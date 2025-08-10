CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Tokat mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Tokat mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Tokat mitinginde konuştu Açıklaması
10.08.2025 23:56
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün akşam burada olan sizlerle birlikte, burada bir eylem yaparak, sesimizi duyurarak seçmene, seçmen iradesine, sizlerin seçtiklerine Türkiye'nin geleceğine, gelecekteki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün akşam burada olan sizlerle birlikte, burada bir eylem yaparak, sesimizi duyurarak seçmene, seçmen iradesine, sizlerin seçtiklerine Türkiye'nin geleceğine, gelecekteki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyoruz." dedi.

Özel, partisince Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, son yerel seçimlerde Tokat'tan istedikleri oyu alamadıklarını, bunun için çalışacaklarını ve kendilerini anlatacaklarını ifade etti.

Demokraside milletin dediğinin olduğunu dile getiren Özel, "Bu rejim bize atamızdan miras, sandık bize Mustafa Kemal Atatürk'ten emanettir. Çok partili rejim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye kazandırdığı en önemli değerdir. Şimdi burada öncelikle şunu söylemek isterim; Demokrasi kazandığında baş tacı edilecek, kaybettiğinde al aşağı edilecek bir rejim değildir. Milli irade sadece kazanınca kıymetli, kaybedince değersiz değildir." diye konuştu.

Son yerel seçimlerde CHP'nin birinci parti çıktığını söyleyen Özel, üst üste seçimi kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklandığına işaret ederek, "Bugün akşam burada olan sizlerle birlikte, burada bir eylem yaparak, sesimizi duyurarak seçmene, seçmen iradesine, sizlerin seçtiklerine Türkiye'nin geleceğine, gelecekteki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkıyoruz"." ifadelerini kullandı.

" Balıkesir'e Ege'ye hissedildiği İstanbul'a, İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Özel, Balıkesir'deki deprem nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Sındırgı örgütüyle görüştüklerini ifade ederek, "19.53'te gerçekleşen depremden sonra tüm belediye ekiplerimiz incelemelerini yapıyor. Biz de takip ediyoruz. 6.1 şiddetindeki depremde henüz olumsuz bir haber almadık. Buna çok memnunuz. Dua ediyoruz. Güzel Balıkesir'e Ege'ye hissedildiği İstanbul'a, İzmir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Miting alanındakilerden Filistin ve açlıktan ölen çocuklar için cep telefonlarının ışıklarını yakmalarını isteyen Özel, şöyle devam etti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Filistin için en sert, en net tavrın gösterilmesini bekliyoruz. Bunu yapacakların arkasında, yapamayan korkakların tam karşısında duracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin meselesindeki duruşu Karaoğlan Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'ın yanındaki duruşudur. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki duruşudur."

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona da değinen Özel, "Diğer yandan elbette Azerbaycan için iyi bir şey varsa onlar memnunsa biz memnunuz. Barış oluyorsa dünyanın herhangi bir yerinde barıştan yana olduk. Azerbaycan, Ermenistan arasındaki anlaşmadan elbette memnuniyet duyacağız. Ama oradaki anlaşma Zengezur Koridoru üzerinden Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan ve Türkiye açısından büyük bir stratejik üstünlük yumuşak güç performansı yaratacak bir meseleyken masaya Trump'ın oturması Ermenistan'la Azerbaycan üzerinden 99 yıllık Amerikan çıkarına anlaşma yapılıp Türkiye'nin seyirci kalması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci konusunda da açıklamalarda bulun CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları dile getirdi:

"Bize belediyelere birer tane Kürt kökenli vatandaş girdi diye DEM'leniyorsun diyenler, terör örgütü lideriyle beraber pazarlığa oturdular. İki yıldır sürdürdükleri müzakerelerin sonuçları ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman olduğu gibi asla kapalı kapılar arkasında pazarlığı değil ama silah susacaksa, kan duracaksa, şehit aileleri gaziler rızalık verecekse, terör bitecekse, teröre giden para bu millete gidecekse o zaman adres Meclis'tir dedik. Şimdi Meclis'te kurulan bir komisyonda aklıevvel birileri bize diyorlar ki, 'komisyonda olmayın'. Buradan, Tokat'tan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum ki, kimse CHP'nin içinde olduğu komisyondan korkmasın. CHP'nin olmadığı yerden korkun. Cumhuriyeti kuran partiden, 100 yıl önce Kürt'le Türk'ün omuz omuza savaştığı Kurtuluş Savaşı'nı veren partiden kimse ne ayrılık ne cumhuriyete ihanet ne Türkiye'ye bir haksızlığa sessiz kalma beklemesin."

Türkiye'nin kötü yönetildiğini öne süren Özel, erken seçim çağrısında bulundu. Özel, sahte diploma soruşturmasıyla ilgi ise şunları kaydetti:

???????"On yıllarca FETÖ'cülere soruları çaldıranlar, 2010'da KPSS'yi iptal ettirenler, son seçimde öğrencilerimizin LGS sınavına şaibe karıştırdılar. Soruları çalmaları, çaldırmaları yetmezmiş gibi en nihayetinde sahte diplomalar düzenlediler. Öyle işler oldu ki bir uyuşturucu satıcısı sahte diplomayla emniyette narkotik komiseri oldu. Halı satıcısından da psikolog yaptılar. Sahte diplomalı avukatları mahkemelere saldılar. Sahte eczacılara ilaç sattırdılar. Milletin sağlığıyla oynadılar."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Tokat mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Tokat mitinginde konuştu Açıklaması
