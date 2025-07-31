CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nde ziyaretlerde bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyona ilişkin, "O komisyonun görevi demokratikleşme. Demokratik ülkede olmaması gereken her şey orada masaya taşınacak." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki tutuklu bulunan Melih Geçek, Serdal Taşkın, Necati Özkan ve Fatih Keleş'in yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, bir partinin genel başkanının bir diğer siyasi parti genel başkanı tarafından cezaevinde ziyaret edilmesi kadar ayıplı durum olmadığını söyledi.

Bunu daha önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğinde de söylediğini belirten Özel, siyasetin farklı parçaları olduklarını ancak bütün genel başkanların hukuklarının birbirine emanet olduğunu kaydetti.

Farklı bir sürecin içinde olduklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Sayın Figen Yüksekdağ da Sayın Selahattin Demirtaş da ümit ediyorum, çok uzamayan vadelerde özgürlüklerine, ailelerine kavuşur, siyasi hayattaki yerlerini yeniden alırlar. Zaman zaman şöyle şeyler görüyoruz, bir siyasi parti başka bir siyasi partinin genel başkanının tutukluluğuna ses etmiyor veya destek veriyor. Öbürü ona ses etmiyor, destek veriyor. İşte o zaman bu adil olmayan rejim kazanıyor. İlk önce siyasetçilerin söylemlerinden dolayı, siyasetçilerin siyaset yaptıkları için hapiste olmalarına itiraz edeceğiz hep beraber. Sonra kendi içimizde yarışacağız, kavga edeceğiz ama demokratik zeminde yapacağız bunları."

Özel, Yüksekdağ ile bugünkü siyasete, geçmişe ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin verimli bir sohbet gerçekleştirdiğini söyledi.

Melih Geçek, Serdal Taşkın, Necati Özkan ve Fatih Keleş'i ayrı ayrı ziyaret ettiğini belirten Özel, "Kocaeli cezaevinden dayanışma duygularıyla ayrılıyorum. Büyük moralle, büyük motivasyonla geldiğim buradan, hiç moralim bozulmadan, motivasyonum azalmadan, başaracağımıza olan inançla, ahlaki üstünlüğün elinde olduğu, psikolojik üstünlüğün partisinde olduğu, çoğunluk enerjisinin arkasında olduğu bir genel başkan olarak mücadele etmek üzere buradan da dün nasıl Silivri'den ayrıldıysak ayrılıyoruz." diye konuştu.

"Komisyonun nasıl çalışacağına, komisyon üyeleri karar verecek"

Özel, bir gazetecinin, "Bugün konuk olduğunuz bir programda '(Cumhurbaşkanı) Aday olmayacağım' dediniz. Ekrem İmamoğlu aday olamazsa B planınız ne olacak?" sorusuna "Bir plan, herkes biliyorsa plan olmaz." yanıtını verdi.

"Hakkınızda dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar var. Bununla ilgili ne söylersiniz?" sorusuna karşılık Özel, "Öyle bir çalışma yok." dedi.

Özel, "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yürütülecek süreç (Terörsüz Türkiye süreci) komisyonunun basına kapalı yürütüleceğini söyledi. Nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine "Abdullah Güler'e kötü bir şey demek istemem, grup başkanıdır, birlikte görev yaptık ama hadsizlik etmiş. Birincisi şu, komisyonun nasıl çalışacağına, komisyon üyeleri yapacakları ilk toplantıyla karar verecek. Bu kararı verirlerse hep beraber buna da saygı duymak lazım." diye konuştu.

Komisyonun nasıl çalışacağına komisyonun karar vereceğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Bunu böyle konuştuk. Meclis Başkanının yapmadığını Abdullah Güler yapıyor, hadsizlik yapıyor. Daha ilk günden komisyon üstünde tahakküm kurmaya çalışıyor. İkincisi, tut ki bu komisyon, karar verildi ve kapalı çalışıyor. Basın yok. O zaman 'iyi ki CHP girmiş' diyecek misiniz arkadaşlar? Dünün endişelilerine söylüyorum. O komisyonda ne olup ne bittiğini, o komisyonda gerekli yerde müdahaleyi... Hep ne diyoruz, şeffaflığa vurgu yapıyoruz değil mi? İyi niyetle çalışsın, şeffaf çalışsın, kimseden bir şey gizlemesin, şehit ailelerini, gazileri üzmesin, terörden zarar gören herkesi dinlesin, sivil topluma açık olsun. Abdullah Güler'e kalsa kapılarını kapatıyor komisyonun. İyi ki CHP var ki bugün bu cevabı veriyoruz. Yarın da komisyonda basının bilgilendirilmesi konusunda en doğru yöntemi... Elbette böyle hassasiyeti olan komisyon, örneğin MİT Başkanı gelecek, sunum yapacak, kapatacak tabii kapılarını. Biz 'bu kapıyı açın' da demeyiz. MİT'ten duyduğumuz hiçbir şeyi de dışarıda gidip söylemeyiz ama bu komisyon basına kapalı çalışacaksa, ona komisyon karar verecek. Komisyonun vermediği kararı AK Parti'nin grup başkanı veremez."

Özel, " Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi fakat tahliyesi konusunda işi yerel mahkemeye bıraktı. Gezi Parkı davasından yeniden yargılanacak. Ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Anayasa Mahkemesinin kararı doğru bir karar. Büyük memnuniyet duyuyorum. Tayfun benim üyemden öte kardeşim, evladım. Yerel mahkemenin de en kısa sürede Anayasa Mahkemesinin kararı gereğince hem yeniden yargılamayı hem de bu tutuksuz yargılama noktasında bunca zamandır olan hak ihlalini ortadan kaldıracak kararı vereceğine inanıyorum. 13. Ağır Ceza Mahkemesi herhalde adli tatil olduğu için bir nöbetçi heyet var, büyük ihtimalle. O heyetin de bir an önce hukukun gereğini, hakkın gereğini yapacağına yürekten inanıyoruz. Bekleyeceğiz ve ümit ederim bugün yarın en doğru kararı verirler." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Hukuksuz olarak nitelendirilen süreçler, yargı süreçleri, süreç komisyonuna taşınacak mı? CHP'nin bu masadaki rolü ne olacak?" sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

"O komisyonun görevi demokratikleşme. Demokratik ülkede olmaması gereken her şey orada masaya taşınacak. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, düşünsenize bu kadar ağır hak ihlallerinin olduğu bir süreci, sadece kendi adına da değil, dün Ümit Özdağ, Zafer Partisinin Genel Başkanı adına, yarın bir başkası adına. Bugün Türkiye'de sivil siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılıyor ve bu aslında AK Parti ve MHP'deki siyasetçileri de tehdit ediyor. Şu kadarını söyleyelim, yarın iktidar değişti, bu açtıkları yoldan, yapmayacağız da biz yürümeye karar verdik. Bir savcı yolluyorsun oraya, hem de aslında fevkalade CHP'li birini başsavcı diye yolluyorsun. AK Parti'li bütün belediye başkanlarına ki şu anda Aziz İhsan Aktaş'ın ihale aldıklarının yüzde 17'si CHP'li, yüzde 83'ü AKP'li. İstediğin kadar geriye de gidebiliyorsun. Geçmişteki ve bugünkü, iktidara geldik, şu anki bütün AK Parti'li belediye başkanlarını toplarım. O iftiracıya bütün belediye meclis üyelerinin isimlerini verdirir, onları alırım. Her birinin yerine CHP'li belediye başkan vekili seçerim. Her bir AK Parti'li belediye başkanının da haysiyetiyle oynarım. Utanmasam, yapmayız da dönelim evlatlarıyla, çocuklarıyla tehdit ederim. Her topun geriye dönüşü var. Allah'tan biz intikam fikrinin insanları değiliz. Demokrasi fikrinin, adalet fikrinin insanlarıyız. Bakın bir gözü dönmüşe denk gelecekler. Bu yaptıkları zulüm ilk seçimden sonra kendilerine dönecek. Bütün AK Parti'li milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri bu deli bozukların açtığı yoldan gidecek bir deli bozuğa denk gelse tehdit altındalar. Demokratik siyaset tehdit altında."