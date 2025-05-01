CHP Genel Başkanı Özel'den "Kanal İstanbul" Açıklaması: "Kendilerine Güveniyorlarsa Sandığı Koysunlar, İstanbullu Oylasın" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özel'den "Kanal İstanbul" Açıklaması: "Kendilerine Güveniyorlarsa Sandığı Koysunlar, İstanbullu Oylasın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında, “Son yapılan anketlerde beş İstanbulludan sadece biri Kanal İstanbul'a, o da ‘Olabilir’ diyor. Yüzde 80’in karşı olduğu bir projeyi inatla savunmak, milletle inatlaşmaktır. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz: Hodri meydan. Referandum sandıktır. Koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa, oylasın İstanbullu” dedi.

01.05.2025 14:46
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında, "Son yapılan anketlerde beş İstanbulludan sadece biri Kanal İstanbul'a, o da 'Olabilir' diyor. Yüzde 80'in karşı olduğu bir projeyi inatla savunmak, milletle inatlaşmaktır. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz: Hodri meydan. Referandum sandıktır. Koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa, oylasın İstanbullu" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla İstanbul'da bulunan Özel, ilk olarak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) Kartal ilçesindeki programına katıldı. Ardından Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen kutlamalar için Kadıköy'e geçti.

Burada Özel'e partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Gökan Zeybek eşlik etti. Özel, sendika ve birlik başkanlarıyla birlikte sahneye çıkarak işçileri selamladı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

"Biraz önce de çağrıcı dört yapının değerli genel başkanlarıyla birlikte emekçileri selamladık. Buradan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bir ülkede emek özgürse o ülke özgürdür. Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmışsa ve emekçilerin önündeki bariyerler kaldırılmışsa o ülke özgürdür ve o ülke hep birlikte zenginleşmeye doğru ilerlemektedir. Bugün Türkiye'de hem örgütlenmenin önünde engeller var hem de Türkiye'nin, İstanbul'un sembol meydanı Taksim abluka altında. Sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler. Ama temel hedefin Taksim olduğunu söylüyorlar. Biz de Taksim'in bir özgürlük meydanı olarak, bir dayanışma meydanı olarak, bir emek meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz. Bugün Taksim'deki yasak ve abluka bu ülkedeki iktidarın öz güvensizliğini, kendine güvenmemesini gösteriyor. Binlerce polisle birlikte bir meydanı hapsetmek aslında o ülkeyi yönetenlerin gerçek anlamda iktidar sahibi olmadıklarını, devleti bir polis devletine çevirdiklerini gösteriyor. O meydanın özgürleşmesiyle emeğin önündeki bütün engellerin kalkması da yakındır. Bunun için hep birlikte mücadele ediyoruz.

"Örgütsüz bütün işçileri sendikalara üye olmaya davet ediyorum"

Bugün hangi meydana çıkarsak işçiler kendiliklerinden 'Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyor. Ben Türkiye'deki bütün emekçileri selamlıyorum. Örgütlü olanları örgütleri nezdinde selamlıyorum. Sendikasız işçilere de 'Bir an önce sendikalara üye olun, örgütlenin. Örgütlü işçi güçlüdür, örgütlü işçinin hakkını kimse yiyemez. Bu yamyamlar örgütsüz işçileri teker teker sömürüyorlar. Daha sonra da güvencesizlikle, işsizlikle baş başa bırakıyorlar'... Onun için Emek ve Dayanışma Günü'nde, İşçi Bayramı'nda Türkiye işçi sınıfını selamlıyor, örgütsüz olan bütün işçileri, sözümüze değer veren tüm emekçileri örgütlenmeye, sendikalara üye olmaya davet ediyorum."

"Yüzde 80'in karşı olduğu bir projeyi inatla savunmak, milletle inatlaşmaktır"

CHP Lideri Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:

"Sadece seçim zamanı değil, daha bir iki gün önce Murat Kurum 'Gündemimizde yok' dedi. Ama ardından bugün Ulaştırma Bakanı, 'Var. Hiç gündemimizden çıkmadı, yapacağız' dedi. Ulaştırma Bakanı doğru söylüyor. Cumhurbaşkanıyla birlikte geçen şubatın 27'sinde helikopterle Kanal İstanbul güzergahını gezdiler, konuştular zaten. Orada bulunmasına rağmen Murat Kurum'un bunu inkar etmesi, halkın tepkisinden korktuğu için. Son yapılan anketlerde beş İstanbulludan sadece biri Kanal İstanbul'a, o da 'Olabilir' diyor. Yüzde 80'nin karşı olduğu bir projeyi inatla savunmak, milletle inatlaşmaktır. Ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz: Hodri meydan. Koyun İstanbul'a sandığı. Oylayalım Kanal İstanbul'u. Siz Kanal İstanbul'u savunun, biz İstanbul'u savunalım. Bakalım bu referandumdan kim çıkacak? Cesaretleri varsa sandığı getirsinler.

"Koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa, oylasın İstanbullu"

Bugün Ulaştırma Bakanı demiş ki, 'ÇED süreçleri referandumdur.' Oradan, buradan kaçak göçek gösterilen ÇED süreçlerinin referandum olması mümkün değildir. Referandum sandıktır; evet, hayırdır. Koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa, oylasın İstanbullu. Kanalı mı istiyor, İstanbul'un geleceğini mi istiyor? İstanbul'un muhafızı Silivri'de, hapiste. Ama oradan bile İstanbul'u korumaya devam ediyor. Bugün Kanal İstanbul gündemimizdeyse Ekrem İmamoğlu'nun dikkati, çabası, dirayeti sayesindedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel'den 'Kanal İstanbul' Açıklaması: 'Kendilerine Güveniyorlarsa Sandığı Koysunlar, İstanbullu Oylasın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel'den "Kanal İstanbul" Açıklaması: "Kendilerine Güveniyorlarsa Sandığı Koysunlar, İstanbullu Oylasın" - Son Dakika
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