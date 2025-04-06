CHP Genel Başkanı Özel, 21. Olağanüstü Kurultay'da konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesaretin varsa geleceksin. Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. 'Yok, yetişemem.' O zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın." dedi.

Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, mazbatasına, diplomasına ve şirketlerin malvarlıklarına el koyanların, devlet tarafından verilen hiçbir kağıdın bir güvencesinin olmadığını bütün dünyaya haykırdıklarını öne sürdü.

Türkiye'de ana muhalefet partisi, yurt dışında ise Türkiye'nin partisi olduklarını aktaran Özel, CHP'ye kayyum atamak isteyenlere karşı dik durduklarını belirtti.

Partiye yönelik bazı iddialara işaret eden Özel, "Bir de utanmadan 'Şikayet edenler CHP'li' diyorlar. 'Bizim bir suçumuz yok, CHP'liler kendileri suçluyorlar, kendileri konuşuyor' diyorlar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bu partide öyle CHP'liler yok. Onlar CHP'li falan değil." şeklinde konuştu.

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı 1919 Sivas Kongresi'dir. Mandayı, himayeyi reddetmiş, kurtuluşu örgütleme, bağımsızlığı ilan etme görevini millete veren kongredir. Bu salondaki irade, Sivas Kongresi'nin iradesidir. Bu salondaki irade, 1972'de sosyal demokrasiyi iktidara taşıyan kurultayın iradesidir. Bu kurultaydaki irade, Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddederiz' diyebilen Tıbbiyeli Hikmet'in iradesidir. 19 Mart darbecilerine karşı direnen irade de, partisini bir avuç meczuba teslim etmeyen irade de, bu salonun iradesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi oluşturacağız"

Özel, Cumhur İttifakı'nın dışındaki, başta Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere hem Saraçhane'deki süreçte hem de tüm süreçte destek oldukları için teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm süreçlerde olağanüstü bir özveriyle ve kardeşlik hukuku ile İmamoğlu'na ve CHP'ye sahip çıktığını aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Hem ben, hem Ekrem Başkan, hem Mansur Başkan hem tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, tüm partililer, partimizin tüm kademelerindeki yöneticiler, grubumuz, bundan sonra bu büyük hukuksuzlukla mücadele ederek Ekrem İmamoğlu'nu önce özgürlüğüne kavuşturmak sonra seçim sandığını getirmek üzere bir büyük mücadeleyi hep beraber sürdürürken, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizi oluşturacağız. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesi ile bu iktidarın yaptıklarını takip eden, eleştiren, nasıl çözeceğini ifade eden mekanizması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile birlikte milletin adayı İmamoğlu'nun Türkiye'nin ihtiyaçları, adaylık vizyonu çerçevesinde temaslarda bulunacak, oluşan toplumsal desteğin sürekliliğini sağlayacak, milletimizin her bir ferdinin Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile duygu, düşünce, beklenti, arzularını paylaşacağı mekanizmaları oluşturacak. İş ve emek dünyası, meslek odaları, STK'lar, akademi dünyasıyla toplumsal muhalefeti bir araya getirecek kapsayıcı bir sistemle herkesin sözünün ve emeğinin karşılık bulmasını sağlayacak, ekonomiden dış politikaya, adaletten eğitime, tarımdan sanayiye, kadından gençliğe, sosyal politikalardan milli güvenlik politikalarına kadar, afet ve kalkınmaya her alanda yeni hükümet programımızın ana temalarını siyasete ve millete ulaştıracağız."

Özel, şöyle devam etti:

"Burada seçildiğimiz gece olduğu gibi asla bir kibrin, asla ve asla buyurgan bir ifadenin, kimselere patronluk etmenin değil; adalet yürüyüşüne, demokrasi yürüyüşüne Türkiye'nin bir kez daha dirilişine, sırtındaki kenelerden, başındaki cuntadan kurtuluşuna, yeniden kuruluşuna, müreffeh, Avrupa Birliği üyesi, zengin, işsizlik sorununu çözmüş, gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde değil tüm dünyanın gençlerinin bu ülkede hayal kurduğu bir Türkiye'yi inşa etmenin rüyasını hep birlikte göreceğimize yürekten inanıyorum. Bu mücadelede Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın özgürlüğü de HDP'nin geçmiş Eş Genel Başkanları Sayın Demirtaş'ın, Sayın Yüksekdağ'ın özgürlükleri de Hatay'ın TİP'ten seçilmiş Milletvekili Can Atalay'ın özgürlüğü de Kürt'üyle, Türk'üyle tüm siyasi tutsakların özgürlüğü de mücadelemizin önündeki ilk ve en önemli hedeflerinden biridir. O yüzden bu kurultaydan demokrasiye ve adalete inanan tüm partileri, birlikte gösterdikleri dayanışmayı ve ortak mücadeleyi saygı ile selamlayarak kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

"An itibarıyla 7 milyon imzadayız"

CHP Genel Başkanı Özel, gelecek hafta pazar günü Samsun'dan başlayarak büyük mitingler yapacaklarını söyledi.

19 Mayıs'ta İzmir'de ve her çarşamba akşamı İstanbul'da bir ilçede bir gece mitingi düzenleyeceklerinin bilgisini paylaşan Özel, "Şu anda yürüttüğümüz dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasında an itibarıyla 7 milyon imzadayız. Yarından itibaren bütün Türkiye'de genel merkezimizden koordine edilecek 'call center' ile imza atmak isteyen kim varsa doğru yönlendirmelerle, call centerdan aradığımız 100 kişiden sorumlu bir kıdemli üyenin, ön seçimde yaptığımız ve çok başarılı olduğumuz gibi 100 üyeye, 100 gönüllüye ulaştırılacağı imza föylerinin tüm adreslere gidip, tüm Türkiye'deki insanlara imzaları için teklifte bulunulup, Türkiye'deki seçmen sayısının yarısından bir fazlasıyla Erdoğan'a dünya siyaset tarihinin en büyük gensorusu için, en büyük güvensizlik oyu için hepinizi mücadeleye, çalışmaya ve başarmaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Sandığımızı önümüzde istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerinin bir ve bütün olduğuna işaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduklarını vurguladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, şunları kaydetti:

"Cesaretin varsa geleceksin. Eğer istiyorsan haziranın ilk haftasında, en kısa takvimle. 'Yok, yetişemem.' O zaman görev sürenin yarısında, en son kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın. Bizler attığımız imzalarla sana dünya siyasi tarihinin en büyük güvensizlik oyunu ve tüm güvensizlik oylarının doğuracağı gibi tekrar milletin iradesine başvurmaya davet ediyor, sana meydan okuyoruz. Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz."

CHP'nin hangi görüşte olursa olsun vatanına, milletine, bayrağına bağlı bütün vatandaşların partisi olduğunu anlatan Özel, "İşte bu parti milletin adayını belirlemiş ve sana meydan okumaktadır. Eğer korkmuyorsan, yiğitsen, mertsen, cesaretin varsa çık karşımıza. Millete niye güvenmiyorsun? Biz hırsızsak, biz teröristsek, biz rüşvetçiysek, şaibeliysek millet bize niye oy versin? Milleti inandıracağını düşünüyorsan, bizi yenebileceğini düşünüyorsan biz milletten korkmuyoruz. Milletimizin önüne çıkıyoruz. Gurur duyduğumuz adayımızla, kadrolarımızla, cesaretimizle birlikte Türkiye'yi senden kurtarmaya hazırız." dedi.

Delegelere seslendi

Özel, delegelere hitaben, "İyi ki koştunuz, iyi ki buraya geldiniz, iyi ki partinize sahip çıktınız." diyerek kendisini ve listelerini delegelere emanet ettiğini söyledi.

Salonda geçmişte üzenlerin veya üzülenlerin olduğunu belirten Özel, "Helalleşin arkadaşlar, kucaklaşın. Bu partiyi yarınlara taşıyacak olan sizin bu birlikteliğiniz. Hepinizi seviyorum. Bu parti birdir, bütündür ve size emanettir." diye konuştu.

(Bitti)