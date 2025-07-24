CHP Genel Başkanı Özel Bakırköy'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel Bakırköy'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel Bakırköy\'de konuştu Açıklaması
24.07.2025 00:57
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Bakırköy'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Bakırköy'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

Burada kalabalığa hitap eden Özel, Türkiye'nin Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, nerede doğmuş olursa olsun bu ülkeye, sınırlarına bağlı, vatanına, toprağına, bayrağına bağlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'ne sahip çıkanların ülkesi olduğunu söyledi.

Özel, "Bakmayın hadsizler, birbirinin peşi sıra ağzından çıkanı kulağı duymayanlar var. O kulağı duymayanlara şunu söyleyelim; Bu ülke, bir ülkenin büyükelçisinden yalan yanlış bildiği, yok efendim 'Osmanlı millet sistemi', diğeri yalan yanlış bildiği yılları, dönemleri, şekilleri karıştırdığı önermeleri duyacak değil. Tutup da efendim bu coğrafyada ulus devletler İsrail için tehditmiş. Ulus devlet mi bıraktınız? Coğrafyada ulus devlet Türkiye Cumhuriyeti var. Kimseye tehdit değil. Ama hiçbir tehdide de boyun eğecek değil." diye konuştu.

CHP'nin Türkiye ittifakının simgesi olduğunu söyleyen Özel, partilerinden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katıldığını bildirdi.

Rızvanoğlu ve Avşar, Özel'in takdimiyle otobüsün üstünden kalabalığı selamladı.

Özel, CHP'ye katılan iki milletvekiline, "Baba evine hoş geldiniz." dedi.

Özgür Özel, Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin 3 gündür Özgürlük Meydanı'nda evladı için adalet nöbeti tuttuğunu anımsatarak, "Evlatlarını kaybettiklerinde evladımızı kaybetmiş gibi hissettiğimiz bu acılı anneler burada oldular, dayanışma gösterdiler. Bugün de burada, bu meydanda adalet çığlığını yükseltiyorlar. Onlara en yürekten dayanışmamızı gösterelim. Sizlerin desteğiyle, anaların mücadelesiyle, Yasemin Hanım'ın samimi gayretleriyle, davada emsal olacak bir karar çıkmasını hep birlikte bekliyoruz." diye konuştu.

Eskişehir'deki yangın faciası

Eskişehir'deki yangın faciasında şehit olan orman işçileri olduğunu ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Bugün Eskişehir Seyitgazi'de iki gündür yangın sürüyor. 'Kontrol altına aldık.' diyorlardı ama Fethiye bölgesinden çok acı bir haber geldi. 'Resmi açıklama olunca söylersiniz.' dedim. Nihayet resmi açıklamayı yaptılar. 11 orman işçimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Artık dünyada böyle ölümler yok. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de 100 yıldır madenlerde ölen yok. Ne bazı mesleklerin fıtratında bu var ne orman yangını ile mücadele ederken şehit vermenin bir izahı var."

Toplumda gelir adaletsizliği bulunduğunu, en zengin yüzde 20'nin toplam servetin yüzde 90'ına sahip olduğunu savunan Özel, Meclis'te emekli maaşlarının bir asgari ücret düzeyine, asgari ücretin de 30 bin 205 liraya çıkarılması için tüm kanun tekliflerini verdiklerini ancak Meclis'in tatile girdiğini söyledi.

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet operasyonuna ilişkin konuşan Özel, "O sürecin tamamına ilk andan müdahale ettim. Hırsızın partisi olmaz. Ama şimdi anlaşıldı ki Manavgat Belediyesini AK Parti'ye katmak için o baklavacı için de kumpas tertip ettiniz. Suçüstü yakalandınız." ifadelerini kullandı.

Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine de işaret ederek, "Barış sürecinin de teminatı biziz. Oturacağımız masaya oturmasını da biz biliriz. Orada ne konuşulacaksa onu da biz biliriz. Annelerin gözünün yaşı akmadan, şehit aileleri, gaziler incinmeden, teröre milyarlar gitmeden ama hiç kimsenin de başını önüne eğdirmeden, kurduğumuz Cumhuriyet'in asla başını eğdirmeden hep birlikte sahip çıkacağız." dedi.

Kaynak: AA

Özgür Özel, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel Bakırköy'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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