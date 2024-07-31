CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyelere yapılan mali darbe girişimidir - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyelere yapılan mali darbe girişimidir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de yaptığı açıklamada, belediyelere yapılan mali darbe girişimine karşı mücadele edeceklerini belirtti. Özel, belediyelerin CHP'ye geçmesiyle birlikte vergi borçlarının ödenmesi gerektiğini söyleyen iktidarın, daha önce AKP'li belediyelere af çıkararak borçlarını ödemediğini ifade etti.

31.07.2024 12:35  Güncelleme: 13:14
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(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de; SGK'nın belediyelere yazı göndermesine ilişkin "Bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Darbe halkın seçtiklerini işlevsiz kılmaktır. Şimdi yaşanan ise mali darbe girişimidir. Biz bu belediyelerin büyük bölümünün sizden devraldık. Bu Ankara'nın vergi borcunu şişiren Melih Gökçek, adam tek bir kuruş ödememiş ki. Daha önce belediyeler AKP'deyken borçlarını ödememiş çünkü onlara af çıkarılmış. Şimdi de yıllardır yapmadıklarını yapıyorlar. Belediyeleri CHP'ler aldı diye 'faizini ödesin' diyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'na ziyaret etti. Özel'e Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Umut Akdoğan, Jale Nur Sümbüllü ve İbrahim Arslan eşlik etti.

Burada açıklama yapan Özel, Eskişehir'in en önem verdikleri illerden bir tanesi olduğunu belirterek "Bozkırın ortasında bir cennet yarattılar Yılmaz Büyükerşen ile birlikte" dedi.

"Yemeği Melih Gökçek yedi hesabı Mansur Yavaş ödesin diyorlar"

Özel şöyle konuştu:

"Malum iktidar partisi CHP'nin belediyelerdeki başarılarından inanılmaz rahatsız, ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama geçmişte ittifakla aldığımız şehri bu sefer ittifaksız aldık. Bu halk dostu belediyeciliğe gösterilen güvendi. Bunu hazmetmek yerine iktidar 'biz bu belediyeleri nasıl çalıştırmayız' diye düşünüyor. Bir darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Darbe halkın seçtiklerini işlevsiz kılmaktır. Şimdi yaşanan ise mali darbe girişimidir. Geçen sefer İstanbul'da yaptılar hepimiz Ekrem Başkan'a sahip çıktık ve millet o darbeyi püskürttü. Şimdi bütün belediyelere SGK'dan yazı yolladılar. Teker teker herkese icra kağıdı geliyor. Biz bu belediyelerin büyük bölümünün sizden devraldık. Bu Ankara'nın vergi borcunu şişiren Melih Gökçek adam tek bir kuruş ödememiş ki. Daha önce belediyeler AKP'deyken borçlarını ödememiş çünkü onlara af çıkarılmış. Şimdi de yıllardır yapmadıklarını yapıyorlar. Belediyeleri CHP'ler aldı diye 'faizini ödesin' diyorlar. Yemeği Melih Gökçek yedi hesabı Mansur Yavaş ödesin diyorlar.

Saygı gösterecekleri yerde mali yönden elimizi kolumuzu bağlayacaklar, hizmet edemez hale getirecekler ve 'CHP hizmet etmiyor görüyor musunuz' diyecekler. Millet bunu görmeyecek mi? Kötülükle siyaset olmaz. Millet askeri darbenin yargı darbenin karşısında durduysa bunun da durur.

"Kötü planlar yapanlar, halkın kararına karşı duranlar kaybedecek"

Millet aksatanı da biliyor hizmeti yapanı da biliyor. Ben bu mali darbe girişimine karşı boyun eğmeyeceğimizi ve bu kötülüğe karşı mücadele edeceğimizi ilan ediyorum. İyiler, dürüstler, çalışkanlar ve halktan yana olanlar kazanacak. Kötü planlar yapanlar, halkın kararına karşı duranlar kaybedecek. Ben milletimizi bu kötülüğün karşısında iyilikle, güzellikle ve belediye başkanlarımızın yapacağı hizmetlere destek olarak bu mali darbe girişimini püskürtmeye davet ediyorum.

Somali'de hayatını kaybeden asker ve usta tiyatrocu Genco Erkal için başsağlığı dileyen Özel, "Genco Erkal bir cumhuriyet sanatçısıydı. Türkiye'nin en önemli tiyatro sanatçılarından bir tanesiydi. Onu da muhalif kimliğinden dolayı üzdüler. Çok üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

"Biz çaresiz ve parasız kalsak da bu üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız, bir tane cana kıymayacağız"

Sokak hayvanları hakkında düzenlenen kanun hakkında ise Özel şunları söyledi:

"Bir sokak köpeği sorunu var evet ama bundan iktidar sorumlu. Aşırı üremeye bir çare üretmeden köpeklerin bu şehirde yarattığı sorunu durduramayacağımızı veteriner hekimler söylüyor. Sorunun yükünü belediyelerin sırtına bırakmak gibi bir anlayış yok. Önce oraya 'öldürün hayvanları' yazdılar. Biz karşı çıktık sildirdik. Şimdi de yükü belediyelere yıktılar ama para vermiyorlar. Biz çaresiz ve parasız kalsak da bu üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız, bir tane cana kıymayacağız. CHP yaşatmak için var. CHP insan haklarını, hayvan haklarını savunuyor. Gücümüz yettiğince barınak yaparız, kısırlaştırırız, sahiplendiririz. Gücümüz yetmediğinde sorumlu ise iktidardır bunu da milletimize anlatırız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Belediyelere yapılan mali darbe girişimidir - Son Dakika

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