CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Taksim\'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki göstererek, 'Anayasa Mahkemesi kararına karşı gelinmemesi, 1 Mayıs ruhuna gölge düşürülmemesi ve Taksim'in milyonlara açılması çağrımızı yineliyoruz. 1 Mayıs Taksim'dir, Taksim 1 Mayıs'tır.' açıklamasında bulundu.

23.04.2024 16:54
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki göstererek, "Anayasa Mahkemesi kararına karşı gelinmemesi, 1 Mayıs ruhuna gölge düşürülmemesi ve Taksim'in milyonlara açılması çağrımızı yineliyoruz. 1 Mayıs Taksim'dir, Taksim 1 Mayıs'tır." açıklamasında bulundu.

CHP'li Gamze Taşcıer, yaptığı açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Taşcıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü'ne bir hafta gibi bir süre kaldı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm ülkede kutlandığı, yani 'egemenliğin, kayıtsız şartsız milletimize' verildiği böylesi değerli bir günde; Taksim Meydanı'nın sendikalara, siyasi partilere ve emekçilere yasaklandığı kararı açıklandı. Üstelik Anayasa Mahkemesi'nin 'Taksim Meydanı, ülkemizin ortak hafızasıdır' kararıyla, Taksim Meydanı yasağını Anayasa'ya aykırı bulmasına rağmen böylesi bir karar alınıyor. Bu yasağın mesajlarını son birkaç gündür almaya başlamıştık. Önce her sene toplanması gereken Çalışma Meclisi'nin 1 Mayıs'a denk getirilmeye çalışılması, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Taksim Meydanı ile ilgili yapmış olduğu küçümseyici ve toplumsal hafızamıza hakaret eden açıklamasıyla; Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'a hukuksuzca kapatılacağını biliyorduk.

Bakan Işıkhan dün yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ı huzursuzluk gününe çevirmek isteyenler var diyordu. Bunu amaçlayanın kim olduğu bu kararla net olarak görülüyor. İşçi düşmanı AKP iktidarı bir kez daha emekçinin karşısında olmayı, gerginlik yaratmayı hedefliyor. Geçmişte meydanı açarken 'bayram gibi geçti' diye anlatıp, bugün yasaklarken huzursuzluk yaratmayın demek açık bir ikiyüzlülüktür. AKP Genel Başkanı Erdoğan daha bugün yaptığı açıklamada 'Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir.' dedi. Bugün söylediğine 24 saat geçmeden uymayan bir anlayış var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara bu yasakçı ve 'ben yaptım oldu' anlayışında ısrar etmemesi, Anayasa Mahkemesi kararına karşı gelinmemesi, 1 Mayıs ruhuna gölge düşürülmemesi ve Taksim'in milyonlara açılması çağrımızı yineliyoruz. 1 Mayıs Taksim'dir, Taksim 1 Mayıs'tır."

DİSK ve KESK, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için Valiliğe başvurmuş, Vali Davut Gül, "1 Mayıs 2012 yılında itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla Taksim bu anlamda bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik." açıklaması yapmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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