi olacağız."

Yavuzyılmaz, daha sonra İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan "Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu"na istinaden heyelan riski bulunan alanlardaki 278 konut ve 232 iş yeri için tahliye kararı alınan Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ne geçti.

Vatandaşlarla görüşen, sorun ve talepleri dinleyen Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"İlçede bulunan maden ocağında şirkete ait pasa (döküm) sahası neredeyse bir dağ seviyesine gelmiş. Bu yapay bir dağ şu anda gördüğümüz. Bu yapay dağ bu işletme özelleştirildikten sonra bu hale getiriliyor. Elimizdeki belgelerde 2011'de söz konusu pasa sahası henüz oluşmamış, 2014'te görünmeye başlanmış, 2023'te bugünkü seviyeye gelmiş. Bu yapay dağ da her an kayma riskiyle birlikte tüm Maden ilçesini tehdit eder duruma gelmiş. Yaşamsal bir tehlike. Bir gece ansızın buradaki pasa sahası kayabilir ve insanların hayatını çoluk çocuk demeden yok edebilir. Bu yok edici sahanın bir an önce rehabilite edilmesi, buradaki tehlikenin bertaraf edilmesi gerekir. Bu konunun da takipçisi olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'da maden işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Elazığ'da maden işçilerini ziyaret etti - Son Dakika
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